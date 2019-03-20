Волейбольный «Зенит» выбыл из Лиги чемпионовNeva.Today вчера в 15:43

Петербургская команда в четвертьфинале турнира вновь проиграла польскому клубу «Скра» со счетом 3:1. Петербургский волейбольный клуб "Зенит" сегодня проиграл в ¼ финала Лиги чемпионов польскому " Скра". Команда вышла из престижного турнира.

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Политика В Кремле прокомментировали публикации СМИ о сохранении власти у Путина В Кремле осведомлены о публикациях агентства Bloomberg о «сценариях» сохранения у власти президента России Владимира Путина после 2024 года, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Происшествия Вандалы повредили четыре мечети в британском Бирмингеме О двух поврежденных мечетях полиции сообщили граждане, рассмотревшие в момент одного из нападений человека с кувалдой.

Армия и оружие США перебросили в Европу бомбардировщики B-52 ВВС США направили в Европу шесть бомбардировщиков B-52, способных нести ядерный боезаряд.

Политика Центризбирком отказался передать мандат депутата Госдумы Грудинину По данным ТАСС, в ходе рассмотрения в ЦИК вопроса о передаче мандата зампредседателя комиссии Николай Булаев заявил, что Грудинин на момент регистрации кандидатом в 2016 году не закрыл счета за рубежом, а значит, не может быть депутатом Госдумы.

Политика Лавров пообещал оценить выборы президента Украины по их результатам Россия посмотрит на конкретные результаты выборов президента Украины и по достоинству их оценит, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Политика Посольство США на Украине назвало ложью заявление генпрокурора Луценко Посольство США в Киеве отреагировало на заявление генерального прокурора Украины Юрия Луценко, который ранее рассказал о передаче ему главой американской дипмиссии Мари Йованович списка "неприкасаемых".

Экономика Дума одобрила закон об ипотечных каникулах в первом чтении Депутаты Государственной думы в первом чтении приняли проект закона об ипотечных каникулах.

Происшествия СКР возбудил уголовное дело против замглавы подмосковного Чехова Против первого заместителя главы администрации подмосковного Чехова Дмитрия Фриша Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело за превышение должностных полномочий, сообщила пресс-служба СКР Московской области.

Происшествия Автобус въехал в ожидавших на остановке пешеходов в Стамбуле В толпу людей в Турции, стоящих на остановке, въехал пассажирский автобус. Об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на свои источники.

Политика Денис Паслер назначен врио губернатора Оренбургской области Врио губернатора Оренбургской области назначен Денис Паслер. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Футбол Сборная России сыграет против Бельгии в красной форме Сборная России определилась с игровым комплектом формы на стартовый матч отборочного турнира Евро-2020 против Бельгии.

Финансы Россия начала размещение евробондов в долларах и евро Ориентировочная доходность, на которую рассчитывает Минфин, составит 5,5% для евробондов в долларах и 2,625% — в евро.

Армия и оружие Россия вернула «адскую молотилку» Издание напоминает, что «Деривация-ПВО» создана на базе 57-миллиметровой автоматической пушки AУ-220M, являющейся наследницей «адской молотилки» — ЗСУ 57-2, принятой на вооружение в СССР в середине XX века.

Шоу-бизнес Появилось видео медленного танца Собчак и Богомолова В Instagram появилась запись романтического танца телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.

Армия и оружие Курдские ополченцы заявили о падении последнего оплота ИГ в Сирии Ополченцы из Сирийских демократических сил (СДС) объявили в четверг об успешном завершении штурма населенного пункта Багуз, который считался последним оплотом ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) в Сирии, передает агентство EFE.

Происшествия Человек погиб при взрыве газа в котельной под Воронежем Один человек погиб и один пострадал в результате взрыва газа в котельной в Воронежской области.

Политика В Кремле не комментируют сообщения о визите чиновника из КНДР Ранее южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на источники сообщило, что заместитель председателя Госсовета КНДР Ким Чхан Сон находится в Москве, предположительно с целью обсудить визит лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Россию.

Общество Голодец обещала создать в Минкультуры РФ службу безопасности музеев "Произошла серьёзная реорганизация - внутри министерства культуры был назначен заместитель руководителя ведомства, в ведении которого теперь находятся вопросы безопасности", - заявила в четверг вице-премьер Ольга Голодец.

Экономика Проект НОВАТЭКа стал претендентом на деньги ВСМ «Москва — Казань» В комплексном плане модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года участок оценивается в 621,8 млрд руб. Но проект РЖД давно критикует Минфин.

Политика Почему президент Польши не хочет разговаривать с Россией Варшава ответила на комментарий департамента информации и печати МИД России в связи с польскими планами проведения мероприятий по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

Общество Названы самые трудолюбивые регионы России По информации за третий квартал 2018 года, средняя фактическая (без учёта отгулов, больничных и прочего) продолжительность рабочей недели занятого населения от 15 до 72 лет в России составила 37,1 часа.