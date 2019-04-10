Волейбол. Казанский «Зенит» вышел в финал Лиги чемпионовВести.Ru 15:59

В главном европейском турнире мужского клубного волейбола – Лиге чемпионов, — проходят повторные матчи полуфинальной стадии. Сильнейший клуб России казанский "Зенит" на своей площадке принимал итальянскую "Перуджу".

Путешествия Федор Конюхов снова попал в шторм Российский путешественник Федор Конюхов, совершающий кругосветное одиночное плавание на весельной лодке, во второй раз попал в шторм в Тихом океане, сообщает ТАСС.

Здоровье «Дышащие» прокладки не дышат, и еще 6 фактов, которые потрясли Огромный научно-исследовательский труд Роскачества приводит новые факты и опровергает старые убеждения о вреде и безопасности прокладок для женского здоровья.

Культура Польша отклоняет заявки России о создании музея в Собиборе Мягков добавил, что российские заявки о создании экспозиции в Собиборе отклоняются по политическим причинам.

Интернет Кибермошенники шантажируют посетителей порносайтов Антивирусная компания ESET предупредила о массовой спам-атаке, направленной на потребителей «взрослого» контента.

Происшествия Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день череды инцидентов, приведших к возбуждению уголовного дела, потратила в клубе и кафе почти 400 тысяч рублей, заявила прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы, оглашая материалы дела.

Спорт Олимпийский чемпион призвал Загитову уйти из спорта Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров посоветовал российской фигуристке Алине Загитовой завершить карьеру.

Экономика Физлица смогут через новый сервис Ozon инвестировать в поставщиков Онлайн-ритейлер Ozon.ru запустил платформу Ozon.Invest, благодаря которой физические лица смогут инвестировать в компании малого и среднего бизнеса, говорится в сообщении компании.

Политика ООН отказала оппозиции Венесуэлы в аккредитации Секретариат Организации Объединенных Наций отказал в аккредитации представителям венесуэльской оппозиции.

Общество Стало известно о сбое в работе «Сбербанк Онлайн» Пользователи «Сбербанк Онлайн» пожаловались в Twitter на сбой в работе сервиса. Приложение банка выдает ошибку выполнения операции.

Происшествия Два человека погибли в результате стрельбы в Чикаго По меньшей мере два человека погибли при стрельбе на улице в Чикаго (США, штат Иллинойс).

Политика ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.

Общество Путин обсудил с Бегловым развитие Петербурга Президент России Владимир Путин в среду, 10 апреля, провёл рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

Общество Мосгорнаследие потребовало удалить граффити с портретом друга Тимати Граффити на доме в Подсосенском переулке в Москве должно быть удалено до 15 мая, заявили в Мосгорнаследии, передаёт 10 апреля ТАСС.

Авто Названы самые популярные новые иномарки в России в 2019 году Аналитики «Автостат» назвали ТОП-10 самых популярных новых иномарок в России, который возглавил «Киа Рио» с объёмом продаж 22,3 тыс. единиц.

Общество Мать канцлера ФРГ Ангелы Меркель скончалась в возрасте 90 лет Мать канцлера ФРГ Херлинд Каснер скончалась в возрасте 90 лет в начале апреля текущего года.

Происшествия В Ингушетии полицейские застрелили напавшего на людей медведя Сотрудники полиции в Ингушетии застрелили медведя, который сбежал из вольера в городском парке и напал на двух местных жителей, сообщает региональное МВД.

Происшествия Суд отправил «очкарика» из Екатеринбурга в колонию на 22 дня Суд назначил Владиславу Рябухину из Березовского, которого обвиняли в уклонении от исправительных работ, отбыть 22 дня в колонии-поселении, Ура.ру.

Космос Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.

Шоу-бизнес Певицу Алсу заподозрили в расставании с мужем Исполнительница спровоцировала слухи о разладе в семье. Певица Алсу удалила снимки с супругом, бизнесменом Яном Абрамовым.

Шоу-бизнес Наталья Медведева опубликовала фото на последнем месяце беременности Шесть месяцев назад Наталья Медведева родила второго ребёнка. До недавнего времени актриса не делилась подробностями о своей беременности.

Авто АвтоВАЗ оставил Lada Vesta без сигнализации Компания АвтоВАЗ прекратила установку штатной сигнализации на все модификации автомобиля Lada Vesta.

Здоровье В Туле открылся гепатологический центр В Туле открылся областной гепатологический центр. Учреждение создано на базе областного Центра по профилактике и борьбе со СПИД.