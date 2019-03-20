Футбол
Волейбольный «Зенит» выбыл из Лиги чемпионовNeva.Today вчера в 15:43
Петербургская команда в четвертьфинале турнира вновь проиграла польскому клубу «Скра» со счетом 3:1. Петербургский волейбольный клуб "Зенит" сегодня проиграл в ¼ финала Лиги чемпионов польскому " Скра". Команда вышла из престижного турнира.
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