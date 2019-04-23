Футбол
«Вольфсбург» ушел от поражения в матче с «Айнтрахтом»Матч ТВ вчера в 16:28
Чемпионат Германии, вчера
Стадион «Фольксваген-Арена»
|41′
Лука Йович
|48′
Себастьян Роде
Максимилиан Арнольд
|55′
Янник Герхардт
Юнус Малли
|64′
|69′
Себастьян Роде
Джонатан де Гузман
|69′
Лука Йович
Анте Ребич
Марсель Тиссеран
|71′
|78′
Джонатан де Гузман
Марсель Тиссеран
Ренато Штеффен
|82′
|85′
Гонсалу Пасиенсия
Даниэль Гинчек
Феликс Клаус
|86′
Джон Брукс
|90′
|90′
Гонсалу Пасиенсия
Альмами Туре
|58%
|Владение мячом
|42%
|73%
|Процент точных передач
|63%
|5
|Удары в сторону ворот
|4
|9
|Удары в створ ворот
|3
|2
|Сейвы вратарём
|7
|4
|Офсайды
|1
|13
|Угловые
|6
|11
|Отборы
|9
|10
|Фолы
|10
|2
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Вольфсбург
Расстановка 4‑3‑1‑2
12
Перван
8
Штеффен
31
Кнохе
25
Брукс
2
Виллиам
10
Малли
23
Гилавоги
14
Мехмеди
27
Арнольд
11
Клаус
9
Вегорст
31
Трапп
19
Абраам
20
Хасебе
3
Фалетт
24
да Кошта
6
де Гузман
11
Гачинович
16
Торро
10
Костич
4
Ребич
18
Туре
Айнтрахт
Расстановка 3‑5‑2
«Вольфсбург» и «Айнтрахт» сыграли вничью в матче 30-го тура бундеслиги. Счет на 78-й минуте встречи открыл полузащитник гостей Джонатан де Гузман. В самой концовке матча «Вольфсбург» смог сравнять счет: отличился защитник Джон Брукс.
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