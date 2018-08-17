Финансы
Волатильность рубля выросла после новых санкций СШАГазета.Ru 00:14
Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин сказал, что не прогнозирует серьезных изменений курса рубля в предстоящем году в том случае, если на Россию не наложат новые сильные санкции.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 03:51, Вашингтон
Политика
Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
Обновлено вчера в 17:24
Происшествия
В Ингушетии ликвидирован боевик с бомбой
Обновлено в 02:53
Происшествия
Автомобиль взорвался в Магнитогорске
Автомобиль взорвался в Магнитогорске.
Обновлено в 03:29
Политика
Немецкий детектив может передать России материалы о крушении МН17
Частный детектив из Германии Йозеф Реш может предложить России, Малайзии и другим странам свою информацию о причинах крушения малайзийского «Боинга» на Украине в 2014 году.
Обновлено в 03:13
Происшествия
Туристку из Перу избили и ограбили на проспекте Большевиков
Инцидент произошлел 6 августа около 20:35. Двое мужчин европейской внешности набросились на 35-летнюю туристку из Перу.
Обновлено в 01:53
Политика
Посол США в России Джон Хантсман подал заявление об отставке
Издание разместило копию письма Хантсмана Дональду Трампу на своём сайте.
Обновлено вчера в 11:53
Космос
Ракета Falcon-9 с израильским спутником связи AMOS-17 стартовала в США
С мыса Канаверал был произведен старт ракеты Falcon-9 с израильским спутником связи AMOS-17. Трансляцию запуска ведет сайт SpaceX.
Обновлено вчера в 19:59
Общество
Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.
Обновлено вчера в 11:35
Армия и оружие
Зеленский проводит совещание с силовиками из-за ситуации в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский проводит совещание с силовиками из-за гибели четырёх украинских военнослужащих в результате обстрела в Донбассе, сообщает УНИАН.
Обновлено в 02:52
Экономика
«Ъ»: четверть госзакупок жизненно важных лекарств сорвана
Аналитическая компании Headway проинформировала о том, что срывы госзакупок жизненно важных лекарств в первой половине этого года приобрели масштабный характер.
Обновлено вчера в 20:42
Авто
Эксперты проверили на безопасность новый Toyota RAV4
Самое пристальное внимание, само собой, было уделено совсем новому Toyota RAV4, который по итогам всех проведенных краш-тестов (включая лобовые столкновения с разной степенью перекрытия) получил высшую оценку за безопасность.
Обновлено вчера в 06:52
Происшествия
Женщина и двое детей погибли в ДТП с грузовиком под Саратовом
Женщина и двое детей получили несовместимые с жизнью травмы. Еще одного ребенка и мужчину доставили в больницу.
Обновлено в 01:38
Происшествия
В России ужесточено наказание за непропуск машины «Скорой помощи»
В России вступили в силу законы, которые существенно ужесточают ответственность за отказ от пропуска автомобиля «Скорой помощи» на дороге.
Обновлено вчера в 03:20
Футбол
Фабрегас хотел бы поиграть в Аргентине
Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас признался, что был бы не против когда-нибудь выступить в одной из аргентинских команд.
Обновлено вчера в 22:16
Авто
Volkswagen Touareg для России оснастили новыми опциями
Немецкий автопроизводитель Volkswagen расширил набор стандартного и опционального оборудования премиального внедорожника Touareg 2020 модельного года, стоимость которого в РФ начинается от 3,5 млн рублей.
Обновлено вчера в 06:28
Происшествия
Российские туристы попали в аварию в Турции
Автобус с российскими туристами попал в аварию на горной дороге в районе турецкого курорта Аланья.
Обновлено в 03:37
Кино
Кинофестиваль «Окно в Европу» близится к завершению
Кинофестиваль «Окно в Европу» близится к завершению. Многие из показанных лент вызвали бурные дискуссии.
Обновлено в 03:25
Культура
Валентина Гафта госпитализировали с инсультом
Обновлено в 03:07
Здоровье
В Кузбассе спасли малыша с редким заболеванием
Обновлено вчера в 23:13
Политика
Власти США заморозили часть фондов для помощи иностранным государствам
Администрация Соединенных Штатов заморозила часть средств, которые были выделены Конгрессом и предназначенные для оказания помощи иностранным государствам, сообщает CNN.
Обновлено в 02:59
Футбол
Киевское «Динамо» минимально уступило «Брюгге»
Киевское "Динамо" неудачно сыграло в первом квалификационном матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов с "Брюгге".
Обновлено вчера в 16:22
Транспорт
В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО при помощи камер
В Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО.
Обновлено в 01:15
Шоу-бизнес
Идеальная улыбка: Дакота Джонсон убрала щелочку между зубов
Оказалось, Дакота «удалила» у себя щелочку между зубов. Казалось бы, мелочь, но поклонникам она очень нравилась.
Обновлено вчера в 15:10
Происшествия
Задержан вероятный убийца Михаила Круга
Обновлено вчера в 16:22
Политика
Коломойский назвал кандидатов на пост премьер-министра Украины
Украинский олигарх Игорь Коломойский назвал двух, по его мнению, главных кандидатов на пост главы Кабмина «незалежной».
Обновлено вчера в 10:10
Политика
На Украине потребовали смены мирового порядка
Замминистра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что глобальное сообщество нуждается в построении нового миропорядка для выхода из кризиса.
Обновлено в 03:39
Происшествия
В Приамурье нашли живыми двух пропавших девочек
Обновлено в 03:21
Политика
Порошенко ночью вернулся на Украину
Обновлено в 01:30
Происшествия
Появилось видео массовой драки со стрельбой на рынке в Москве
В сети появилось видео, на котором видна массовая драка у Москворецкого рынка на юге Москвы.
Обновлено вчера в 17:58
Здоровье
Названы российские регионы, где выросло число ВИЧ-инфицированных
Всего в прошлом году было выявлено около 86 тысяч новых ВИЧ-инфицированных. В Иркутской области их число выросло сразу на 16%.
Обновлено в 03:23