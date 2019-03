Основатель The Prodigy сообщил о самоубийстве Кита ФлинтаКривое-зеркало.ру 08:13

Танцор и вокалист британской электронной группы The Prodigy.

Британский музыкальный коллектив, образовавшийся в 1990 году и ориентированный на электронную музыку. Наряду с Fatboy Slim, The Chemical Brothers и The Crystal Method, The Prodigy являются пионерами жанра бигбит, который обрёл популярность в 1990-е и 2000-е годы. Группа появилась на андеграудной рейв-сцене в начале 1990-х годов и с тех пор имеет большую популярность и известность во всём мире. Всего в мире продано более 20 миллионов экземпляров альбомов коллектива.