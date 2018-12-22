Футбол

«Вольфсбург» на 89-й минуте вырвал победу в матче с «Аугсбургом»
Чемпионат
11:23

В матче 17-го тура чемпионата Германии «Вольфсбург» победил «Аугсбург» со счётом 3:2. Матч состоялся в Аугсбурге на стадионе «WWK-Арена». Счёт на 33-й минуте открыл Жозуа Гилявоги. Через несколько минут преимущество гостей удвоил Виллиам де Азеведо, которому ассистировал Адмир Мехмеди.
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«Вольфсбург» на 89-й минуте вырвал победу в матче с «Аугсбургом»

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«Вольфсбург» вырвал победу в матче «Аугсбургом»

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