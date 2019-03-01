Футбол

«Вольфсбург» и «Вердер» сыграли вничьюСпорт-Экспресс 14:00

Вольфсбург — Вердер
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «Фольксваген-Арена»
42′
Себастьян Лангкамп
Милош Велькович
Кун Кастельс
Павао Перван
46′
Джон Брукс
54′
66′
Максимилиан Эггештайн
68′
Милот Рашица
Клаудио Писарро
74′
Макс Крузе
Феликс Клаус
Элвис Реджбечай
78′
80′
Людвиг Аугустинссон
82′
Филипп Баргфреде
Кевин Мевальд
"Вольфсбург" сыграл вничью с "Вердером" в матче 24-го тура чемпионата Германии - 1:1. В составе хозяев поля отличился Джон Брукс, за гостей гол забил Макс Крузе.
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