Финансы

Волатильность рубля выросла после новых санкций СШАГазета.Ru 00:14

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин сказал, что не прогнозирует серьезных изменений курса рубля в предстоящем году в том случае, если на Россию не наложат новые сильные санкции.
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Рубль поднялся в рейтинге самых волатильных валют после новых санкций

Forbes03:45

Волатильность рубля выросла после новых санкций США

Газета.Ru00:14

Рубль поднялся в рейтинге самых волатильных валют после новых санкций США

РБКвчера в 23:30
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