Волейбольный «Зенит» разгромил «Любляну» в Лиге чемпионовGazeta.SPb вчера в 14:34

Матч состоялся в рамках группового этапа Лиги чемпионов сегодня, 31 января, в Москве.

Спорт день за днем

Авто Kia Rio X-Line получил увеличенный дорожный просвет и подорожал Сегодня, 1 февраля, в России стартовали продажи обновленного кросс-хэтчбека KIA Rio X-Line с увеличенным до 195 мм клиренсом.

Транспорт «Ъ»: МВД не смогло запустить систему проверки ОСАГО с помощью камер МВД России и Российский союз автостраховщиков (РСА) не смогли выполнить поручение правительства по запуску автоматической системы проверки наличия у водителей полисов ОСАГО с помощью дорожных камер, пишет газета "Коммерсантъ".

Происшествия В Саратовской области в колонии произошел конфликт между заключенными 31 января 2019 г. в Саратовской области в исправительной колонии (ИК) № 7 произошел конфликт между заключенными.

Происшествия Третьяковская галерея уволила смотрительницу выставки Куинджи Третьяковская галерея приняла меры по усилению охраны ранее украденного полотна Куинджи, используя так называемый мертвый крепеж.

Армия и оружие Опубликовано видео жесткого перехвата самолета НАТО российским Су-27 В Сети опубликовано видео перехвата российским Су-27 истребителя НАТО, который подошел к самолету правительства РФ на слишком близкое расстояние.

Авто Новый Subaru Legacy получит планшет в салоне в стиле «Теслы» Автоконцерн Subaru поделился первым тизером седана Legacy новой генерации, премьера которого запланирована на чикагское автошоу в начале февраля.

Авто Завод Haval готовится к серийному производству Тульский завод Haval, строительство которого завершилось в конце лета 2018 года, в настоящее время работает в тестовом режиме и готовится к запуску серийного производства.

Авто Ford Focus, Kuga и Mondeo получили спецверсию в России Наконец, седан Ford Mondeo серии «Ультра Комфорт» к оснащению комплектации Titanium дополнительно получил светодиодную динамическую оптику, передние сиденья с 10 электрорегулировками и памятью положений для водительского, кожаную или комбинированную отделку салона, подогрев всех сидений, камеру заднего вида, штатную навигационную систему и тонировку стекол задней полусферы.

Происшествия Бывшая подруга Овечкина на Mercedes протаранила две машины и скрылась По словам источника, 31-летняя модель Соколова за рулем Mercedes 6 декабря 2018 года на 25 километре автодороги М-9 «Балтия» врезалась в попутно следовавшую машину, а затем столкнулась с еще одним автомобилем на встречной полосе и скрылась.

Экономика «Яндекс.Еда» сделала доставку платной По словам гендиректора "Яндекс.Еды" Максима Фирсова, платная доставка является необходимым этапом в развитии сервиса.

Общество Google оплатил штраф Роскомнадзора в 500 тысяч рублей Трансграничная компания Google перевела на счет Роскомнадзора полмиллиона рублей - штраф за то, что IT-компания не выполнила требование законодательства для поисковых систем о подключении к реестру запрещенной информации для фильтрации поисковой выдачи.

Авто Toyota начала производство новых Corolla для России На турецком автозаводе Toyota в провинции Сакарья стартовало производство седанов Corolla нового поколения.

Происшествия В Москве рухнул навес над входом в институт «Гидропроект» В ночь на 1 февраля на Волоколамском шоссе обрушился металлический навес над центральным входом в институт «Гидропроект», сообщает телеканал «Москва 24».

Происшествия В Кизляре сгорел торговый центр Экстренные службы сумели локализовать пожар в торговом центре в дагестанском Кизляре.

Интернет Соцсеть Google+ начнут закрывать со 2 апреля Корпорация Google объявила, что начнет закрывать свою социальную сеть Google+, которая так и не смогла достичь популярности среди пользователей, уже начиная со 2 апреля.