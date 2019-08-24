Футбол
«Вольфсбург» разгромил «Герту» в чемпионате ГерманииSport24.ru 14:07
В Бундеслиге сыгран матч 2-го тура. «Герта» принимала «Вольфсбург» и уступила (0:3). Гости ушли на перерыв, ведя в счете. На 9-й минуте отличился Ваутер Вегорст, реализовавший пенальти.
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Чемпионат Германии. «Вольфсбург» в гостях разгромил «Герту», «РБ Лейпциг» победил «Айнтрахт»
Sports.ru23 августа в 07:30
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 15:10, Ашберн
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