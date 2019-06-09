Футбол

Волански — о забеге в финале ЛЧ: отца успокоило, что я была не голаяЧемпионат 12:55

Американская модель Кинси Волански, выбежавшая в полуголом виде на поле «Ванда Метрополитано» в финале Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэм Хотспур», рассказала об отношении родителей к своему поступку.
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Волански — о забеге в финале ЛЧ: отца успокоило, что я была не голая

Чемпионат12:55

Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ, намерена повторить свой поступок

Sportbox.RU02:51

Девушка, выбежавшая на поле в финале Лиги чемпионов, получила сообщения от игроков «Ливерпуля» после игры

Спорт-Экспресс12:03

Футболисты «Ливерпуля» пытаются флиртовать с девушкой в купальнике, выбежавшей на поле в финале ЛЧ

Sport24.ru11:19

Выбежавшая на поле в финале ЛЧ девушка намерена повторить свой поступок

RT на русском03:33

Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ, намерена повторить свой поступок

Матч ТВ02:51

Выбежавшая в финале ЛЧ полуголая фанатка рассказала о флирте игроков

Газета.Ru13:22
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Автоспорт

Квяту было приятно обогнать Сайнса

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Футбол

Сборная Португалии выиграла Лигу Наций

Хет-трик оформил нападающий Криштиану Роналду. Сборная Португалии стала первым победителем Лиги Наций.
Обновлено в 16:53
Происшествия

Три издания потребовали проверить действия МВД при задержании Голунова

В заявлении редакции трех изданий потребовали проверки действий сотрудников МВД и обнародования ее результатов в СМИ, заявление опубликовано на сайтах газет.
Обновлено в 16:39
Шоу-бизнес

Сын Бари Алибасова рассказал о состоянии отца

Обновлено вчера в 07:30
Экономика

В Госдуме предложили поднять выплаты по уходу за инвалидами в восемь раз

Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается поднять выплаты по уходу за инвалидами I группы с 1,2 до 10 тысяч рублей.
Обновлено в 18:15
Космос

Сборку марсохода миссии «Марс-2020» показали всем желающим в Сети

Обновлено в 05:49
Политика

Ким Чен Ына подозревают в применении казни пираньями

Обновлено в 13:56
Политика

The Washington Post (США): Путин называет Россию великой державой, но он сделал ее слабой (The Washington Post)

Обозреватели часто ставят в заслугу Путину то, что он снова сделал Россию той силой, с которой сегодня приходится считаться на международной арене, несмотря на ее общепризнанные слабости.
Обновлено в 17:15
Автоспорт

Феттель назвал несправедливой победу Хэмилтона на Гран-при Канады

Обновлено в 18:47
Финансы

Снижение уровня бедности в РФ спрогнозировал ВБ

Всемирный банк спрогнозировал снижение уровня бедности в России к 2021 году.
Обновлено в 18:42
Кино

«Темный феникс» возглавил российский прокат

Фильм "Люди Икс: Темный Феникс" стал лидером российского кинопроката по итогам выходных.
Обновлено в 18:09
Общество

Россиян ждет сокращенная рабочая неделя

Будущая рабочая неделя в России станет короткой, у работников будет дополнительный выходной в среду.
Обновлено в 17:49
Экономика

Голикова рассказала об эффекте соцконтрактов

В 2018 году господдержку в форме социального контракта получили 309 тыс. бедных российских семей, однако эффект это дало только в трети случаев.
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Единоборства

Боксёр Головкин нокаутировал Роллса

Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе, представитель Казахстана Геннадий Головкин нокаутировал канадца Стива Роллса в четвёртом раунде.
Обновлено в 00:27
Происшествия

Эксперты: в моче Голунова следов наркотиков не обнаружено

Эксперты химико-токсикологической лаборатории не обнаружили в моче Ивана Голунова следов наркотиков.
Обновлено в 16:08
Происшествия

Журналиста Ивана Голунова отправили под домашний арест

Обновлено вчера в 15:20
Общество

Кости в нагрузку. Не хамон запрещают, а сосиски за четыре евро

Чиновники говорят, что мы будем жить, как во Франции или Финляндии, где мясо и молоко разворачивают на границе.
Обновлено в 17:38
Игры

Актер Киану Ривз назвал дату выхода игры Cyberpunk 2077

Обновлено в 19:12
Здоровье

Медики назвали необычные причины диареи

Медики назвали ряд необычных причин, по которым может развиваться диарея. К ним относятся некоторые продукты, определенные болезни и стресс.
Обновлено вчера в 12:12
Энергетика

Названы страны Европы, жители которых могут купить больше всего газа

Наименьший объём себе могут позволить купить на среднюю зарплату украинцы, а самый большой объём — жители Люксембурга, Казахстана и России.
Обновлено в 18:31
Происшествия

В ОАЭ около 200 человек отравились водопроводной водой

Около 200 жителей одного из жилых комплексов в эмирате Аджман за выходные отравились водопроводной водой, передает РИА Новости со ссылкой на заявление полиции Аджмана.
Обновлено в 18:14
Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи

В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено в 05:24
Экономика

Всемирный банк назвал пять рисков для российской экономики

Всемирный банк (ВБ) в очередном докладе об экономике России назвал ключевые внешние и внутренние риски, с которыми может столкнуться российская экономика в 2019 году.
Обновлено в 18:32
Происшествия

В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину

Обновлено вчера в 11:04
Авто

Составлен топ-5 настоящих мужских внедорожников

«Автоновости дня» составили топ-5 внедорожников, которые брутальны не только по виду, но и по характеру, то есть отлично справляются с бездорожьем.
Обновлено в 08:48
Энергетика

Республика Сербская и «Газпром» договорились о газификации

Компания «Газпром» и руководство Республики Сербской, входящей в состав Боснии и Герцеговины, договорились о строительстве ветки газопровода от «Турецкого потока», которая позволит газифицировать республику.
Обновлено вчера в 20:26
Футбол

«Барселона» может выставить Дембеле на трансфер

В «Барселоне» разочарованы поведением Дембеле, поэтому могут выставить его трансфер, если он не изменит свое отношение к работе.
Обновлено в 09:50
Происшествия

На Украине возбудили дело по факту загрязнения реки Рось химикатами

Обновлено в 15:18
Общество

Личный опыт: после 40 лет найти работу в Москве практически нереально

Флагман против бота В Москве недавно открылся новый, как его назвали в мэрии – флагманский, центр по трудоустройству «Моя работа».
Обновлено в 05:12
Общество

Ротенберг выкупит компанию-проектировщика Крымского моста

Миллиардер, владелец и председатель совета директоров компании «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг принял решение о покупке организации «СГМ-Мост», созданной для проектирования и строительства Крымского моста.
Обновлено в 16:34
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