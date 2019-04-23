Футбол
«Вольфсбург» объявил имя нового главного тренераМатч ТВ 08:41
Пресс-служба «Вольфсбурга» объявила о том, что Оливер Гласнер назначен новым главным тренером клуба. 44-летний специалист, который в настоящий момент работает в австрийском клубе ЛАСК, приступит к работе со следующего сезона.
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 14:45, Ашберн
Политика
Reuters отозвал утверждение об обходе санкций «Роснефтью»
Международное новостное агентство Reuters внесло правки в свой материал от 18 апреля, в котором со ссылкой на источники сообщалось, что Венесуэла получает деньги от продажи нефти по схеме, в которой присутствует «Роснефть».
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Музыка
Сергей Лазарев рассказал о номере для Евровидения
Обновлено в 10:08
Недвижимость
В России выросло число желающих продать собственную дачу
В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.
Обновлено в 05:15
Авто
Great Wall скоро покажет премиальный кроссовер Haval F5
Как пояснили в компании, кроссовер, вышедший на рынок Китая осенью прошлого года, продается неплохо, однако потенциал его намного выше, поэтому и было принято решение запустить особую версию.
Обновлено в 02:51
Политика
Пашинян дал Зеленскому советы по выстраиванию отношений с Путиным
Вечером в день выборов Никол Пашинян в своем Twitter поздравил Зеленского с победой на украинском языке и пожелал ему успехов.
Обновлено в 09:52
Армия и оружие
Первую подлодку-носитель «Посейдона» спустили на воду
На судостроительном заводе "Севмаш" спустили на воду первую субмарину-носитель подводных беспилотников "Посейдон".
Обновлено в 08:38
Политика
На Украине объявил об отставке четвертый губернатор
Уже четвертый региональный руководитель Украины объявил о планах уйти в отставку на фоне победы на президентских выборах Владимира Зеленского.
Обновлено в 12:24
Политика
Суд впервые вынес штраф по закону о неуважении к власти
Как сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале, такое решение было вынесено впервые после вступления в силу закона о неуважении к власти.
Обновлено в 13:33
Гаджеты
NVIDIA официально представила видеокарту GeForce GTX 1650 за $149
О производительности новинки NVIDIA говорит следующее: «Новая архитектура позволяет GeForce GTX 1650 превосходно справляться с современными играми со сложными шейдерами, её производительность в 2 раза больше, чем у GTX 950, и она на 70 % быстрее, чем GTX 1050 при разрешении 1080p».
Обновлено в 11:13
Политика
В Турцию приехала официальная делегация из Адыгеи
За четыре дня делегация во главе с Муратом Кумпиловым побывает в трёх городах, встретится с местными чиновниками, депутатами, студентами и представителями черкесской диаспоры Официальная делегация Адыгеи во главе с Муратом Кумпиловым на четыре дня приехала в Турцию, сообщили в пресс-службе главы республики.
Обновлено в 10:18
Политика
Международный трибунал проведет слушания по делу украинских моряков
Замглавы украинского МИДа Елена Зеркаль заявила, что Международный трибунал по морскому праву ООН проведет слушания по делу задержанных украинских моряков, передает ТАСС.
Обновлено в 14:11
Общество
РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником
Обновлено в 04:27
Происшествия
Движение на «синей» ветке метро восстановили после сбоя
Ранее не было движения поездов от станции «Курская» до «Партизанской» из-за инцидента с пассажиром.
Обновлено в 14:33
Общество
Голливудская актриса Фэй Маккензи умерла на 102-м году жизни
Фэй Маккензи родилась 19 февраля 1918 года в семье актёров Роберта Маккензи и Ив Маккензи.
Обновлено в 12:53
Экономика
Twitter в шестой раз подряд получил прибыль по итогам квартала
Сервис микроблогов Twitter опубликовал финансовую отчетность. Из документа следует, что компания завершила с прибылью шестой квартал подряд.
Обновлено в 08:52
Политика
Политолог сделал прогноз о первой беседе Путина и Зеленского
Известный политолог Михаил Погребинский сделал свой прогноз касательно первых переговоров между Владимиром Путиным и его новоиспеченным украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Обновлено в 11:35
Кино
Мэйси Уильямс рассказала о постельной сцене в «Игре престолов»
Мэйси Уильямс рассказала о съемках постельной сцены ее персонажа Арьи Старк в сериале «Игра престолов».
Обновлено в 04:01
Происшествия
Во французском Версале произошел сильный пожар
Обновлено в 13:33
Армия и оружие
Америка переходит на новое стрелковое оружие стандарта NGSW
Соединенные Штаты переходят с массового калибра 5,56 мм на новый калибр 6,8 мм.
Обновлено в 14:04
Авто
«АвтоВАЗ» объявил о старте продаж Lada в Монголии
Российская автомобилестроительная компания «АвтоВАЗ» объявила о старте продаж автомобилей Lada в Монголии.
Обновлено в 11:54
Кино
Сергей Собянин поздравил с днем рождения артиста Льва Прыгунова
Обновлено в 05:10
Происшествия
Женщина очнулась после 27 лет комы
В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.
Обновлено в 06:45
Культура
Более 5 млн человек приняли участие в акции «Библионочь» в России
Более 5 млн человек стали участниками социально-культурной акции "Библионочь", которая прошла во всех регионах России с 20 на 21 апреля, сообщается во вторник на сайте Минкультуры РФ.
Обновлено в 12:45
Происшествия
Директор колледжа, в котором надругались над студентом, уволен
Напомним, что в начале апреля стало известно о надругательстве над студентом колледжа его однокурсниками.
Обновлено в 07:55
Политика
Максакова изменила показания по делу об убийстве Вороненкова
Обновлено в 14:15
Политика
Медведев подписал постановление о пересмотре тарифов на вывоз мусора
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предусматривает возможность изменять тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Обновлено в 09:00
Экономика
Счетная палата обнаружила нарушения в бюджете на 772,7 млрд рублей
Больше всего нарушений оказалось в сфере госзакупок, там их количество выросло в пять раз за последние два года, а общая сумма равняется 294,6 млрд руб.
Обновлено в 02:01