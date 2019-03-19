Волейбол, Лига чемпионов: «Зенит» победил «Гданьск» в золотом сетеЧемпионат вчера в 15:45

Вымученная 16 марта 2019 года беспроигрышная серия казанского «Зенита» в Лиге чемпионов стала трёхлетней. В последний раз в главном клубном турнире Европы подопечные Владимира Алекно уступили весной 2016 года – в первом матче "Раунда шести" российская команда проиграла польской "Скре" со счётом 2:3.

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Политика Глава Республики Алтай Бердников подал в отставку Глава Республики Алтай Александр Бердников подал заявление об отставке.

Общество Росстат выявил связь между бедностью и одиночеством россиян В Росстате выявили, что среди россиян с низким уровнем дохода доля одиноких существенно выше.

Недвижимость Банки начали продавать квартиры с жильцами Речь идет о продаже приобретенной по ипотеке недвижимости с зарегистрированными или прописанными жильцами, владельцы которой не в состоянии обслуживать долги.

Происшествия Профсоюз мигрантов ответил на изнасилование россиянки в Якутске Изнасилование местной жительницы в Якутске, о котором сообщалось 17 марта, стало причиной стихийного антимигрантского митинга.

Наука 70 согласных и 40 падежей Например, Петр Услар в конце XIX века сообщал, что старожилы помнят единственный смешанный брак, который вызвал в селении великий скандал.

Политика Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о своей отставке Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с обращением к народу страны.

Экономика Программу маткапитала хотят продлить до 2024 года В Минтруде хотят продлить программу материнского капитала до 2024 года.

Общество Компания Takeda с апреля прекратит поставки в Россию трех препаратов Японская компания ООО "Такеда Фармасьютикалс" с апреля прекратит поставки в РФ трех лекарств, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

Происшествия Оплодотворивший 48 пациенток гинеколог отделался годом тюрьмы условно Бывший врач-репродуктолог из американского штата Индиана, оказавшийся отцом детей 48 своих пациенток, был приговорен к году условного заключения, что вызвало недовольство его многочисленных детей.

Происшествия Число жертв авиакатастроф в России выросло в 2,5 раза Число погибших в результате крушения самолетов в России в 2018 г. выросло в 2,5 раза, следует из доклада Межгосударственного авиационного комитета (МАК) о безопасности полетов в прошлом году.

Футбол Выставочный матч «Торпедо» со старейшим клубом мира состоится 22 июня Выставочный матч московского «Торпедо» со старейшим клубом мира «Шеффилдом» состоится на стадионе имени Эдуарда Стрельцова в субботу, 22 июня.

Спорт Тарасова и Морозов лидируют после короткой программы на ЧМ Российские фигуристы занимают первое место по итогам короткой программы спортивных пар на чемпионате мира в Сайтаме, сообщает "Советский спорт".

Экономика Деньги СРО могут привлечь к проблемам обманутых дольщиков Российские власти намерены задействовать средства компенсационных фондов строительных СРО на решение проблем обманутых дольщиков.

Общество При вынесении решений по разным уголовным делам некоторые судьи дословно копируют тексты документов При вынесении решений по разным уголовным делам некоторые судьи дословно копируют тексты документов, меняя только места происшествий и имена.

Происшествия Задержан еще один подозреваемый в причастности к стрельбе в Утрехте По подозрению в причастности к стрельбе в городе Утрехте полиция Нидерландов задержала еще одного человека.

Общество Ученые оценили возможное возвращение перехода на летнее и зимнее время Возврат к сезонному переводу времени в России может привести к обострению хронических заболеваний и даже ожирению, считает ряд ученых.

Политика Порошенко обвинил Россию в торможении строительства киевского метро Правда, Порошенко забыл упомянуть, что последний раз новая станция в Киеве вводилась в строй еще в 2013 году, прямо накануне "майдана", и открывал ее занимавший тогда пост премьер-министра страны Николай Азаров.

Религия Строительство храма на площади у Драмтеатра обойдется в 3,5 миллиарда рублей Строительство храма Святой Екатерины, который планируют возвести на площади у Драмтеатра, и благоустройство прилегающей территории обойдется в 3,5 миллиарда рублей.

Спорт Логинов объяснил, почему решил не общаться с прессой на ЧМ в Эстерсунде Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал своё решение отказаться от общения с прессой на время чемпионата мира 2019 года в шведском Эстерсунде.

Происшествия Приезжий грозился подорвать машину «нового русского» в Петербурге Житель Костромской области угрожал подорвать снарядом времен войны машину «нового русского» на пересечении проспекта Большевиков и Народной улицы в Петербурге, сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Политика Губернатор Мурманской области Марина Ковтун подала в отставку Ранее сообщалось, что губернатор Мурманской области Марина Ковтун может в ближайшее время уйти в отставку, как только Кремль найдет ей замену.

Авто Subaru начала продажи обновленного седана Legacy Обновленный седан Subaru Legacy появился в продаже в РФ, где предлагается как модель 2019 года для предварительного заказа.

Транспорт Тахографы начнут сообщать о нарушениях водителей онлайн Минтранс тестирует единую информационную систему, которая позволит в онлайн-режиме контролировать грузовой транспорт и пассажирские автобусы, оснащенные тахографами.

Происшествия Израильский спецназ застрелил палестинца, убившего военного и раввина Израильские силовики ликвидировали на Западном берегу реки Иордан палестинца, который убил в воскресенье двух граждан еврейского государства, сообщила пограничная полиция.

Авто Scania в 2018 году поставила рекорд продаж в России Сегодня стало известно, что автомобильный бренд Scania реализовал в прошлом году на российском рынке более 7,1 тысяч новых грузовиков.