Армия и оружие

Войска Сирийской армии вошли в город Хан-ШейхунКрасная весна вчера в 16:10

Войска Сирийской армии вошли в город Хан-Шейхун, расположенный на северо-западе страны, 18 августа передает AFP со ссылкой на информбюро «Сирийская обсерватория по правам человека» (OSDH).
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Эксперты оценили успехи наступления армии Сирии под Хан-Шейхуном

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СМИ сообщили о появлении сирийской армии в городе Хан-Шейхун в Идлибе

РБКвчера в 19:53

Сирия новости 18 августа 16.30: армия Турции отказалась покидать Идлиб, САА уничтожила боевика «Аль-Каиды»* в Латакии

ФАНвчера в 09:30

СМИ: армия Сирии отбила город Хан-Шейхун на юге провинции Идлиб

Коммерсантъвчера в 17:43

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РИА Новостивчера в 17:41

СМИ: сирийские войска вошли в город Хан-Шейхун на юге провинции Идлиб

ТАССвчера в 16:01

СМИ: военные Сирии окружили контролируемый боевиками город Хан-Шейхун

Газета.Ruвчера в 18:55
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СК обнародовал видео с места убийства семьи под Ульяновском

Обновлено вчера в 10:19
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Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай

Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила кусочек каравая в ходе торжественной встречи в киевском аэропорту "Борисполь".
Обновлено в 04:53
Армия и оружие

СМИ сообщили об ударе ВВС Сирии по турецкому военному конвою в Идлибе

Обновлено в 07:06
Политика

Трамп подтвердил заинтересованность в приобретении Гренландии

Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что действительно имеет стратегическую заинтересованность в приобретении автономной территории Дании - Гренландии.
Обновлено вчера в 19:09
Армия и оружие

Военные России выполнят наблюдательный полет над Британией

Военные из России собрались выполнить наблюдательный полет над Британией на самолете Ан-30Б, пишет газета Вооруженных сил страны "Красная звезда".
Обновлено в 00:23
Происшествия

В США опубликовали доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС

Национальный архив безопасности в США опубликовал первый отчет об аварии на Чернобыльской АЭС, который рассекретили в 2011 году.
Обновлено вчера в 19:41
Экономика

В России почти треть расходов на еду уходит на мясо

Обновлено в 03:17
Происшествия

Названа причина истязаний покалеченной девочки из Ингушетии

Лидия Евлоева, мать избитой в Ингушетии семилетней Аиши, которой ампутировали часть руки, предположила, что ее дочь была избита в отместку.
Обновлено вчера в 23:50
Происшествия

В Нижегородской области возбуждено дело о пропаже девочки

Обновлено в 05:27
Здоровье

Депутат Госдумы от Татарстана раскритиковал инициативу Минздрава по штрафованию курильщиков

Врач-психиатр, депутат Госдумы от Татарстана Борис Менделевич раскритиковал инициативу Минздрава, который предложил снижать зарплату в зависимости от количества и длительности перекуров сотрудников.
Обновлено в 04:40
Театры

Новый худрук Волковского театра Сергей Пускепалис переедет в Ярославль

Пускепалис не уточнил, когда переберется в Ярославль. Все решения относительно новой работы будут приниматься позднее.
Обновлено в 05:38
Происшествия

На нелегальной свалке в Подмосковье нашли документы Минфина

На нелегальной свалке в Московской области местные жители обнаружили документы, принадлежавшие Министерству финансов.
Обновлено в 06:48
Политика

Кадыров рассказал об отказе отца лично присоединять Чечню к России

Обновлено вчера в 12:39
Автоспорт

Штурманом Алонсо на «Дакаре» станет пятикратный чемпион ралли-марафона

Обновлено в 07:20
Армия и оружие

В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском

Обновлено вчера в 18:35
Политика

Чемезов прокомментировал акции протеста в Москве

Интервью главы "Ростеха" Сергея Чемезова читайте на РБК в сентябре Протестные акции в Москве начались после отказа избиркомов зарегистрировать кандидатов непарламентской оппозиции из-за проблем с подписями.
Обновлено в 06:35
Общество

YouTube ограничил доступ к ролику с оскорблением флага России

YouTube по требованию Роскомнадзора ограничил доступ к ролику с оскорбительными действиями в отношении российского флага, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 06:41
Политика

Встреча Путина и Макрона пройдет в древнем замке

Встреча пройдет в летней резиденции Эммануэля Макрона на юге Франции.
Обновлено в 01:45
Театры

Владимир Панков поставит «Фабричную девчонку»

В планах театра на предстоящий сезон Владимира Панков со студентами своей мастерской эстрадного факультета РИТИ – ГИТИС выпустит постановку по пьесе Александра Володина «Фабричная девчонка».
Обновлено в 06:39
Финансы

Райффайзенбанк оценил эффект от инвестирования «излишек» ФНБ

Сегодня, 19 августа 2019 года, стало известно, что в 2020 году в Фонде национального благосостояния (ФНБ) накопится 2,7 трлн «лишних» рублей (сумма превышающая 7% ВВП).
Обновлено в 04:43
Космос

США отказались поставлять России углеволокно для телескопа «Спектр-М»

Британская компания, купленная американцами, отказалась поставлять России углеволокно для российской астрофизической космической обсерватории "Спектр-М", об этом рассказала заместитель директора Физического института РАН Лариса Лихачева, передает РИА "Новости".
Обновлено 17 августа в 21:29
Финансы

Курс доллара снизился до 66,33 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи понизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 19 копеек и составил 66,33 рубля.
Обновлено в 03:06
Политика

На Украине арестовали танкер за поставки топлива Черноморскому флоту

Херсонский апелляционный суд удовлетворил жалобу прокуратуры Автономной Республики Крым (АРК) и наложил арест на танкер «Мрия», который украинские власти обвиняют в незаконном пересечении границы с российским Крымом, а также участии в поставках топлива для нужд подразделений российского Черноморского флота в Севастополе.
Обновлено в 07:16
Культура

Михаил Боярский и Валерия стали новыми наставниками шоу «Голос-60+»

Обновлено в 04:09
Футбол

«МЮ» готов заплатить экс-защитнику «Спартака», чтобы он покинул клуб

С 2010 года по 2012 год футболист защищал цвета московского «Спартака». Читайте также: Рохо хочет перейти из «МЮ» в «Фенербахче»
Обновлено в 05:12
Транспорт

В Саратове новый аэропорт «Гагарин» принял первый самолет

Первый тестовый рейс из московского аэропорта Внуково приземлился в воскресенье, 18 августа, в новом саратовском аэропорту «Гагарин», сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 07:38
Религия

Православные христиане отмечают Яблочный Спас

Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Политика

Госдума отложила обсуждение работы новостных агрегаторов до октября

Депутаты Госдумы изучат механизмы работы новостных агрегаторов, обсудят их со СМИ и экспертами и вернутся к рассмотрению этого вопроса в октябре.
Обновлено в 07:17
Футбол

Агент Рибери рассказал об активных переговорах с «Локомотивом»

Жан-Пьер Берне агент футболиста Франка Рибери, рассказал об активных переговорах с «Локомотивом».
Обновлено в 07:20
Здоровье

Кому нельзя есть чеснок, рассказали врачи

Обновлено вчера в 02:00
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