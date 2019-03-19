Спорт
Волейбол, Лига чемпионов: «Зенит» победил «Гданьск» в золотом сетеЧемпионат 15:45
Вымученная 16 марта 2019 года беспроигрышная серия казанского «Зенита» в Лиге чемпионов стала трёхлетней. В последний раз в главном клубном турнире Европы подопечные Владимира Алекно уступили весной 2016 года – в первом матче "Раунда шести" российская команда проиграла польской "Скре" со счётом 2:3.
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Политика
В Белоруссии собирают подписи за изгнание российского посла
Пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз назвал посла "счетоводом" и "подающим надежды бухгалтером", а также заявил, что за время своей работы в Белоруссии Бабич так и не понял разницы между независимым государством и федеральным округом (ранее россиянин являлся полномочным представителем Путина в Приволжском федеральном округе).
Обновлено в 08:58
Политика
Строители соединили наземную и морскую часть «Турецкого потока»
В Турции завершили работы по соединению морской и наземной частей газопровода «Турецкий поток».
Обновлено в 06:39
Политика
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушел в отставку
Обновлено в 09:07
Интернет
Instagram запустил функцию для покупок в приложении
Обновлено в 10:48
Игры
Google представила сервис для запуска игр из браузера Chrome
Американская компания Google на конференции GDC 2019 представила свой сервис Stadia для стриминга видеоигр, трансляция мероприятия велась на YouTube.
Обновлено в 17:40
Происшествия
Профсоюз мигрантов ответил на изнасилование россиянки в Якутске
Изнасилование местной жительницы в Якутске, о котором сообщалось 17 марта, стало причиной стихийного антимигрантского митинга.
Обновлено в 07:44
Политика
Климкин обвинил Россию в разворачивании «газовой войны»
Москва попытается развернуть против Киева новую «газовую войну» по истечении срока действия контракта на транзит газа через Украину.
Обновлено в 15:11
Здоровье
Двухтысячную операцию при помощи «гамма ножа» провели в Склифе
Двухтысячная операция с использованием установки «гамма нож» прошла в центре радиохирургии Института имени Склифосовского Департамента здравоохранения Москвы.
Обновлено в 13:50
Экономика
Минпромторг собирается ужесточить правила продажи топлива на АЗС
Минпромторг предлагает ужесточить правила продажи топлива на АЗС, сообщили ТАСС в министерстве.
Обновлено в 13:28
Происшествия
В аэропорту Тегерана горит самолет с пассажирами
Обновлено в 14:39
Экономика
С 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 2%
Коэффициент индексации социальных пенсий граждан с 1 апреля текущего года определен в размере 1,02.
Обновлено вчера в 06:23
Футбол
Описано празднование дня рождения Кокорина в СИЗО
Андрей Ромашов, адвокат находящегося в СИЗО футболиста Александра Кокорина, рассказал, как его клиент отметил 28-летие.
Обновлено в 15:30
Авто
Родстер от ателье Ares Design будет представлен в конце этого года
Итальянский Lamborghini Huracan является очень желанным автомобилем, но после того, как ребята из тюнинг-ателье Ares Design над ним поработали, он превратился из бушующего быка в грациозную пантеру.
Обновлено в 06:47
Энергетика
«Газпром»: Просроченная задолженность за газ в России выросла на 6,6%
Просроченная задолженность потребителей России за поставленный газ в 2018 году выросла на 11,2 млрд рублей, или на 6,6%. Общая сумма долга выросла со 169,7 до 180,9 млрд рублей, сообщает «Газпром».
Обновлено в 14:49
Происшествия
В Якутске мигранты не вышли на работу после акции протеста
В Якутске после митинга 17 марта, участники которого потребовали наказать виновных в изнасиловании местной девушки (в преступлении подозревают мигрантов), десятки приезжих жителей города не вышли на работу.
Обновлено в 08:56
Экономика
Чубайс отчитался о рекордной прибыли «Роснано» в 5,6 млрд рублей
В компании уточнили, что речь о прогнозе чистой прибыли за 2018 год по международному стандарту финансовой отчетности (МСФО).
Обновлено в 14:48
Авто
«Яндекс» и Hyundai Mobis разработают беспилотные автомобили
"Яндекс" и Hyundai Mobis - дочерняя компания концерна Hyundai Motor Group - озвучили совместные планы по разработке прототипов беспилотных машин.
Обновлено в 07:56
Политика
Порошенко отказался «варить кашу» с Путиным
Президент Украины Петр Порошенко заявил в эфире телеканала ICTV, что не собирается «варить кашу» с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 18:37
Армия и оружие
Создание мультимегатонного оружия против США допустили в РФ
Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков не исключил создание против США мультимегатонного оружия.
Обновлено вчера в 19:56
Шоу-бизнес
Отец Началовой сообщил о дальнейшей судьбе 12-летней дочери певицы
12-летняя дочь певицы Юлии Началовой после смерти исполнительницы останется под опекой членов ее семьи.
Обновлено вчера в 13:45
Экономика
Банк России назвал самые теневые сектора экономики
Как сообщает ИА REGNUM, из предварительной оценки Росфинмониторинга следует, что объем теневой экономики России в прошлом году превысил 20 трлн руб. и составил порядка 20% ВВП страны.
Обновлено в 06:57
Футбол
CAS удовлетворил апелляцию ПСЖ по делу о нарушении ФФП
Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию французского ПСЖ по делу о возможном нарушении правил финансового фейр-плей (ФФП).
Обновлено в 17:00
Политика
Росгвардия: В Дагестане ликвидированы все активные боевики
В Дагестане больше не осталось активных боевиков, однако сохраняется обширная пособническая база.
Обновлено в 16:58
Здоровье
Ряд лекарств от стенокардии признали смертельно опасными
Препараты для снижения давления могут привести к внезапной остановке сердца. Речь идет о лекарствах, содержащих нифедипин.
Обновлено вчера в 03:59
Культура
Балет «Нуреев» Кирилла Серебренникова получил премию BraVo
Обновлено в 16:41
Происшествия
Оплодотворивший 48 пациенток гинеколог отделался годом тюрьмы условно
Бывший врач-репродуктолог из американского штата Индиана, оказавшийся отцом детей 48 своих пациенток, был приговорен к году условного заключения, что вызвало недовольство его многочисленных детей.
Обновлено в 08:57
Происшествия
Голодный мальчик пытался разбудить мертвую бабушку в Подмосковье
В Деревне Ликино Одинцовского района Подмосковья шестилетний мальчик Миша несколько дней пытался разбудить свою мертвую бабушку, чтобы она накормила его, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник.
Обновлено в 06:58
Спорт
Чемпионат мира по фигурному катанию начинается в японской Сайтаме
Японская Сайтама на пять дней станет центром фигурного катания, город принимает чемпионат мира, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:43