Футбол

«Вольфсбург» ушел от поражения в матче с «Айнтрахтом»Матч ТВ 16:28

Вольфсбург — Айнтрахт
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «Фольксваген-Арена»
41′
Лука Йович
48′
Себастьян Роде
Максимилиан Арнольд
55′
Янник Герхардт
Юнус Малли
64′
69′
Себастьян Роде
Джонатан де Гузман
69′
Лука Йович
Анте Ребич
Марсель Тиссеран
71′
78′
Джонатан де Гузман
Марсель Тиссеран
Ренато Штеффен
82′
85′
Гонсалу Пасиенсия
Даниэль Гинчек
Феликс Клаус
86′
Джон Брукс
90′
90′
Гонсалу Пасиенсия
Альмами Туре
«Вольфсбург» и «Айнтрахт» сыграли вничью в матче 30-го тура бундеслиги. Счет на 78-й минуте встречи открыл полузащитник гостей Джонатан де Гузман. В самой концовке матча «Вольфсбург» смог сравнять счет: отличился защитник Джон Брукс.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Вольфсбург» вырвал ничью у «Айнтрахта» в Бундеслиге

Газета.Ru18:47

Вольфсбург - Айнтрахт - 1:1. Голы

Матч ТВ16:28

«Айнтрахт» в компенсированное время упустил победу над «Вольфсбургом»

Sport24.ru16:27

«Айнтрахт» на последней минуте матча упустил победу над «Вольфсбургом»

Советский спорт16:24

«Вольфсбург» вырвал ничью в матче с «Айнтрахтом», забив на 90-й минуте

Чемпионат16:23

«Вольфсбург» вырвал ничью у «Айнтрахта»

Спорт-Экспресс16:28

Чемпионат Германии. «Вольфсбург» и «Айнтрахт» сыграли вничью

Sports.ru20 апреля в 02:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 20:35, Ашберн
Общество

Гидрометцентр предупредил россиян о весенних заморозках

Синоптики предупредили жителей некоторых регионов России о ночных заморозках.
Обновлено в 04:02
Происшествия

Владелец ASOS потерял троих детей в теракте на Шри-Ланке

Обновлено в 06:49
Происшествия

Из-за землетрясения на Филиппинах с крыши небоскреба пролился бассейн

В интернете появилось видео, на котором запечатлено, как тонны воды обрушиваются с крыши здания высотой 181 м. Инцидент произошел в результате землетрясения в центральной части Филиппин.
Обновлено в 15:46
Общество

В России дачников штрафуют за теплицы

Дачников в России пытаются привлечь к ответственности за теплицы, установленные не по закону.
Обновлено в 03:35
Политика

Названы дата и место встречи Путина и Ким Чен Ына

Северокорейский лидер Ким Чен Ын встретится с российским президентом Владимиром Путиным 25 апреля во Владивостоке.
Обновлено в 13:54
Политика

В Германии отметили роль России в «защите мировых благ»

Министр экономического сотрудничества и развития Германии Герхард Мюллер отметил важную роль России в вопросе «защиты мировых благ» и обеспечении глобальной продовольственной безопасности.
Обновлено в 20:16
Шоу-бизнес

Ольга Бузова оказалась в клинике после болезни

Ольга Бузова оказалась в клинике после болезни Телеведущая озаботилась своим здоровьем.
Обновлено в 05:29
Происшествия

Члена банды Басаева приговорили к 16 годам за нападение на десантников

Суд в Чечне приговорил члена банды Шамиля Басаева Шамиля Казбулатова к 16 годам колонии строгого режима за участие в нападении на псковских десантников в 2000 году.
Обновлено в 14:43
Шоу-бизнес

Бритни Спирс ужаснула фанатов своим видом после психлечебницы — фото

Известная поп-певица Бритни Спирс на выходе из психиатрической лечебницы в Беверли Хиллз шокировала фанатов своим внешним видом и особенно выражением лица.
Обновлено в 11:33
Происшествия

Опрос показал, что россияне считают причиной пожара в Нотр-Даме

Половина россиян (56%) считают, что причиной пожара в соборе Парижской Богоматери скорее стал несчастный случай, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Обновлено в 20:14
Шоу-бизнес

Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина

Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.
Обновлено в 12:51
Происшествия

Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве

В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Хоккей

Свечников не принимает участие в шестом матче серии с «Вашингтоном»

В шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина Харрикейнз" дома играет с "Вашингтон Кэпиталз", передает "Советский спорт".
Обновлено в 20:01
Общество

Совфед одобрил закон о праве кассиров в кинотеатрах требовать паспорт

Совет Федерации одобрил закон, который даёт, в частности, право кассирам и контролёрам в кинотеатрах спрашивать у посетителей паспорт.
Обновлено в 11:51
Политика

В Госдуме назвали отвратительными шутки Comedy Club про депутатов

Депутат Госдумы Василий Власов заявил, что программы Comedy Club и «Наша Russia» отвратительны из-за шуток про депутатов.
Обновлено в 14:08
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована Любовь Успенская

Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Политика

В Кремле считают преждевременным поздравлять Зеленского

Обновлено в 08:13
Происшествия

В Стамбуле рухнул четырехэтажный жилой дом в результате оползня

В турецком Стамбуле в результате оползня рухнул четырехэтажный жилой дом в районе Кягытхане. Спасатели успели эвакуировать жителей.
Обновлено в 10:53
Экономика

Вступили в силу новые правила для транспортного налога

С 15 апреля не нужно платить налог за: автомобили, находящиеся в розыске, транспорт, розыск которого прекращен, с месяца начала розыска до месяца возврата транспортного средства владельцу/ Будьте внимательны: факт угона автомобиля и его возврата нужно подтвердить документами.
Обновлено в 09:27
Футбол

Ташаев: не понимаю, почему так много инцидентов с футболистами в последнее время

Мир стал такой, что всё можно снять на камеру, и любой инцидент попадёт в новостные ленты.
Обновлено в 18:30
Общество

В России выявили убыль населения в 60 регионах

По данным агентства, на последнем месте в рейтинге - Еврейская автономная область, где численность населения за три года сократилась на 3,72%.
Обновлено в 06:29
Политика

Сторонники Порошенко резко изменили риторику после победы Зеленского

Сторонники Петра Порошенко резко поменяли тон высказываний после победы на выборах Владимира Зеленского.
Обновлено в 13:36
Авто

Renault подготовит бюджетный кроссовер на базе Kwid

Компактный и доступный кроссовер Renault Kwid станет основой для новой модели.
Обновлено в 06:22
Политика

Стала известна биография будущей первой леди Украины

Шоумен Владимир Зеленский уверенно лидирует во втором туре выборов президента Украины, поэтому уже через месяц в стране может появиться новая первая леди — Елена Зеленская, которая до сих пор предпочитала оставаться в тени своего знаменитого мужа.
Обновлено вчера в 22:08
Армия и оружие

Армия Хафтара объявила о начале второй фазы наступления на Триполи

Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара объявила о начале второй фазы наступления на Триполи, сообщает ливийский портал Al-Wasat со ссылкой на заявление официального представителя ЛНА Ахмеда аль-Мисмари.
Обновлено в 18:28
Политика

Кравчук призвал Зеленского изменить отношение к Крыму

Первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал победившему во втором туре президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому изменить отношение к крымчанам и самому полуострову.
Обновлено в 15:18
Происшествия

ДТП с участием скорой помощи произошло в Москве

Обновлено в 20:09
Здоровье

В Госдуме рассказали, как решить проблему с абортами в России

Депутаты рассказали Федеральному агентству новостей, готовы ли они сегодня изменить законодательство по абортам.
Обновлено в 11:21
Политика

Саакашвили отреагировал на отказ во въезде на Украину

Обновлено в 15:32
Происшествия

Утечка нефти произошла на платформе Petrobras у побережья Бразилии

Бразильская государственная нефтегазовая компания Petrobras временно остановила добычу нефти на одной из своих платформ у побережья Бразилии после обнаружения утечки.
Обновлено в 17:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Вольфсбург
Спортивный клуб
Немецкий футбольный клуб, участник Бундеслиги, чемпион Германии сезона 2008/09. Часть системы спортивного клуба «Вольфсбург».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное