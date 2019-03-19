Спорт

Волейбол, Лига чемпионов: «Зенит» победил «Гданьск» в золотом сетеЧемпионат вчера в 15:45

Вымученная 16 марта 2019 года беспроигрышная серия казанского «Зенита» в Лиге чемпионов стала трёхлетней. В последний раз в главном клубном турнире Европы подопечные Владимира Алекно уступили весной 2016 года – в первом матче "Раунда шести" российская команда проиграла польской "Скре" со счётом 2:3.
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Теппан: играть на выезде с питерским «Зенитом» — это тяжёлое испытание

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Александр Бутько: «Невозможно на сто процентов лупить по мячу три часа подряд»

Спорт БИЗНЕС Online02:37

«Зенит-Казань» вышел в полуфинал Лиги чемпионов

БИЗНЕС Onlineвчера в 15:40

Волейболист «Трефла» после проигрыша «Зениту»: Немного не хватило удачи

Татар-информвчера в 16:44

Казанский «Зенит» обыграл «Лотос Трефл» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Спорт-Экспрессвчера в 15:14

«Зенит» одолел «Гданьск» и вышел в полуфинал ЛЧ

Матч ТВвчера в 15:22

Игроки ВК «Зенит» вошли в пятерки лучших игроков по всем статистическим показателям

Невские Новостивчера в 07:16
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Общество

Дети учителей могут получить льготы при зачислении в школу

Дети школьных учителей могут получить право на прием без очереди в первый класс учреждений, где работают их родители.
Обновлено в 06:26
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Марина Федункив призналась, что думает об усыновлении ребенка

Обновлено в 04:46
Гаджеты

Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold впервые показали на живом видео

Компания Samsung впервые показала на видео свой новый продукт гибкую модификацию Galaxy Fold.
Обновлено вчера в 17:55
Армия и оружие

Порошенко заявил об успешном проведении испытаний нового ударного БПЛА

Президент Украины Пётр Порошенко прокомментировал прошедшие в стране испытания ударного беспилотного летательного аппарата Bayraktar TB2, который Киев получил в рамках контракта с Турцией.
Обновлено в 05:30
Экономика

Сбербанк в июле запустит услугу снятия наличных в кассе магазина

Сбербанк России в июле этого года запустит услугу получения наличных денег в кассе магазина при условии безналичной оплаты.
Обновлено в 07:23
Политика

Путин поручил распространить ипотечные каникулы на все кредиты

Владимир Путин поручил распространить каникулы на все, в том числе ранее выданные ипотечные кредиты.
Обновлено в 06:11
Общество

На Крестовском построят станцию водных видов спорта

В Петербурге на Крестовском острове появится станция водных видов спорта.
Обновлено в 05:19
Политика

Олег Хорохордин назначен врио главы Республики Алтай

Обновлено в 05:03
Политика

Парламент Казахстана одобрил переименование столицы в Нурсултан

Обновлено в 06:30
Экономика

В Россию перестанут поставлять несколько жизненно важных лекарств

С мая в Россию прекратятся поставки трех японских препаратов, входящих в список жизненно важных лекарств: атенолола, амитриптилина и метронидазола, передает РБК в среду, 20 марта.
Обновлено в 04:59
Политика

Оценкой ущерба Крыму от Украины займется специальная группа в Госдуме

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании заявил о создании рабочей группы по оценке экономических потерь Крыма за время нахождения полуострова в составе Украины, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:12
Политика

Москалькова рассчитывает увидеть Вышинского в суде

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила РИА Новости, что рассчитывает увидеть руководителя портала РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского в суде, чтобы оценить его физическое и моральное состояние и посмотреть, как соблюдаются его права.
Обновлено в 03:50
Экономика

Forbes назвал самые надежные банки в России

Forbes опубликовал список самых надежных банков в России. Согласно списку, в него вошли 100 крупнейших кредитных компаний.
Обновлено в 05:18
Происшествия

Суд огласит приговор по делу о создании «тамбовской ОПГ»

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга в среду огласит приговор по делу о преступном сообществе в отношении предпринимателя Владимира Барсукова и Вячеслава Дрокова.
Обновлено вчера в 17:40
Армия и оружие

В США провели испытания одноразового грузового беспилотника

В США разработчики из стартапа Logistics Gliders провели испытания одноразового грузового беспилотника. Об этом сообщает Aviation Week.
Обновлено в 04:20
Политика

Правительство Украины продлило контракт с главой «Нафтогаза»

Правительство Украины решило продлить контракт с главной НАК «Нафтогаз» Андреем Коболевым и командой руководителей компании, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщило 20 марта издание Strana.ua.
Обновлено в 06:31
Происшествия

В Челябинске на кладбище расстреляли двоих мужчин

В Челябинске двое мужчин стали жертвами вооруженной разборки на Успенском кладбище.
Обновлено в 05:30
Спорт

Туктамышева ответила Погорилой, раскритиковавшей раздевание на льду

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева ответила на критику Анны Погорилой, которая ранее подвергла критике показательный номер с раздеванием.
Обновлено в 04:45
Экономика

Счетная палата узнала о закупках продуктов ФСИН по завышенным ценам

Счетная палата в ходе аудита обнаружила, что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) некорректно формирует объемы бюджетных ассигнований на продукты и закупает их по завышенным ценам.
Обновлено в 05:34
Общество

Сотрудников ФСИН обяжут извиняться перед заключенными

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России внесет поправки в Кодекс этики, обязав сотрудников приносить извинения заключенным и их родственникам в случае нарушения их прав.
Обновлено в 05:02
Общество

В школе балета объяснили конфликт с дочерью волейболиста «Зенита»

Обновлено в 05:53
Экономика

Минтруд внес законопроект о пособиях семьям с низким доходом

Владимир Путин предложил выплачивать пособия на первого и второго ребенка семьям со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов с 1 января 2020 года.
Обновлено в 05:15
Футбол

Аршавин стал тренером Академии «Зенита»

Андрей Аршавин стал тренером Академии «Зенита». Он будет тренировать команду 2004 года рождения вместе с Дмитрием Поляковым.
Обновлено в 05:57
Армия и оружие

ВМФ получит третью атомную подлодку «Ясень» в 2020 году

Третья атомная подлодка проекта 885 "Ясень" будет передана ВМФ РФ в 2020 году, сообщил журналистам в среду президент "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов.
Обновлено в 06:20
Общество

Росстат нашел связь между бедностью и одиночеством

Среди россиян с высокими доходами лишь 16,7% сказали, что ощущают одиночество.
Обновлено в 06:20
Транспорт

В метро Москвы установили терминалы для бесконтактной оплаты проезда

В Московском метрополитене на всех станциях появились терминалы для бесконтактной оплаты проезда, сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено в 00:56
Происшествия

Участника «Линкольн-88» отправили в колонию за нападения на приезжих

Сергея Каткова признали виновным в убийстве и четырех нападениях на приезжих.
Обновлено в 05:41
Происшествия

Двоих россиян застрелили на Бали при ограблении пункта обмена валют

Местное издание Bali Post 20 марта сообщило, что организованная группа из 7 человек напала на пункт обмена валют на острове.
Обновлено в 06:11
Авто

Scania в 2018 году показала рекорд продаж в России

В 2018 году дилеры марки Scania реализовали в России 7 181 единицу техники, этот показатель стал рекордным за всю историю присутствия компании на рынке нашей страны.
Обновлено в 02:52
Авто

Новый Nissan Juke вышел на дорожные тесты

Японская компания Nissan приступила к дорожным испытаниям предсерийных экземпляров кроссовера Juke нового поколения.
Обновлено в 03:00
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