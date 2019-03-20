Футбол

Волейбольный «Зенит» выбыл из Лиги чемпионовNeva.Today вчера в 15:43

Петербургская команда в четвертьфинале турнира вновь проиграла польскому клубу «Скра» со счетом 3:1. Петербургский волейбольный клуб "Зенит" сегодня проиграл в ¼ финала Лиги чемпионов польскому " Скра". Команда вышла из престижного турнира.
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Главный тренер волейбольного «Зенита» назвал причины вылета команды из Лиги чемпионов

Невские Новостивчера в 17:16

Стал известен соперник казанского «Зенита» по полуфиналу волейбольной Лиги чемпионов

Sport24.ruвчера в 18:00

Пьяцца: я горжусь игроками «Скры»

Чемпионат03:30

«Зенит» СПб - «Скра»: ждать ли легкую победу?

Все про Спорт ру19 марта в 10:41

Волейбольный «Зенит» претендует на выход в полуфинал Лиги чемпионов

КП - Санкт-Петербург19 марта в 10:59

Казанский «Зенит» сыграет с «Перуджей» в полуфинале ЛЧ

Матч ТВ02:58

Питерский «Зенит» проиграл в золотом сете «Скра» и вылетел из Лиги чемпионов

Спорт-Экспрессвчера в 14:59
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 09:29, Ашберн
Политика

Песков назвал критерии отбора Кремлем новых губернаторов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал критерии, согласно которым Кремль отбирает новых врио губернаторов.
Обновлено в 08:11
Шоу-бизнес

Суд расторг брак Марата Башарова

Мировой суд расторг брак актера Марата Башарова и его супруги Елизаветы Шевырковой, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 08:48
Шоу-бизнес

Юлию Началову проводили в последний путь аплодисментами

Поклонники проводили гроб артистки продолжительными аплодисментами и криками «Браво!»
Обновлено в 09:06
Общество

Панин устыдился своей радости по поводу присоединения Крыма

Актер Алексей Панин сожалеет, что в 2014 году поддерживал присоединение Крыма к России. Об этом сообщает НСН в четверг, 21 марта.
Обновлено в 08:17
Происшествия

В Крыму отравились две школьницы: одна девочка погибла

В крымском Красноперекопске после употребления неизвестных медицинских препаратов отравились две школьницы, одна девочка находится в реанимации, другая — погибла.
Обновлено в 06:35
Общество

Гидрометцентр ожидает в Петербурге жаркий август

Обновлено в 08:55
Происшествия

Осуждены участники действовавшей в Железногорске-Илимском ОПГ

Обновлено в 04:29
Происшествия

Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее

В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.
Обновлено вчера в 17:57
Политика

Песков раскрыл содержание послания Путина Асаду

Президент России Владимир Путин в послании сирийскому коллеге Башару Асаду, которое было передано министром обороны России Сергеем Шойгу, изложил ряд вопросов двусторонних отношений.
Обновлено в 07:34
Происшествия

В Москве задержали киллера с заклинившим пистолетом

В результате злоумышленник повредил манжет его куртки. Затем у него заклинил пистолет, после чего мужчина попытался скрыться.
Обновлено в 09:17
Политика

В Кремле раскрыли цель звонка Назарбаева Путину

Обновлено в 07:13
Спорт

Чен выиграл короткую программу на ЧМ в Сайтаме, Коляда — десятый

Американец Натан Чен занял первое место по итогам короткой программы на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме.
Обновлено в 08:09
Происшествия

ФСБ задержала федерального судью Кузьминского суда Москвы

ФСБ задержала сегодня в здании Кузьминского райсуда Москвы федерального судью Руслана Якубаева.
Обновлено в 09:13
Политика

Центризбирком отказался передать мандат депутата Госдумы Грудинину

По данным ТАСС, в ходе рассмотрения в ЦИК вопроса о передаче мандата зампредседателя комиссии Николай Булаев заявил, что Грудинин на момент регистрации кандидатом в 2016 году не закрыл счета за рубежом, а значит, не может быть депутатом Госдумы.
Обновлено в 06:06
Космос

Зафиксирован резкий рост солнечной активности

Новый магнитный пояс, появление которого будет означать начало цикла номер 25, должен возникнуть на значительно больших солнечных широтах (ближе к полюсам) и иметь иную магнитную полярность, чем наблюдающиеся активные области.
Обновлено в 06:28
Экономика

Зарплаты региональных чиновников выросли на 7,7% в 2018 году

Среднемесячная начисленная зарплата гражданских служащих в регионах РФ в 2018 году выросла на 7,7% по сравнению с 2017 годом и достигла 49,4 тыс. рублей, зарплата муниципальных служащих стала выше на 7,9%, составив 42,1 тыс. рублей.
Обновлено в 09:22
Армия и оружие

Порошенко подвергли критике в сети после передачи новой техники ВСУ

Обновлено вчера в 23:40
Общество

Правительство предложило увеличить выплаты по ОСАГО в четыре раза

Правительство предложило увеличить максимальные выплаты по ОСАГО с 500 тысяч до двух миллионов рублей, сообщает "Парламентская газета".
Обновлено в 02:41
Экономика

Госдума ввела доплаты для пенсионеров сверх прожиточного минимума

Госдума в четверг приняла в третьем чтении законопроект, благодаря которому российские пенсионеры смогут получать пенсии сверх прожиточного минимума, который в регионах должен будет высчитываться по единой методике.
Обновлено в 04:15
Шоу-бизнес

Режиссер «Прекрасной няни» прокомментировал беременность Заворотнюк

Ранее супруги рассказали, что беременность Заворотнюк скрывали из-за страха выкидыша.
Обновлено в 06:33
Политика

В России проведут полную инвентаризацию недвижимости и земель

Как уточнила глава Росреестра Виктория Абрамченко, сейчас в России официально зарегистрировано более 160 миллионов объектов недвижимости.
Обновлено в 08:50
Космос

Конспирологи: конец света наступит на Пасху

Конспирологи заявили, что на Пасху наступит конец света. Они уверены, что в этот день на Земле наступит вечная мерзлота и жизнь исчезнет.
Обновлено в 03:51
Спорт

Американская фигуристка умышленно нанесла травму сопернице

На разминке сильнейших спортсменок, которые участвуют в чемпионате мира в японской Сайтаме, Белл столкнулась с Лим Ын Су и порезала кореянке ногу коньком, сообщает Straits Times.
Обновлено в 05:59
Происшествия

В работе онлайн-сервисов МВД произошел сбой

В работе онлайн-сервисов Министерства внутренних дел (МВД) произошел сбой.
Обновлено в 08:21
Армия и оружие

В Кремле прокомментировали переброску бомбардировщиков B-52 в Европу

Обновлено в 07:17
Экономика

Галицкий возглавил рейтинг миллиардеров России с наибольшими доходами

Журнал Forbes составил рейтинг российских миллиардеров с наибольшими доходами по итогам 2018 года.
Обновлено в 08:51
Происшествия

Жители Саратова побили помешавшего проезду скорой помощи водителя

Обновлено в 05:02
Происшествия

Бывший саратовский судья Владимир Стасенков получил шесть лет колонии

Обновлено в 06:41
Происшествия

СК и ФСБ проводят обыски в администрации Чеховского района Подмосковья

Сотрудники Следственного комитета и ФСБ проводят обыски в администрации Чеховского района Московской области.
Обновлено в 03:21
Общество

Депутаты предложили ввести единый знак качества детского питания

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила ввести единый знак соответствия детского питания ГОСТам.
Обновлено в 09:16
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