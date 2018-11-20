По результатам решающей партии питерцы всё-таки дожали соперника и одержали победу (16:14). Напомним, что следующий матч команда из Петербурга проведёт в субботу, 24 ноября, на выезде против самарской «Новы» в рамках чемпионата России.

Футбол Футбол «Получили пощёчину». Дзюба проанализировал поражение от Швеции Россия проиграла Швеции и завершила первую Лигу наций ни с чем Черчесов: "Подошли к матчу со Швецией без хорошей подготовки"

Футбол Футбол Неймар получил травму в товарищеском матче против Камеруна Нападающий сборной Бразилии Неймар был заменен из-за травмы в товарищеском матче с командой Камеруна (1:0), сообщает "Советский спорт".

Футбол Футбол Сербия и Шотландия вышли в дивизион B Лиги наций Сборная Литвы не смогла набрать очков на групповом этапе турнира и вылетела в лигу D. В параллельном матче группового этапа Лиги наций сборная Шотландии одержала волевую победу над Израилем со счётом 3:2. Таким образом, шотландская команда заняла 1-е место в группе 1 дивизиона С и вышла в дивизион В.

Футбол Футбол Еременко и Лысов оказались вне шорт-листа премии Golden Boy-2018 Итальянское издание Tuttosport не включило представителей РПЛ Сергея Еременко и Михаила Лысова в шорт-лист премии, вручаемой лучшему футболисту в возрасте до 21 года.

Футбол Футбол Гол Балая принес Албании победу над Уэльсом

Футбол Футбол В «Милане» заявили о возможном возвращении Ибрагимовича «Милан» подтвердил информацию о возможном возвращении Ибрагимовича. Об этом заявил спортивный директор итальянского клуба Леонардо.

Футбол Футбол Италия — США 1:0 Состав сборной США является самым молодым в истории этой команды — средний возраст игроков составляет 22 года и 71 день.

Футбол Футбол Канте может стать самым высокооплачиваемым игроком в истории «Челси» Если контракт будет подписан, то Канте станет самым высокооплачиваемым игроком в истории «Челси».

Футбол Футбол Дженнингс покинул петербургский «Зенит» Разыгрывающий Брэндон Дженнингс и «Зенит» приняли обоюдное решение расторнуть контракт в досрочном порядке, сообщается на официальном сайте петербургского клуба.

Футбол Футбол Агент Влашича назвал цену на игрока Агент Тончи Мартич, который представляет интересы полузащитника ЦСКА Николы Влашича, считает, что его клиент может продолжить карьеру в итальянской Серии А. Стоит напомнить, что футболист находится в аренде в армейском клубе, а права на 21-летнего хавбека принадлежат английскому «Эвертону».

Футбол Футбол Головин заявил, что чемпионат Франции во всех аспектах сильнее РПЛ Полузащитник «Монако» и сборной России по футболу Александр Головин рассказал об отличиях французской Лиги 1 и Российской премьер-лиги (РПЛ).

Футбол Футбол Полузащитник «Ростова» Вебер пропустит полтора месяца после операции Полузащитник футбольного клуба "Ростов" (Ростов-на-Дону) Дмитрий Вебер прооперирован и должен приступить к тренировкам через 1,5 месяца, сообщается на официальном сайте ростовчан.

Футбол Футбол Турция и Украина сыграли вничью Сборные Турции и Украины сыграли вничью в товарищеском матче - 0:0. Игра прошла в Анталье.

Футбол Футбол Костакурта: Манчини проделал отличную работу в сборной Италии Вице-комиссар Федерации футбола Италии Алессандро Костакурта высоко оценил работу главного тренера национальной команды Италии Роберто Манчини, ранее возглавлявшего петербургский «Зенит».