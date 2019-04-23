Футбол
«Вольфсбург» объявил имя нового главного тренераМатч ТВ 08:41
Пресс-служба «Вольфсбурга» объявила о том, что Оливер Гласнер назначен новым главным тренером клуба. 44-летний специалист, который в настоящий момент работает в австрийском клубе ЛАСК, приступит к работе со следующего сезона.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 19:25, Ашберн
Происшествия
В подмосковном Щелкове горит мусорная свалка
Обновлено в 17:18
Политика
МИД Украины поразила «смена тона» России по делу о задержанных моряках
В МИД Украины отметили "изменение тона разговора" с Россией по делу о задержанных в ходе провокации в Керченском проливе моряках.
Обновлено в 16:40
Общество
Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти
Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено в 14:03
Происшествия
СК показал последствия пожаров в Забайкалье
Следственный комитет РФ опубликовал видео осмотра районов в Забайкальском крае, которые пострадали от природных пожаров.
Обновлено в 11:51
Происшествия
Бастрыкин объяснил мотивы керченского стрелка
18-летний студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков, открывший стрельбу в учебном заведении, мог решиться на преступления в связи с унижением со стороны сокурсников из-за его неспособности купить одежду известных брендов.
Обновлено в 16:05
Происшествия
Менеджер МакSим рассказала, как певица попала в ДТП
Менеджер певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова), Маргарита Соколова рассказала радиостанции "Говорит Москва", как артистка попала в ДТП.
Обновлено в 12:45
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская пожаловалась на лишний вес
Актриса и начинающая певица Настасья Самбурская пожаловалась поклонникам на лишний вес.
Обновлено в 05:53
Космос
Наблюдения в рентгене позволили глубже понять туманность пульсарного ветра 3C 58
Согласно полученным результатам, размер туманности 3C 58 убывает с увеличением энергии, что может быть объяснено синхротронным «выгоранием».
Обновлено в 15:33
Происшествия
ФСБ предотвратила теракты в Чечне и Дагестане
Обновлено в 11:02
Политика
Украинские социалисты предложили национализировать фабрику Roshen
Лидер украинской социалистической партии Илья Кива подал иск в суд о признании незаконной приватизации кондитерской фабрики имени Карла Маркса в Киеве действующим президентом Украины Петром Порошенко.
Обновлено в 16:49
Кино
Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон рассказали о своем первом поцелуе
Незадолго до премьеры финальной части «Мстителей» актрисы, снявшиеся в роли супергероинь Черной вдовы и Капитана Марвел, Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон стали гостьями шоу Эллен Дедженерес.
Обновлено в 05:00
Авто
У трех моделей сегмента SUV обновились российские ценники
В результате проводимого мониторинга было выявлено снижение цен на одну модель и подорожание у двух других.
Обновлено в 09:23
Здоровье
Ученые назвали новый способ избежать ранней смерти
Ученые американского колледжа кардиологов назвали новый способ избежать смерти в раннем возрасте - отказаться от сидячего образа жизни и увеличить уровень физической активности.
Обновлено в 04:57
Политика
ЦИК Украины объявил итоги президентских выборов
Обновлено в 11:08
Космос
Сейсмометр впервые зафиксировал землетрясение на Марсе
Сейсмометр SEIS, установленный на американском посадочном аппарате InSight, впервые в истории космических исследований зафиксировал землетрясение на Марсе.
Обновлено в 14:35
Политика
Ким Чен Ын отправился на поезде в Россию
Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын в среду, 24 апреля, прибудет во Владивосток, где 25 апреля пройдет его встреча с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 17:42
Энергетика
Гройсман призвал «Нафтогаз» искать дешевый газ по всему миру
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что "Нафтогазу" следует искать дешевый газ по всему миру. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:08
Экономика
«Россети» направят на энергоснабжение Чечни около 19 млрд рублей
Компания «Россети» направит около 19 млрд рублей на повышение надежности энергоснабжения Чечни, в полном объеме средства поступят до 2024 года.
Обновлено в 09:35
Общество
В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц
К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.
Обновлено в 04:22
Общество
Бастрыкин объяснил использование лупы при просмотре фото с ноутбука
Использование лупы при просмотре изображения с экрана гаджета позволяет получить дополнительное увеличение, которого не всегда можно достичь при цифровом приближении.
Обновлено в 17:50
Гаджеты
Флагманский смартфон Meizu 16s представлен официально
Обновлено в 13:04
Армия и оружие
В ЦВО создали авиагруппировку для борьбы с лесными пожарами
В ЦВО создана авиагруппировка для ликвидации природных пожаров в Сибири, Поволжье и на Урале.
Обновлено в 18:30
Технологии
Некоторые разработчики Fortnite работают от 70 до 100 часов в неделю
Работники студии Epic Games рассказали, что из-за популярности Fortnite им приходится работать от 70 до 100 часов в неделю.
Обновлено в 12:59
Кино
Опубликован первый кадр хоррора «Оно 2»
Режиссер Андрес Мускетти опубликовал в Twitter первый кадр из фильма «Оно 2», съемками которого он занимается.
Обновлено в 04:32
Энергетика
Белоруссия до конца года начнет альтернативный России импорт нефти
Белоруссия рассчитывает до конца 2019 г. начать альтернативный России импорт нефти через порты стран Балтии или Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергея Гриба.
Обновлено в 05:36
Футбол
«Ювентус» отказался от защитника «Реала» Марсело
Туринский "Ювентус" отказался от покупки 30-летнего бразильского защитника мадридского "Реала" Марсело, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:36
Политика
Команда Зеленского обещает наказать виновных в конфликте в Донбассе
Апаршин обещает, что «правда относительно Иловайска, в отношении Дебальцево, относительно начала войны в 2014 году будет обнародована».
Обновлено в 04:09
Авто
Вазовский мотор 1,8 назвали ошибкой эволюции
Обновлено в 07:30
Общество
В СПбГУ опровергли слухи о закрытии музея Набокова
Музей откроют для посетителей 29 апреля. Напомним, что музей был закрыт 26 марта в связи с проведением на его территории ремонтных работ.
Обновлено в 14:10
Общество
Минпросвещения предложило ввести в российских школах новые должности
Согласно проекту, в российских школах предлагают ввести должности старшего учителя и ведущего учителя.
Обновлено в 14:16