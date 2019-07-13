Спорт

Волейболисты сборной России вышли в финал Лиги нацийRT на русском вчера в 21:14

Ранее мужская сборная России по волейболу уступила США в матче группы A «Финала шести» Лиги наций. В середине июля женская сборная России по волейболу одержала победу над Италией в финале Всемирной летней универсиады в Неаполе.
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Поляков разбудил… шнурок Полетаева. Но в финал все равно вышла Россия

Советский спорт03:45

Туомас Саммелвуо: «Сделаем все, чтобы победить в Лиге наций»

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Польша – Россия: смогут ли поляки пробиться в финал?

Все про Спорт рувчера в 03:37

Саммельвуо: прежде всего перед финалом Лиги наций нужно восстановиться

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США сыграют с Россией в финале Лиги наций

Спорт-Экспрессвчера в 23:40

Российские волейболисты сыграют с американцами в финале Лиги наций

ТАССвчера в 20:15

Туомас Саммелвуо: «Сделаем все, чтобы победить в Лиге наций»

Матч ТВ02:49
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 06:54, Вашингтон
Политика

Соболь объявила голодовку из-за недопуска на выборы в Мосгордуму

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь объявила голодовку после проверки ее подписей, собранных для выборов в Мосгордуму.
Обновлено вчера в 16:58
Общество

На Средний Урал обрушатся дожди с грозами и шквалистый ветер

Обновлено в 06:32
Общество

Беглов выразил соболезнования в связи со смертью поэта Виктора Сосноры

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования близким поэта Виктора Сосноры и отметил, что его творчество отличала индивидуальность и независимость.
Обновлено в 05:33
Происшествия

Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола

В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
Обновлено в 03:47
Происшествия

В Краснодаре эвакуировали 15 человек из здания, где загорелась кровля

Спасатели эвакуировали 15 человек из здания в Краснодаре, где горели 300 квадратных метров кровли, жертв и пострадавших нет, сообщает ГУМЧС России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 04:05
Политика

В Чернобыльской зоне нашли опасный радиоактивный объект

Радиоактивные остатки грузовика обнаружены в Чернобыльской зоне отчуждения на Украине, которые могут представлять опасность для жизни и здоровья людей.
Обновлено в 05:40
Политика

WSJ: в американском подразделении Huawei планируют массовые сокращения

Китайская корпорация Huawei планирует массовые увольнения сотрудников, которые работают в ее американском подразделении, сообщила в субботу газета The Wall Street Journal.
Обновлено в 06:24
Происшествия

В Непале число жертв наводнений и оползней достигло 50 человек

Число жертв наводнений и оползней, вызванных проливными дождями, в Непале выросло до 50, еще 25 человек пострадали, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на полицию.
Обновлено в 06:22
Теннис

Джокович поделился ожиданиями от финала Уимблдона против Федерера

Обновлено 12 июля в 16:37
Происшествия

У 11-летней девочки в руках загорелся iPhone 6

Обновлено в 04:39
Футбол

Руководителем «Торпедо» может стать бывший гендиректор «Крыльев Советов»

С большой долей вероятности исполнительным директором клуба станет Денис Маслов, работавший генеральным директором в «Крыльях Советов», а после этого занимавший пост исполнительного директора в пермском «Амкаре».
Обновлено в 06:15
Происшествия

Автомобиль въехал в группу пешеходов в Лондоне

Обновлено вчера в 22:40
Транспорт

Названы ошибки, из-за которых пассажиров могут не пустить на поезд

Эксперты составили рейтинг самых распространенных ошибок, которые допускают пассажиры при покупке железнодорожных билетов.
Обновлено в 00:35
Политика

Трамп решил отказаться от ядерной сделки с Ираном назло Обаме

Американский президент Дональд Трамп решил покинуть ядерную сделку с Ираном, чтобы насолить предшественнику — Бараку Обаме, утверждал в своих телеграммах британский посол в США Ким Дэррок.
Обновлено в 04:27
Происшествия

Британку убила многоразовая металлическая трубочка для питья

Жительница Великобритании Елена Стразерс-Гарднер умерла после падения на многоразовую металлическую трубочку.
Обновлено в 06:18
Общество

В Якутске двух слонов выгуляли на улице

Жители Якутска публикуют в социальных сетях изображения и видео со слонами. На них два млекопитающих гуляют по улицам города.
Обновлено в 04:48
Спорт

Вязович досрочно завершил выступление на «Шелковом пути» после аварии

Лидер ралли-марафона "Шелковый путь" в зачете грузовиков белорус Сергей Вязович из команды "МАЗ-СПОРТавто" досрочно завершил гонку после аварии.
Обновлено в 05:26
Политика

Россия высказалась о передаче Японии двух Курильских островов

По словам источника, решение России не обсуждать передачу двух островов гряды в рамках переговоров, связанных с заключением мирного договора, объясняется обеспокоенностью из-за альянса между Японией и США.
Обновлено в 06:17
Происшествия

Полицейский в Хабаровске сбил трех человек на пешеходном переходе

Сотрудник полиции сбил в Хабаровске трех человек на пешеходном переходе, один из них скончался, сообщает в воскресенье управление МВД России по Хабаровскому краю.
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия

В Приангарье число госпитализированных после наводнения выросло до 647

Число госпитализированных в лечебные учреждения после наводнения в Иркутской области увеличилось до 647 человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 03:52
Общество

В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube

В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube Эмили Хартридж. Об этом 13 июля сообщает издание The Sun.
Обновлено вчера в 16:15
Кино

Умерла актриса Стефани Нижник из «Стартрека»

Обновлено в 04:18
Армия и оружие

В Турцию прибыл седьмой самолет с российскими С-400

Обновлено в 06:47
Футбол

Хамес Родригес продолжит карьеру в «Атлетико»

Обновлено в 03:27
Происшествия

В Нью-Йорке без электричества остались более 45 тысяч абонентов

Обновлено вчера в 21:26
Авто

Geely обгоняет VW, Минпромторг обижает Bugatti, а бестселлеры теряют в цене

Обновлено в 04:20
Происшествия

Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню

Обновлено вчера в 22:06
Футбол

На матче «Зенита» с «Тамбовом» ожидают до 45 тысяч зрителей

Обновлено в 06:43
Происшествия

Ветер принес дым от лесных пожаров в города и села Сибири

В субботу пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю сообщила, что ветер принес в Красноярск дым от лесных пожаров, которые находятся на значительном расстоянии от города.
Обновлено в 04:53
Общество

Погода в Тюмени 14 июля: в воскресенье будет пекло

В Тюмени сегодня, 14 июля, ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер восточный с переходом на юго-восточный 2-7 м/с, днем 5-10 м/с.
Обновлено вчера в 23:00
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