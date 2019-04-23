«Вольфсбург» ушел от поражения в матче с «Айнтрахтом»Матч ТВ вчера в 16:28

«Вольфсбург» и «Айнтрахт» сыграли вничью в матче 30-го тура бундеслиги. Счет на 78-й минуте встречи открыл полузащитник гостей Джонатан де Гузман. В самой концовке матча «Вольфсбург» смог сравнять счет: отличился защитник Джон Брукс.

«Вольфсбург» ушел от поражения в матче с «Айнтрахтом»

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