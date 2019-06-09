Футбол
Волански — о забеге в финале ЛЧ: отца успокоило, что я была не голаяЧемпионат 12:55
Американская модель Кинси Волански, выбежавшая в полуголом виде на поле «Ванда Метрополитано» в финале Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэм Хотспур», рассказала об отношении родителей к своему поступку.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 19:16, Ашберн
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Квяту было приятно обогнать Сайнса
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Политика
The Washington Post (США): Путин называет Россию великой державой, но он сделал ее слабой (The Washington Post)
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Голикова рассказала об эффекте соцконтрактов
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Боксёр Головкин нокаутировал Роллса
Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе, представитель Казахстана Геннадий Головкин нокаутировал канадца Стива Роллса в четвёртом раунде.
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Журналиста Ивана Голунова отправили под домашний арест
Обновлено вчера в 15:20
Общество
Кости в нагрузку. Не хамон запрещают, а сосиски за четыре евро
Чиновники говорят, что мы будем жить, как во Франции или Финляндии, где мясо и молоко разворачивают на границе.
Обновлено в 17:38
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Актер Киану Ривз назвал дату выхода игры Cyberpunk 2077
Обновлено в 19:12
Здоровье
Медики назвали необычные причины диареи
Медики назвали ряд необычных причин, по которым может развиваться диарея. К ним относятся некоторые продукты, определенные болезни и стресс.
Обновлено вчера в 12:12
Энергетика
Названы страны Европы, жители которых могут купить больше всего газа
Наименьший объём себе могут позволить купить на среднюю зарплату украинцы, а самый большой объём — жители Люксембурга, Казахстана и России.
Обновлено в 18:31
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В ОАЭ около 200 человек отравились водопроводной водой
Около 200 жителей одного из жилых комплексов в эмирате Аджман за выходные отравились водопроводной водой, передает РИА Новости со ссылкой на заявление полиции Аджмана.
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В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
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Всемирный банк (ВБ) в очередном докладе об экономике России назвал ключевые внешние и внутренние риски, с которыми может столкнуться российская экономика в 2019 году.
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Авто
Составлен топ-5 настоящих мужских внедорожников
«Автоновости дня» составили топ-5 внедорожников, которые брутальны не только по виду, но и по характеру, то есть отлично справляются с бездорожьем.
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Республика Сербская и «Газпром» договорились о газификации
Компания «Газпром» и руководство Республики Сербской, входящей в состав Боснии и Герцеговины, договорились о строительстве ветки газопровода от «Турецкого потока», которая позволит газифицировать республику.
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В «Барселоне» разочарованы поведением Дембеле, поэтому могут выставить его трансфер, если он не изменит свое отношение к работе.
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Личный опыт: после 40 лет найти работу в Москве практически нереально
Флагман против бота В Москве недавно открылся новый, как его назвали в мэрии – флагманский, центр по трудоустройству «Моя работа».
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Ротенберг выкупит компанию-проектировщика Крымского моста
Миллиардер, владелец и председатель совета директоров компании «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг принял решение о покупке организации «СГМ-Мост», созданной для проектирования и строительства Крымского моста.
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