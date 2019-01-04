Футбол
«Вольфсбург» расторг контракт с Блащиковски
«Вольфсбург» расторг контракт с БлащиковскиБомбардир.рувчера в 22:24
Полузащитник Якуб Блащиковски ушел из «Вольфсбурга». Об этом сообщает официальный сайт немецкого клуба.
Бомбардир.рувчера в 22:24
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Футбол
Победа над «Ливерпулем» стала 100-й для Гвардиолы с «Манчестер Сити»
Обновлено вчера в 17:58
Футбол
Касорла спас «Вильярреал» от поражения в матче с «Реалом»
У хозяев дубль оформил Санти Касорла, гол которого на 82-й минуте спас «Вильярреал» от поражения.
Обновлено вчера в 17:20
Футбол
«Бенфика» уволила главного тренера
Главный тренер "Бенфики" Руи Витория покинул свой пост, о чем ходили слухи еще в ноябре.
Обновлено в 00:39
Футбол
Паредес хочет вернуться в «Бока Хуниорс» из «Зенита»
Аргентинский полузащитник санкт-петербургского футбольного клуба Леандро Паредес хотел бы покинуть свой текущий клуб и вернуться в аргентинскую команду «бока Хуниорс», его слова приводит 4 января портал Goal.com.
Обновлено в 03:34
Футбол
«Зенит» заинтересовался защитником «Фейеноорда»
«Зенит» заинтересовался защитником «Фейеноорда» Джерри Сен Жюстом, информирует AD.
Обновлено в 00:17
Футбол
Рэмзи подписал предварительный контракт с «Ювентусом»
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Обновлено в 03:26
Футбол
«Спартак» поздравил Романцева с 65-летием
Пресс-служба московского «Спартака» поздравила бывшего главного тренера команды Олега Романцева с днём рождения.
Обновлено вчера в 16:29
Футбол
Роналду стал лучшим футболистом года по версии Globe Soccer Awards
Португалец стал обладателем данной премии в пятый раз Португальский футболист Криштиану Роналду стал лучшим игроком 2018 года по версии Globe Soccer Awards, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:56
Футбол
Карпова подписала контракт с «Севильей»
Обновлено в 02:24
Футбол
Болельщику «Челси» на три года запретили посещать матчи за гомофобию
Болельщик "Челси" получил трехлетний запрет на посещение стадиона за его гомофобные выкрики во время матча 17-го тура АПЛ с "Брайтоном" (2:1). 20-летний мужчина признал себя виновным и был оштрафован на 965 фунтов.
Обновлено в 03:44
Футбол
Фирмино признан лучшим бразильцем, выступающим в Европе
Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино получил награду Samba Gold, которая вручается лучшему бразильскому игроку, выступающему в Европе.
Обновлено вчера в 14:44
Футбол
Футболиста-наркомана поймали и изгнали из ночного клуба
Футболиста, выступающего в Английской премьер-лиге, поймали за употреблением кокаина на неофициальной рождественской вечеринке.
Обновлено в 04:20
Футбол
Давыдов может отправиться на просмотр в «Оренбург»
Как стало известно «Чемпионату», нападающий московского «Спартака» Денис Давыдов может отправиться на просмотр в «Оренбург».
Обновлено вчера в 10:28
Футбол
«Севилья» договорилась с Муниром о контракте
Текущее соглашение Мунира с "Барселоной" заканчивается через полгода, так что в "Севилью" он перейдет бесплатно.
Обновлено в 02:55
Футбол
Почеттино не уверен, что Эриксен останется в «Тоттенхэме»
Обновлено вчера в 10:09