Спорт

Волейбольный «Зенит» вылетел из Лиги чемпионов78.ru 00:57

Волейбольный «Зенит» выбыл на стадии четвертьфинала Лиги чемпионов. Петербуржцы проиграли польской «Скре» после «золотого сета». Игра закончилась со счётом 15:11.
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Стал известен соперник казанского «Зенита» в полуфинале Лиги чемпионов

Чемпионат01:22

«Зенит» СПб - «Скра»: ждать ли легкую победу?

Все про Спорт ру19 марта в 10:41

Анастази после игры в Казани поблагодарил матерей игроков «Гданьска»

Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 02:48

Ореол Камехо: «Мы проделали хорошую работу в Лиге чемпионов»

Матч ТВвчера в 16:24

Питерский «Зенит» проиграл в золотом сете «Скра» и вылетел из Лиги чемпионов

Спорт-Экспрессвчера в 14:59

Спаслись в «золотом» сете

Республика Татарстанвчера в 09:34

Стал известен соперник казанского «Зенита» по полуфиналу волейбольной Лиги чемпионов

Sport24.ruвчера в 18:00
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Политика

Мэй попросила ЕС отсрочить выход Великобритании из сообщества

Письмо с просьбой отсрочить выход Великобритании из Евросоюза направила премьер–министр Соединенного Королевства Тереза Мэй главе Евросовета Дональду Туску.
Обновлено вчера в 10:06
Политика

Годовщина начала Второй мировой: Польша игнорирует историческую логику

В сентябре 2019 года власти Польши собираются провести мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 20:37
Спорт

Фигуристы Тарасова и Морозов завоевали серебро на чемпионате мира

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали серебро на чемпионате мира в японской Сайтаме.
Обновлено в 01:19
Происшествия

Водитель из Сенегала поджег автобус со школьниками в Италии

47-летний выходец из Сенегала, водитель автобуса, перевозивший школьников в окрестностях Милана, поджег транспортное средство, передает информагентство Askanews в среду, 20 марта.
Обновлено вчера в 11:39
Экономика

С 2020 года детские пособия смогут получать около 70% семей

Обновлено вчера в 04:40
Армия и оружие

Жесть в Японском море. Как советские подводники авианосец таранили

21 марта 1984 года в Японском море судьба свела советскую подводную лодку К-314 и американский авианосец USS Kitty Hawk («Китти Хок»).
Обновлено вчера в 17:08
Происшествия

Из-за неисправности самолёта омичи не могут вылететь в Таиланд

Омичи ожидают вылета в Таиланд со вчерашнего вечера. По предварительным данным, пассажиров отправят к морю не раньше 18 часов 21 марта.
Обновлено в 00:21
Кино

Вышел трейлер нового фильма Тарантино «Однажды в Голливуде»

Обновлено вчера в 09:12
Общество

Названы самые ленивые регионы России

В ведомстве уточнили, что, по информации за третий квартал 2018 года, средняя фактическая (без учета отгулов, больничных и прочего) продолжительность рабочей недели в этом регионе составила 32,9 часа.
Обновлено в 01:41
Политика

Генпрокурор Украины рассказал о списке «неприкасаемых» от посла США

Посол США в Киеве Мари Йованович передала генпрокурору Украины Юрию Луценко список «неприкасаемых» лиц.
Обновлено вчера в 23:50
Общество

Заб.ру и Заб.ТВ проведут трансляцию «Прямого разговора» с Осиповым

Глава Забайкальского края Александр Осипов 21 марта проведёт «Прямой разговор» с забайкальцами. Смотрите видеотрансляцию на сайте Заб.ТВ.
Обновлено вчера в 04:12
Футбол

Погба назвал «Реал» мечтой каждого футболиста

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не скрывает, что восхищается «Реалом» и главным тренером мадридской команды Зинедином Зиданом.
Обновлено вчера в 12:58
Происшествия

По заявлению Рогозина возбуждено уголовное дело о клевете

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подал в правоохранительные органы заявление о клевете, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
Обновлено вчера в 17:53
Армия и оружие

Названы сроки первого полета новейшего транспортника Ил-112В

Первый полет нового военно-транспортного самолета Ил-112В состоится в конце марта – начале апреля 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено вчера в 20:31
Политика

Токаев призвал назвать столицу Казахстана в честь Назарбаева

Обновлено вчера в 02:31
Здоровье

Роспотребнадзор сообщил о случаях лёгочной чумы в Уганде

Отмечается, что два случая подозрения на это заболевание зарегистрировано на территории района Зомбо на границе с Демократической Республикой Конго (ДРК).
Обновлено вчера в 23:45
Политика

Текслера представили в качестве врио главы Челябинской области

Обновлено вчера в 05:18
Происшествия

Из банковской ячейки в Москве украли около 28 млн рублей

Обновлено в 01:42
Политика

Аваков назвал планы Саакашвили вернуться на Украину пиаром за $300

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в интервью журналисту Дмитрию Гордону назвал планы экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вернуться на Украину пиаром за $300.
Обновлено в 00:45
Политика

Владелец «Морского старта» отменил заказ на украинские ракеты «Зенит»

Заказ на ракеты «Зенит» на Украине, размещенный два года назад российской частной компанией S7 Space, будет отменен.
Обновлено вчера в 21:12
Технологии

«Ильюшин» представил возможные варианты салона самолета Ил-96-400М

Салоны новых самолетов могут иметь различные комплектации и формироваться под потребности заказчика.
Обновлено вчера в 16:20
Происшествия

Германия заподозрила спортсменов из восьми стран в применении допинга

Глава прокуратуры Мюнхена Кай Гребер рассказал, что как минимум 21 спортсмен из восьми стран подозревается в применении кровяного допинга.
Обновлено вчера в 11:22
Общество

Россия и Китай соединили части железнодорожного моста через Амур

Россия завершила инженерные работы на своей части железнодорожного моста через реку Амур из Еврейской автономной области в Китай, говорится на сайте правительства провинции Хэйлунцзян.
Обновлено в 00:16
Армия и оружие

Украинские самолеты пролетели над Азовом с полной боевой нагрузкой

Обновлено вчера в 07:07
Политика

СМИ сообщили о желании Ким Чен Ына посетить Россию

Обновлено вчера в 22:25
Наука

Фермилаб изучит призрачные частицы и новые взаимодействия на модернизированном ускорителе

Обновлено 18 марта в 09:56
Политика

Вышинский выступил против его обмена на украинских граждан

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский выступил против его обмена на украинских граждан, рассказала омбудсмен Татьяна Москалькова.
Обновлено вчера в 19:43
Армия и оружие

США перебросили в Европу бомбардировщики B-52

ВВС США направили в Европу шесть бомбардировщиков B-52, способных нести ядерный боезаряд.
Обновлено в 00:10
Армия и оружие

В Пакистане освободили четырех похищенных иранских военнослужащих

В пакистанской межведомственной службе по связям с общественностью сообщили о том, что силовики провели успешную операцию и сумели освободить четырех похищенных ранее иранских военнослужащих.
Обновлено вчера в 20:41
Армия и оружие

США перепроверят пилотов ВВС после катастроф Boeing в Эфиопии

После крушения Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии ВВС США решили проверить подготовку пилотов, которые управляют крупными грузовыми и военно-транспортными самолетами.
Обновлено в 00:43
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