Волейбольный «Зенит» вылетел из Лиги чемпионов78.ru 00:57

Волейбольный «Зенит» выбыл на стадии четвертьфинала Лиги чемпионов. Петербуржцы проиграли польской «Скре» после «золотого сета». Игра закончилась со счётом 15:11.

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Политика Мэй попросила ЕС отсрочить выход Великобритании из сообщества Письмо с просьбой отсрочить выход Великобритании из Евросоюза направила премьер–министр Соединенного Королевства Тереза Мэй главе Евросовета Дональду Туску.

Политика Годовщина начала Второй мировой: Польша игнорирует историческую логику В сентябре 2019 года власти Польши собираются провести мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

Спорт Фигуристы Тарасова и Морозов завоевали серебро на чемпионате мира Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали серебро на чемпионате мира в японской Сайтаме.

Происшествия Водитель из Сенегала поджег автобус со школьниками в Италии 47-летний выходец из Сенегала, водитель автобуса, перевозивший школьников в окрестностях Милана, поджег транспортное средство, передает информагентство Askanews в среду, 20 марта.

Армия и оружие Жесть в Японском море. Как советские подводники авианосец таранили 21 марта 1984 года в Японском море судьба свела советскую подводную лодку К-314 и американский авианосец USS Kitty Hawk («Китти Хок»).

Происшествия Из-за неисправности самолёта омичи не могут вылететь в Таиланд Омичи ожидают вылета в Таиланд со вчерашнего вечера. По предварительным данным, пассажиров отправят к морю не раньше 18 часов 21 марта.

Общество Названы самые ленивые регионы России В ведомстве уточнили, что, по информации за третий квартал 2018 года, средняя фактическая (без учета отгулов, больничных и прочего) продолжительность рабочей недели в этом регионе составила 32,9 часа.

Политика Генпрокурор Украины рассказал о списке «неприкасаемых» от посла США Посол США в Киеве Мари Йованович передала генпрокурору Украины Юрию Луценко список «неприкасаемых» лиц.

Общество Заб.ру и Заб.ТВ проведут трансляцию «Прямого разговора» с Осиповым Глава Забайкальского края Александр Осипов 21 марта проведёт «Прямой разговор» с забайкальцами. Смотрите видеотрансляцию на сайте Заб.ТВ.

Футбол Погба назвал «Реал» мечтой каждого футболиста Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не скрывает, что восхищается «Реалом» и главным тренером мадридской команды Зинедином Зиданом.

Происшествия По заявлению Рогозина возбуждено уголовное дело о клевете Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подал в правоохранительные органы заявление о клевете, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.

Армия и оружие Названы сроки первого полета новейшего транспортника Ил-112В Первый полет нового военно-транспортного самолета Ил-112В состоится в конце марта – начале апреля 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Здоровье Роспотребнадзор сообщил о случаях лёгочной чумы в Уганде Отмечается, что два случая подозрения на это заболевание зарегистрировано на территории района Зомбо на границе с Демократической Республикой Конго (ДРК).

Политика Аваков назвал планы Саакашвили вернуться на Украину пиаром за $300 Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в интервью журналисту Дмитрию Гордону назвал планы экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вернуться на Украину пиаром за $300.

Политика Владелец «Морского старта» отменил заказ на украинские ракеты «Зенит» Заказ на ракеты «Зенит» на Украине, размещенный два года назад российской частной компанией S7 Space, будет отменен.

Технологии «Ильюшин» представил возможные варианты салона самолета Ил-96-400М Салоны новых самолетов могут иметь различные комплектации и формироваться под потребности заказчика.

Происшествия Германия заподозрила спортсменов из восьми стран в применении допинга Глава прокуратуры Мюнхена Кай Гребер рассказал, что как минимум 21 спортсмен из восьми стран подозревается в применении кровяного допинга.

Общество Россия и Китай соединили части железнодорожного моста через Амур Россия завершила инженерные работы на своей части железнодорожного моста через реку Амур из Еврейской автономной области в Китай, говорится на сайте правительства провинции Хэйлунцзян.

Политика Вышинский выступил против его обмена на украинских граждан Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский выступил против его обмена на украинских граждан, рассказала омбудсмен Татьяна Москалькова.

Армия и оружие США перебросили в Европу бомбардировщики B-52 ВВС США направили в Европу шесть бомбардировщиков B-52, способных нести ядерный боезаряд.

Армия и оружие В Пакистане освободили четырех похищенных иранских военнослужащих В пакистанской межведомственной службе по связям с общественностью сообщили о том, что силовики провели успешную операцию и сумели освободить четырех похищенных ранее иранских военнослужащих.