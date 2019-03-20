Спорт
Волейбольный «Зенит» вылетел из Лиги чемпионов78.ru 00:57
Волейбольный «Зенит» выбыл на стадии четвертьфинала Лиги чемпионов. Петербуржцы проиграли польской «Скре» после «золотого сета». Игра закончилась со счётом 15:11.
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