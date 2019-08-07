Экономика
Волатильность рубля выросла после новых санкций СШАГазета.Ru 00:14
Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин сказал, что не прогнозирует серьезных изменений курса рубля в предстоящем году в том случае, если на Россию не наложат новые сильные санкции.
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 02:22, Вашингтон
Политика
Немецкий детектив может предложить России и Малайзии материалы по делу MH17
Снимки с американских спутников Детектив заявил, что хотел бы привлечь к изучению своих доказательств и другие страны, включая Нидерланды, Украину, Малайзию, Австралию, Германию, Бельгию и США.
Обновлено в 00:53
Происшествия
СКР возбудил уголовное дело из-за взрывов на складе под Ачинском
Обновлено вчера в 08:41
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли 117 млрд долларов за день
Самые богатые люди на Земле потеряли больше сотни миллиардов долларов из-за падения на финансовых рынках, пишет Bloomberg.
Обновлено вчера в 09:40
Политика
Япония не приняла протест МИД России по вопросу Южных Курил
Ранее МИД России вручил японскому послу ноту протеста после нарушений на Южных Курилах, допущенных японскими участниками безвизовых обменов с островами.
Обновлено в 01:38
Происшествия
Три человека погибли в ДТП под Саратовом
Легковой автомобиль и грузовик столкнулись в среду на трассе в Саратовской области, в результате женщина и двое детей погибли, еще два человека пострадали, сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Найден подозреваемый в убийстве певца Михаила Круга
Обновлено вчера в 17:08
Общество
Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.
Обновлено вчера в 10:26
Происшествия
Пять грузовых вагонов сошли с рельсов в Свердловской области
Пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры сообщает, что грузовой поезд следовал по маршруту Ярославль - Екатеринбург-Сортировочный.
Обновлено в 02:09
Политика
На Украине потребовали смены мирового порядка
Глобальному сообществу необходимо построить новый миропорядок, чтобы выйти из кризиса, заявил заместитель министра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:09
Общество
Кадастровая палата разъяснила возможности новой «дачной амнистии»
Ранее действие «дачной амнистии» распространялось на объекты недвижимости, в том числе, расположенные на земельных участках под индивидуальное жилищное строительство, ведение личного подсобного хозяйства, новые нормы затрагивают только дачников и те объекты, которые построены на земельных участках, предоставленных для ведения садоводства, напомнили в пресс-службе Федеральной кадастровой палаты.
Обновлено в 01:00
Политика
Российский флаг в испанском отеле вызвал истерику туристов с Украины
Обновлено 05 августа в 15:11
Кино
Квентин Тарантино захотел быть похороненным в Кремле
Как сообщает ТАСС, Тарантино был впечатлен увиденным, особенно, ему понравились Царь-пушка и Царь-колокол (который он даже потер на счастье).Квентин поинтересовался, что нужно сделать, чтобы быть похороненным в Кремле.
Обновлено вчера в 17:04
Политика
В Ливии уничтожен третий украинский Ил-76
В аэропорту ливийского города Мисрата 6 августа был уничтожен украинский транспортный самолет Ил-76, пишет Al Marsa.
Обновлено вчера в 21:55
Технологии
Соцсеть «ВКонтакте» начала скрывать количество лайков под постами
Социальная сеть «ВКонтакте» начала тестировать функцию скрытия количества лайков и репостов под записями пользователей.
Обновлено вчера в 10:52
Политика
Коломойский объяснил ненужность российского газа Украине
По мнению олигарха, российский газ никогда не был нужен Украине, так как он не отличается от любого другого товара, который можно было бы купить в Европе.
Обновлено вчера в 09:33
Транспорт
В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО при помощи камер
В Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО.
Обновлено в 01:15
Армия и оружие
Российские самолеты разведали границы США и Канады
Российские самолеты совершили 13-часовой беспосадочный полет вдоль границ США и Канады.
Обновлено вчера в 10:25
Происшествия
В Генпрокуратуре заявили о случаях намеренного поджога леса в Сибири
Обновлено вчера в 11:57
Происшествия
Два человека погибли в результате взрыва в Кабуле
По меньшей мере два человека погибли и семь получили ранения в результате взрыва в столице Афганистана.
Обновлено вчера в 08:41
Политика
Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
Обновлено вчера в 17:24
Общество
Кузнецова назвала недопустимым участие детей в акциях протеста
Ранее Перовский районный суд Москвы зарегистрировал исковое заявление прокуратуры о лишении родительских прав участников несанкционированной акции 27 июля Дмитрия и Ольги Проказовых, пришедших на мероприятие с годовалым ребенком.
Обновлено вчера в 11:53
Армия и оружие
Беспилотник «Охотник» до конца года совершит ещё несколько полётов
Обновлено вчера в 22:34
Общество
Якутск окутало дымом от лесных пожаров в Сибири
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия
В Сочи мальчику из Саратова оторвало фалангу пальца в аквапарке
Травму ноги получил девятилетний житель Саратова во время отдыха в детском лагере в Сочи, пишет «КП-Кубань».
Обновлено вчера в 20:59
Здоровье
В Свердловской области смертность от туберкулёза снизилась на 12,8%
По информации пресс-службы минздрава Свердловской области, за прошедшие полгода заболеваемость туберкулёзом сократилась более чем на семь процентов по сравнению с аналогичным периодом в 2018 году (на данный момент 33,4 случая на 100 тысяч свердловчан).
Обновлено вчера в 03:34
Энергетика
Цена нефти упала ниже 60 долларов за баррель
В конце июля цена нефти марки Brent составляла $65. Эксперты связывают снижение цен на нефть с торговой войной США и Китая.
Обновлено 05 августа в 14:18
Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено 05 августа в 01:40
Политика
Marianne (Франция): сближение с Россией как никогда необходимо для выживания Европы (Marianne)
Вашингтон в свою очередь каждый день подливает все больше масла в огонь и недавно незаконно ввел новые санкции в отношении министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа (он, наверное, является наиболее компетентным переговорщиком, который бы смог остановить эскалацию), чтобы помешать его поездкам.
Обновлено вчера в 18:00
Футбол
Глава селекционной службы «Спартака» Аверьянов покинул команду
Глава селекционной службы «Спартака» Александр Аверьянов покинул команду.
Обновлено вчера в 17:58