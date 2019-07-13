Ранее мужская сборная России по волейболу уступила США в матче группы A «Финала шести» Лиги наций. В середине июля женская сборная России по волейболу одержала победу над Италией в финале Всемирной летней универсиады в Неаполе.

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Политика Соболь объявила голодовку из-за недопуска на выборы в Мосгордуму Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь объявила голодовку после проверки ее подписей, собранных для выборов в Мосгордуму.

Общество Беглов выразил соболезнования в связи со смертью поэта Виктора Сосноры Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования близким поэта Виктора Сосноры и отметил, что его творчество отличала индивидуальность и независимость.

Происшествия Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.

Происшествия В Краснодаре эвакуировали 15 человек из здания, где загорелась кровля Спасатели эвакуировали 15 человек из здания в Краснодаре, где горели 300 квадратных метров кровли, жертв и пострадавших нет, сообщает ГУМЧС России по Краснодарскому краю.

Политика В Чернобыльской зоне нашли опасный радиоактивный объект Радиоактивные остатки грузовика обнаружены в Чернобыльской зоне отчуждения на Украине, которые могут представлять опасность для жизни и здоровья людей.

Политика WSJ: в американском подразделении Huawei планируют массовые сокращения Китайская корпорация Huawei планирует массовые увольнения сотрудников, которые работают в ее американском подразделении, сообщила в субботу газета The Wall Street Journal.

Происшествия В Непале число жертв наводнений и оползней достигло 50 человек Число жертв наводнений и оползней, вызванных проливными дождями, в Непале выросло до 50, еще 25 человек пострадали, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на полицию.

Футбол Руководителем «Торпедо» может стать бывший гендиректор «Крыльев Советов» С большой долей вероятности исполнительным директором клуба станет Денис Маслов, работавший генеральным директором в «Крыльях Советов», а после этого занимавший пост исполнительного директора в пермском «Амкаре».

Политика Трамп решил отказаться от ядерной сделки с Ираном назло Обаме Американский президент Дональд Трамп решил покинуть ядерную сделку с Ираном, чтобы насолить предшественнику — Бараку Обаме, утверждал в своих телеграммах британский посол в США Ким Дэррок.

Происшествия Британку убила многоразовая металлическая трубочка для питья Жительница Великобритании Елена Стразерс-Гарднер умерла после падения на многоразовую металлическую трубочку.

Общество В Якутске двух слонов выгуляли на улице Жители Якутска публикуют в социальных сетях изображения и видео со слонами. На них два млекопитающих гуляют по улицам города.

Спорт Вязович досрочно завершил выступление на «Шелковом пути» после аварии Лидер ралли-марафона "Шелковый путь" в зачете грузовиков белорус Сергей Вязович из команды "МАЗ-СПОРТавто" досрочно завершил гонку после аварии.

Политика Россия высказалась о передаче Японии двух Курильских островов По словам источника, решение России не обсуждать передачу двух островов гряды в рамках переговоров, связанных с заключением мирного договора, объясняется обеспокоенностью из-за альянса между Японией и США.

Происшествия Полицейский в Хабаровске сбил трех человек на пешеходном переходе Сотрудник полиции сбил в Хабаровске трех человек на пешеходном переходе, один из них скончался, сообщает в воскресенье управление МВД России по Хабаровскому краю.

Происшествия В Приангарье число госпитализированных после наводнения выросло до 647 Число госпитализированных в лечебные учреждения после наводнения в Иркутской области увеличилось до 647 человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Общество В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube Эмили Хартридж. Об этом 13 июля сообщает издание The Sun.

Происшествия Ветер принес дым от лесных пожаров в города и села Сибири В субботу пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю сообщила, что ветер принес в Красноярск дым от лесных пожаров, которые находятся на значительном расстоянии от города.