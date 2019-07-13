Спорт
Волейболисты сборной России вышли в финал Лиги нацийRT на русском вчера в 21:14
Ранее мужская сборная России по волейболу уступила США в матче группы A «Финала шести» Лиги наций. В середине июля женская сборная России по волейболу одержала победу над Италией в финале Всемирной летней универсиады в Неаполе.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 06:54, Вашингтон
Политика
Соболь объявила голодовку из-за недопуска на выборы в Мосгордуму
Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь объявила голодовку после проверки ее подписей, собранных для выборов в Мосгордуму.
Обновлено вчера в 16:58
Общество
На Средний Урал обрушатся дожди с грозами и шквалистый ветер
Обновлено в 06:32
Общество
Беглов выразил соболезнования в связи со смертью поэта Виктора Сосноры
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования близким поэта Виктора Сосноры и отметил, что его творчество отличала индивидуальность и независимость.
Обновлено в 05:33
Происшествия
Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола
В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
Обновлено в 03:47
Происшествия
В Краснодаре эвакуировали 15 человек из здания, где загорелась кровля
Спасатели эвакуировали 15 человек из здания в Краснодаре, где горели 300 квадратных метров кровли, жертв и пострадавших нет, сообщает ГУМЧС России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 04:05
Политика
В Чернобыльской зоне нашли опасный радиоактивный объект
Радиоактивные остатки грузовика обнаружены в Чернобыльской зоне отчуждения на Украине, которые могут представлять опасность для жизни и здоровья людей.
Обновлено в 05:40
Политика
WSJ: в американском подразделении Huawei планируют массовые сокращения
Китайская корпорация Huawei планирует массовые увольнения сотрудников, которые работают в ее американском подразделении, сообщила в субботу газета The Wall Street Journal.
Обновлено в 06:24
Происшествия
В Непале число жертв наводнений и оползней достигло 50 человек
Число жертв наводнений и оползней, вызванных проливными дождями, в Непале выросло до 50, еще 25 человек пострадали, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на полицию.
Обновлено в 06:22
Теннис
Джокович поделился ожиданиями от финала Уимблдона против Федерера
Обновлено 12 июля в 16:37
Происшествия
У 11-летней девочки в руках загорелся iPhone 6
Обновлено в 04:39
Футбол
Руководителем «Торпедо» может стать бывший гендиректор «Крыльев Советов»
С большой долей вероятности исполнительным директором клуба станет Денис Маслов, работавший генеральным директором в «Крыльях Советов», а после этого занимавший пост исполнительного директора в пермском «Амкаре».
Обновлено в 06:15
Происшествия
Автомобиль въехал в группу пешеходов в Лондоне
Обновлено вчера в 22:40
Транспорт
Названы ошибки, из-за которых пассажиров могут не пустить на поезд
Эксперты составили рейтинг самых распространенных ошибок, которые допускают пассажиры при покупке железнодорожных билетов.
Обновлено в 00:35
Политика
Трамп решил отказаться от ядерной сделки с Ираном назло Обаме
Американский президент Дональд Трамп решил покинуть ядерную сделку с Ираном, чтобы насолить предшественнику — Бараку Обаме, утверждал в своих телеграммах британский посол в США Ким Дэррок.
Обновлено в 04:27
Происшествия
Британку убила многоразовая металлическая трубочка для питья
Жительница Великобритании Елена Стразерс-Гарднер умерла после падения на многоразовую металлическую трубочку.
Обновлено в 06:18
Общество
В Якутске двух слонов выгуляли на улице
Жители Якутска публикуют в социальных сетях изображения и видео со слонами. На них два млекопитающих гуляют по улицам города.
Обновлено в 04:48
Спорт
Вязович досрочно завершил выступление на «Шелковом пути» после аварии
Лидер ралли-марафона "Шелковый путь" в зачете грузовиков белорус Сергей Вязович из команды "МАЗ-СПОРТавто" досрочно завершил гонку после аварии.
Обновлено в 05:26
Политика
Россия высказалась о передаче Японии двух Курильских островов
По словам источника, решение России не обсуждать передачу двух островов гряды в рамках переговоров, связанных с заключением мирного договора, объясняется обеспокоенностью из-за альянса между Японией и США.
Обновлено в 06:17
Происшествия
Полицейский в Хабаровске сбил трех человек на пешеходном переходе
Сотрудник полиции сбил в Хабаровске трех человек на пешеходном переходе, один из них скончался, сообщает в воскресенье управление МВД России по Хабаровскому краю.
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия
В Приангарье число госпитализированных после наводнения выросло до 647
Число госпитализированных в лечебные учреждения после наводнения в Иркутской области увеличилось до 647 человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 03:52
Общество
В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube
В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube Эмили Хартридж. Об этом 13 июля сообщает издание The Sun.
Обновлено вчера в 16:15
Кино
Умерла актриса Стефани Нижник из «Стартрека»
Обновлено в 04:18
Армия и оружие
В Турцию прибыл седьмой самолет с российскими С-400
Обновлено в 06:47
Футбол
Хамес Родригес продолжит карьеру в «Атлетико»
Обновлено в 03:27
Происшествия
В Нью-Йорке без электричества остались более 45 тысяч абонентов
Обновлено вчера в 21:26
Происшествия
Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню
Обновлено вчера в 22:06
Футбол
На матче «Зенита» с «Тамбовом» ожидают до 45 тысяч зрителей
Обновлено в 06:43
Происшествия
Ветер принес дым от лесных пожаров в города и села Сибири
В субботу пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю сообщила, что ветер принес в Красноярск дым от лесных пожаров, которые находятся на значительном расстоянии от города.
Обновлено в 04:53
Общество
Погода в Тюмени 14 июля: в воскресенье будет пекло
В Тюмени сегодня, 14 июля, ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер восточный с переходом на юго-восточный 2-7 м/с, днем 5-10 м/с.
Обновлено вчера в 23:00