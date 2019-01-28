Футбол

Волейбольный «Зенит» разгромил «Любляну» в Лиге чемпионовGazeta.SPb вчера в 14:34

Матч состоялся в рамках группового этапа Лиги чемпионов сегодня, 31 января, в Москве.
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«Зенит» одержал четвертую победу подряд в Лиге Чемпионов

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Волейболисты петербургского «Зенита» обыграли «Любляну» в Лиге чемпионов

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Жители района Аэропорт посетят матч Лиги чемпионов по волейболу

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«Ъ»: МВД не смогло запустить систему проверки ОСАГО с помощью камер

МВД России и Российский союз автостраховщиков (РСА) не смогли выполнить поручение правительства по запуску автоматической системы проверки наличия у водителей полисов ОСАГО с помощью дорожных камер, пишет газета "Коммерсантъ".
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Третьяковская галерея уволила смотрительницу выставки Куинджи

Третьяковская галерея приняла меры по усилению охраны ранее украденного полотна Куинджи, используя так называемый мертвый крепеж.
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В Сети опубликовано видео перехвата российским Су-27 истребителя НАТО, который подошел к самолету правительства РФ на слишком близкое расстояние.
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Новый Subaru Legacy получит планшет в салоне в стиле «Теслы»

Автоконцерн Subaru поделился первым тизером седана Legacy новой генерации, премьера которого запланирована на чикагское автошоу в начале февраля.
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Представлена официальная рестайлинговая версия Mercedes-Benz V-Class.
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Завод Haval готовится к серийному производству

Тульский завод Haval, строительство которого завершилось в конце лета 2018 года, в настоящее время работает в тестовом режиме и готовится к запуску серийного производства.
Обновлено в 04:31
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Ford Focus, Kuga и Mondeo получили спецверсию в России

Наконец, седан Ford Mondeo серии «Ультра Комфорт» к оснащению комплектации Titanium дополнительно получил светодиодную динамическую оптику, передние сиденья с 10 электрорегулировками и памятью положений для водительского, кожаную или комбинированную отделку салона, подогрев всех сидений, камеру заднего вида, штатную навигационную систему и тонировку стекол задней полусферы.
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Samsung показала в рекламе складной смартфон Galaxy F и Galaxy S10

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«Ельцин центр»: дом семьи Ельцина не разберут на дрова, он сгорел

Ранее агентство Ura.ru сообщило о том, что дом в селе Басмановское могут разобрать на дрова.
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«Яндекс.Еда» сделала доставку платной

По словам гендиректора "Яндекс.Еды" Максима Фирсова, платная доставка является необходимым этапом в развитии сервиса.
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Google оплатил штраф Роскомнадзора в 500 тысяч рублей

Трансграничная компания Google перевела на счет Роскомнадзора полмиллиона рублей - штраф за то, что IT-компания не выполнила требование законодательства для поисковых систем о подключении к реестру запрещенной информации для фильтрации поисковой выдачи.
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В ночь на 1 февраля на Волоколамском шоссе обрушился металлический навес над центральным входом в институт «Гидропроект», сообщает телеканал «Москва 24».
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Экстренные службы сумели локализовать пожар в торговом центре в дагестанском Кизляре.
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Корпорация Google объявила, что начнет закрывать свою социальную сеть Google+, которая так и не смогла достичь популярности среди пользователей, уже начиная со 2 апреля.
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Sauber переименована в Alfa Romeo Racing

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В Белгороде пенсионерка перевела мошенникам 43 млн рублей из-за иконы

Белгородская пенсионерка за несколько месяцев перевела мошенникам в общей сложности около 43 миллионов рублей.
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Задержан возможный похититель предполагаемого убийцы Вороненкова

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