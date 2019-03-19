Спорт
Волейбол, Лига чемпионов: «Зенит» победил «Гданьск» в золотом сетеЧемпионат вчера в 15:45
Вымученная 16 марта 2019 года беспроигрышная серия казанского «Зенита» в Лиге чемпионов стала трёхлетней. В последний раз в главном клубном турнире Европы подопечные Владимира Алекно уступили весной 2016 года – в первом матче "Раунда шести" российская команда проиграла польской "Скре" со счётом 2:3.
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Александр Бутько: «Невозможно на сто процентов лупить по мячу три часа подряд»
Спорт БИЗНЕС Online02:37
Казанский «Зенит» обыграл «Лотос Трефл» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов
Спорт-Экспрессвчера в 15:14
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