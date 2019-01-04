Футбол
«Вольфсбург» расторг контракт с Блащиковски
«Вольфсбург» расторг контракт с БлащиковскиБомбардир.рувчера в 22:24
Полузащитник Якуб Блащиковски ушел из «Вольфсбурга». Об этом сообщает официальный сайт немецкого клуба.
Бомбардир.рувчера в 22:24
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 03:02, Ашберн
Политика
В Бундестаге предупредили об ухудшении отношений с Россией
Уполномоченный правительства Германии по межобщественному сотрудничеству с Россией Дирк Визе считает, что в 2019 году отношения между Москвой и Берлином «останутся сложными» и ухудшатся.
Обновлено вчера в 22:48
Космос
«Чанъэ-4» прислал первый снимок с обратной стороны Луны
Космический аппарат "Чанъэ-4", который утром успешно сел на обратную сторону Луны, прислал первый в истории снимок с естественного спутника Земли, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 04:25
Происшествия
Опознаны тела всех погибших при обрушении в Магнитогорске
Все 39 погибших в результате обрушения подъезда многоэтажного дома в Магнитогорске опознаны, сообщает ТАСС со ссылкой на первого замглавы МЧС России Александра Чуприяна.
Обновлено вчера в 23:35
Политика
Подозреваемый в шпионаже американец оказался подданным Великобритании
Американец Пол Уилан, которого арестовали в Москве по подозрению в шпионаже, оказался подданным Великобритании.
Обновлено в 01:41
Армия и оружие
Американский военный рассказал, как США «перехитрили» Россию в Сирии
Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире телеканала Fox News заявил, что вывод американских войск из Сирии является "хитрым шагом", в результате которого Россия якобы рассорится со своим союзниками в этом регионе.
Обновлено вчера в 18:12
Политика
Палата представителей США одобрила бюджет без средств на стену Трампа
Палата представителей США, где демократы теперь составляют большинство, одобрила законопроекты о финансировании до 30 сентября 2019 года (конец текущего финансового года) ряда правительственных учреждений, а также о предоставлении средств для обеспечения безопасности границ.
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия
На месте ЧП в Магнитогорске завершилась спасательная операция
Спасатели завершили поисковые работы на месте обрушения подъезда многоквартирного дома в Магнитогорске.
Обновлено вчера в 09:27
Происшествия
В Магнитогорске началось прощание с погибшими при обрушении дома
В Магнитогорске проходит прощание с погибшими при обрушении жилого дома, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации Магнитогорска.
Обновлено в 01:47
Теннис
Шарапова не смогла выйти в полуфинал теннисного турнира в Шэньчжэне
Обновлено в 02:09
Происшествия
Убийство сотрудника охраны Петра Порошенко попало на видео
Обновлено вчера в 16:38
Политика
На Украине начали расследовать попытку захвата власти
Служба безопасности Украины расследует попытку захвата власти после ряда мероприятий антиукраинской направленности, которые состоялись в Чехии весной прошлого года.
Обновлено вчера в 12:39
Происшествия
Спасавший тонущую дочь россиянин погиб в Таиланде
Мужчине удалось спасти дочь, однако, его самого накрыла большая волна. Спасатели сумели вытащить россиянина из воды.
Обновлено вчера в 21:44
Происшествия
Спасатели в Магнитогорске достали из-под завалов собаку
Еще одно животное вытащили из-под завалов в Магнитогорске, где частично обрушился дом в результате взрыва газа.
Обновлено вчера в 10:48
Гаджеты
Первый складной Xiaomi показали на видео
В Сети опубликовано первое видео со складным смартфоном от китайского производителя Xiaomi.
Обновлено вчера в 17:39
Хоккей
Кучеров помог «Тампе» обыграть «Лос-Анджелес» в матче НХЛ
Обновлено в 01:43
Финансы
Доллар и евро снижаются на открытии торгов
На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 02:05
Происшествия
Пять человек погибли при пожаре в Новгородской области
По меньшей мере пять человек погибли в Новгородской области при пожаре в частном доме в деревне Большое Боротно.
Обновлено вчера в 23:30
Политика
В Раде назвали ахинеей слова Климкина об избирательных участках в РФ
Объяснение украинским МИД закрытия избирательных участков в России для граждан Украины говорит о неадекватности правящей верхушки в Киеве, считает депутат Верховной рады («За жизнь») Вадим Рабинович.
Обновлено вчера в 20:37
Космос
NASA опубликовало снимки астероида Ultima Thule
Американское агентство по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в своем Twitter разместило первые фотографии астероида Ultima Thule, которые были сделаны зондом New Horizons.
Обновлено 02 января в 16:55
Политика
В России предложили запретить посещать цирки несовершеннолетним
В России предложили запретить посещать цирки несовершеннолетним зрителям.
Обновлено в 01:11
Происшествия
В Новочеркасске обрушилась часть здания
В прокуратуре Ростовской области проинформировали о начале проверки после обрушения части здания в Новочеркасске.
Обновлено вчера в 13:29
Экономика
Dow Jones рухнул на 600 пунктов на новостях от Apple
Американский фондовый индекс Dow Jones по итогам торгов 3 января упал на 657 пунктов, передает CNBC News.
Обновлено вчера в 10:59
Политика
Абэ намерен продвинуть переговоры по мирному договору с Россией
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что намерен продвинуть переговоры по мирному договору во время своего январского визита в Россию.
Обновлено в 02:16
Экономика
Госдолг США вырос на $2 трлн за время президентства Трампа
Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные американского минфина, с 20 января 2017 года госдолг страны увеличился на 10% и почти достиг отметки $22 трлн ($21,974 трлн).
Обновлено вчера в 14:26
Политика
Трамп создал новый мем в стиле «Игры престолов»
Президент США Дональд Трамп опубликовал в Instagram мем со своей фотографией и надписью «Стена близко».
Обновлено в 00:01
Политика
В Госдуме предложили провести ревизию автомобилей со спецсигналами
Депутат напомнил, что для крупных городов России времени "начала нулевых" была проблема огромного количества машин с проблесковыми маячками.
Обновлено в 01:59
Футбол
«Манчестер Сити» нанес «Ливерпулю» первое поражение в сезоне АПЛ
3 января между коллективами «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» на стадионе «Этихад» был разыгран матч 21-го тура регулярного сезона АПЛ 2018/19.
Обновлено вчера в 16:54
Происшествия
Франция выдала России бывшего министра финансов Подмосковья
Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов, который обвиняется в мошенничестве и растрате, экстрадирован из Франции в Россию.
Обновлено вчера в 06:26
Энергетика
Нефть дешевеет в ходе первых торгов года
В среду, 2 января, нефть слабо дешевеет в ходе торгов. Об этом свидетельствуют данные Межконтинентальной биржи ICE.
Обновлено 02 января в 08:03
Транспорт
Три станции Таганско-Краснопресненской ветки метро закрыты до 9 января
Обновлено вчера в 22:45