Футбол

«Вольфсбург» ушел от поражения в матче с «Айнтрахтом»Матч ТВ вчера в 16:28

Вольфсбург — Айнтрахт
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Германии, вчера
Стадион «Фольксваген-Арена»
41′
Лука Йович
48′
Себастьян Роде
Максимилиан Арнольд
55′
Янник Герхардт
Юнус Малли
64′
69′
Себастьян Роде
Джонатан де Гузман
69′
Лука Йович
Анте Ребич
Марсель Тиссеран
71′
78′
Джонатан де Гузман
Марсель Тиссеран
Ренато Штеффен
82′
85′
Гонсалу Пасиенсия
Даниэль Гинчек
Феликс Клаус
86′
Джон Брукс
90′
90′
Гонсалу Пасиенсия
Альмами Туре
«Вольфсбург» и «Айнтрахт» сыграли вничью в матче 30-го тура бундеслиги. Счет на 78-й минуте встречи открыл полузащитник гостей Джонатан де Гузман. В самой концовке матча «Вольфсбург» смог сравнять счет: отличился защитник Джон Брукс.
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