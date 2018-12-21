Футбол

Волейбольный «Зенит» обыграл «Кнак» в Лиге Чемпионов
Вести.Ru
18:03

"Зенит" в рамках второго тура волейбольной Лиги чемпионов на выезде встречался с бельгийским клубом "Кнак".
Вести.Ru18:03

Подробнее о событии

Казанский «Зенит» одержал вторую подряд победу в Лиге чемпионов

Спорт-Экспресс18:19

Казанский «Зенит» обыграл «Руселаре» в Лиге чемпионов

Sportbox.RU16:47

Казанский «Зенит» обыграл «Руселаре» в Лиге чемпионов

Матч ТВ16:47

«Зенит-Казань» обыграл «Кнак» в рамках волейбольной Лиги чемпионов

Реальное время16:31

Казанский «Зенит» обыграл бельгийский «Кнак» в Лиге чемпионов

Чемпионат16:39

Волейболисты казанского «Зенита» победили бельгийский «Кнак» в Лиге чемпионов

Sport24.ru16:46

Волейбол. Кнак – Зенит-Казань. Прогноз на матч Лиги Чемпионов от БК «БалтБет»

Букмекеры.рфвчера в 22:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7153 источника, обновлено в 21:24, Ашберн
Футбол

Дзюба озвучил пятерку лучших российских футболистов

Нападающий "Зенита" и сборной России по футболу Артем Дзюба поделился мнением о лучших отечественных футболистах 2018 года, передает "СЭ".
Обновлено в 18:47
Футбол

«Арсенал» может в январе отдать Озила в аренду

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил может покинуть команду в зимнее трансферное онко.
Обновлено в 20:47
Футбол

Мурильо официально стал игроком «Барселоны»

Обновлено в 19:35
Футбол

«Витесс» Слуцкого вышел в четвертьфинал Кубка Нидерландов

«Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, пробился в четвертьфинал Кубка Нидерландов.
Обновлено в 17:09
Футбол

«Интер» вновь попытается купить Модрича

Руководство «Интера» попытается следующим летом приобрести полузащитника «Реала» Луку Модрича, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Обновлено в 18:40
Футбол

Уле Гуннар Сульшер: «Собираюсь насладиться работой в „МЮ“»

Исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер заявил, что собирается насладиться работой в манчестерском клубе.
Обновлено в 15:26
Футбол

Мутко в РФС может сменить сын Жириновского

Кресло главы Российского футбольного союза (РФС) может занять сын Владимира Жириновского.
Обновлено в 09:14
Футбол

Руководство «Реала» не рассматривает вариант с приглашением Моуриньо

Увольнение Жозе Моуриньо из "Манчестер Юнайтед" породило разговоры о возможном возвращении португальца в "Реал", переживающий непростое время.
Обновлено в 19:19
Футбол

На стадионе «Зенита» намерены провести турнир UFC и Матч звезд НБА

Обновлено в 16:24
Футбол

Новый стадион «Эвертона» будет рассчитан на 52 тысячи человек

"Эвертон" объявил, что новая арена клуба, постройка которой еще не началась, будет вмещать 52 тысячи человек.
Обновлено в 12:53
Футбол

Алекс Сандро заключил новый контракт с «Ювентусом»

Обновлено в 11:08
Футбол

Гол Ракитича «Тоттенхэму» признан лучшим на групповом этапе ЛЧ

Как сообщает пресс-служба организации, лучшим голом признан мяч хорватского полузащитника испанской «Барселоны» Ивана Ракитича в ворота английского «Тоттенхэма».
Обновлено в 12:11
Футбол

Шердан Шакири: «Меня обвиняли в увольнении Моуринью»

Обновлено в 14:36
Футбол

«ПСЖ» поздравил Мбаппе с днем рождения

Обновлено в 10:50
Футбол

СМИ: ЦСКА и «Спартак» проявляют интерес к форварду «Саутгемптона»

К 27-летнему футболисту проявляют интерес ЦСКА и «Спартак», утверждает Calciomercato.
Обновлено в 19:56
ещё по теме
Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное