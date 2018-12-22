Аугсбург Город в Германии

Университетский город на юго-западе Баварии, столица Швабии. Считается наиболее древним городом Германии после Трира. С населением в 293.415 тысяч жителей является третьим по величине городом в Баварии. Крупный научный и промышленный центр; в 1997 году был назван самым «зелёным» городом в конкурсе, в котором участвовали девять европейских стран.