Спорт

Волейболисты сборной России вышли в финал Лиги нацийRT на русском вчера в 21:14

Ранее мужская сборная России по волейболу уступила США в матче группы A «Финала шести» Лиги наций. В середине июля женская сборная России по волейболу одержала победу над Италией в финале Всемирной летней универсиады в Неаполе.
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Саммелвуо: российские волейболисты сделают все для победы в Лиге наций

РИА Новости01:37

Лига наций. Россия встретится с США в финале, Бразилия против Польши в матче за 3-е место

Sports.ru02:20

Российские волейболисты сыграют с американцами в финале Лиги наций

ТАССвчера в 20:15

США сыграют с Россией в финале Лиги наций

Спорт-Экспрессвчера в 23:40

Сборная США сыграет с Россией в финале Лиги наций

Матч ТВвчера в 23:39

Сборная США сыграет с Россией в финале Лиги наций

Sportbox.RUвчера в 23:39

Сборная США, победив Бразилию, вышла в финал Лиги наций, где сыграет с Россией

Чемпионат00:15
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 02:23, Вашингтон
Происшествия

Подача электроэнергии в Нью-Йорке полностью восстановлена

Подача электроэнергии после массового блэкаута полностью восстановлена в Нью-Йорке.
Обновлено в 00:38
Политика

Триумфом Путина стала поставка С-400 Турции, пишет Focus

Обновлено в 01:15
Происшествия

Четверо военнослужащих пострадали при пожаре в Саратовском гарнизоне

Обновлено вчера в 07:42
Авто

Назвали 10 самых популярных иномарок в РФ

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» провели анализ российского рынка новых легковых автомобилей, по результатам которого назвали топ-10 самых популярных иномарок по итогам первого полугодия 2019 года.
Обновлено вчера в 14:30
Общество

В Астраханской области до сентября будет маловодно: как это скажется на популяции рыбы

В Росрыболовстве отмечают, что 2019 год может стать одним из худших для рыбных запасов Волги.
Обновлено в 00:00
Космос

NASA опубликовало сделанный с орбиты Марса снимок аппарата Curiosity

NASA опубликовало фото марсохода Curiosity, сделанное с орбиты Красной планеты другим аппаратом, пишет 14 июля ТАСС.
Обновлено в 00:15
Происшествия

Повреждённую паводком дамбу в иркутском Тулуне восстановят к 18 июля

Дамба в городе Тулуне Иркутской области, которая была повреждена в результате сильного паводка, будет восстановлена к 18 июля.
Обновлено в 01:16
Политика

Зеленский в красных плавках искупался в Черном море

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Одессу привлек внимание купанием в Черном море, передают местные СМИ.
Обновлено вчера в 18:46
Происшествия

В Хабаровске полицейский сбил троих пешеходов

Обновлено вчера в 22:29
Происшествия

Учительница получила 20 лет тюрьмы за секс с учеником

Бывшая учительница из штата Аризона была приговорена к 20 годам тюремного заключения за многократные половые контакты с одним из ее 13-летних учеников, сообщает Fox News.
Обновлено вчера в 16:02
Музыка

Представитель Леонтьева опровергла слухи об уходе певца со сцены

Представитель певца опровергла слухи о том, что Валерий Леонтьев решил уйти со сцены.
Обновлено вчера в 17:32
Финансы

«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире

Самой недооцененной валютой рубль по «индексу бигмака» называли и полгода назад.
Обновлено вчера в 14:35
Экология

В Красноярске из-за лесных пожаров зафиксировано загрязнение воздуха

Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали повышенное содержание загрязняющих веществ в атмосфере в Красноярске.
Обновлено в 01:59
Происшествия

Автомобиль въехал в группу пешеходов в Лондоне

В Лондоне автомобиль въехал в группу пешеходов, в результате ранения получили семь человек.
Обновлено вчера в 22:40
Политика

Немецкий врач рассказал о болезни Меркель

Руководитель клиники нейрологии и клинической нейрофизиологии в Германии Уве Янке назвал предположительный диагноз канцлера Германии Ангелы Меркель, проанализировав видео с приступами дрожи у политика.
Обновлено в 01:16
Космос

Hubble обнаружил необычный диск у черной дыры

С помощью телескопа Hubble астрономы обнаружили неожиданный тонкий диск, состоящий из материала, окружающего сверхмассивную черную дыру в сердце спиральной галактики NGC 3147, которая находится от нас на расстоянии 130 млн световых лет.
Обновлено 12 июля в 08:43
Общество

Названы ошибки, из-за которых пассажиров могут не пустить на поезд

Эксперты составили рейтинг самых распространенных ошибок, которые допускают пассажиры при покупке железнодорожных билетов.
Обновлено в 00:35
Происшествия

Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню

В Москве родные 20-летней девушки силой увели ее из кризисного центра и передали в Чечню жениху, сообщают СМИ.
Обновлено вчера в 22:06
Кино

Компания Apple представит сериал-конкурент «Игры престолов»

В компании Apple решили создать конкурента культового сериала "Игра престолов".
Обновлено вчера в 23:01
Общество

Идущий изгонять Путина шаман собрал митинг в Чите

Обновлено вчера в 10:26
Авто

Секреты Renault Logan: как увеличить объем багажника

Ступенька между спинкой заднего ряда и полом багажника никуда не денется, но если вы планируете загрузить свой Логан под завязку, полезно знать о такой возможности.
Обновлено в 01:16
Общество

Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год

Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено вчера в 07:49
Хоккей

«Сент-Луис» продлил контракт с голкипером Биннингтоном

Голкипер «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон продлил контракт с командой.
Обновлено вчера в 23:56
Экономика

Россияне стали тратить на еду почти половину своего дохода

В компании определили, что в богатых государствах человек тратит на еду не более 20 процентов дохода, а в бедных — 50 процентов и больше.
Обновлено вчера в 09:34
Происшествия

Грузовик насмерть сбил четырех рабочих в Башкирии

Четверо дорожных рабочих стали жертвами ДТП в Башкирии. Грузовик наехал на людей, которые красили ограждение на мосту.
Обновлено вчера в 11:05
Наука

Опубликован первый в истории снимок квантовой запутанности

Ученые из Университета Глазго (Шотландия) сообщили об уникальном эксперименте, во время которого им удалось запечатлеть на снимке квантовую запутанность.
Обновлено вчера в 06:59
Политика

Times: личность ответственного за утечку депеш посла Великобритании в США установлена

Британская полиция установила личность ответственного за утечку в прессу дипломатических документов, в которых британский посол в Вашингтоне Ким Дэррок критиковал действующего президента США Дональда Трампа.
Обновлено вчера в 21:37
Наука

Ученые получили фундаментальные данные о 90 соединениях серебра

Учитывая, что соединения серебра широко применяются в разных сферах нашей жизни — с их помощью можно обеззараживать воду и раны, делать фотографии или заставить облака пролиться дождем в нужное время в нужном месте, полученные данные будут иметь большое значение для прикладного применения.
Обновлено 11 июля в 07:14
Экономика

На поддельном бензине вынуждены ездить жители Новосибирской области

На контрофактном топливе вынуждены ездить жители Новосибирска, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 02:13
Политика

Соболь объявила голодовку из-за недопуска на выборы в Мосгордуму

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь объявила голодовку после проверки ее подписей, собранных для выборов в Мосгордуму.
Обновлено вчера в 16:58
Как работают Яндекс.Новости?
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