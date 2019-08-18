Войска Сирийской армии вошли в город Хан-Шейхун, расположенный на северо-западе страны, 18 августа передает AFP со ссылкой на информбюро «Сирийская обсерватория по правам человека» (OSDH).

Политика Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила кусочек каравая в ходе торжественной встречи в киевском аэропорту "Борисполь".

Политика Трамп подтвердил заинтересованность в приобретении Гренландии Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что действительно имеет стратегическую заинтересованность в приобретении автономной территории Дании - Гренландии.

Армия и оружие Военные России выполнят наблюдательный полет над Британией Военные из России собрались выполнить наблюдательный полет над Британией на самолете Ан-30Б, пишет газета Вооруженных сил страны "Красная звезда".

Происшествия В США опубликовали доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС Национальный архив безопасности в США опубликовал первый отчет об аварии на Чернобыльской АЭС, который рассекретили в 2011 году.

Происшествия Названа причина истязаний покалеченной девочки из Ингушетии Лидия Евлоева, мать избитой в Ингушетии семилетней Аиши, которой ампутировали часть руки, предположила, что ее дочь была избита в отместку.

Здоровье Депутат Госдумы от Татарстана раскритиковал инициативу Минздрава по штрафованию курильщиков Врач-психиатр, депутат Госдумы от Татарстана Борис Менделевич раскритиковал инициативу Минздрава, который предложил снижать зарплату в зависимости от количества и длительности перекуров сотрудников.

Театры Новый худрук Волковского театра Сергей Пускепалис переедет в Ярославль Пускепалис не уточнил, когда переберется в Ярославль. Все решения относительно новой работы будут приниматься позднее.

Происшествия На нелегальной свалке в Подмосковье нашли документы Минфина На нелегальной свалке в Московской области местные жители обнаружили документы, принадлежавшие Министерству финансов.

Политика Чемезов прокомментировал акции протеста в Москве Интервью главы "Ростеха" Сергея Чемезова читайте на РБК в сентябре Протестные акции в Москве начались после отказа избиркомов зарегистрировать кандидатов непарламентской оппозиции из-за проблем с подписями.

Общество YouTube ограничил доступ к ролику с оскорблением флага России YouTube по требованию Роскомнадзора ограничил доступ к ролику с оскорбительными действиями в отношении российского флага, сообщается на сайте ведомства.

Политика Встреча Путина и Макрона пройдет в древнем замке Встреча пройдет в летней резиденции Эммануэля Макрона на юге Франции.

Театры Владимир Панков поставит «Фабричную девчонку» В планах театра на предстоящий сезон Владимира Панков со студентами своей мастерской эстрадного факультета РИТИ – ГИТИС выпустит постановку по пьесе Александра Володина «Фабричная девчонка».

Финансы Райффайзенбанк оценил эффект от инвестирования «излишек» ФНБ Сегодня, 19 августа 2019 года, стало известно, что в 2020 году в Фонде национального благосостояния (ФНБ) накопится 2,7 трлн «лишних» рублей (сумма превышающая 7% ВВП).

Космос США отказались поставлять России углеволокно для телескопа «Спектр-М» Британская компания, купленная американцами, отказалась поставлять России углеволокно для российской астрофизической космической обсерватории "Спектр-М", об этом рассказала заместитель директора Физического института РАН Лариса Лихачева, передает РИА "Новости".

Финансы Курс доллара снизился до 66,33 рубля Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи понизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 19 копеек и составил 66,33 рубля.

Политика На Украине арестовали танкер за поставки топлива Черноморскому флоту Херсонский апелляционный суд удовлетворил жалобу прокуратуры Автономной Республики Крым (АРК) и наложил арест на танкер «Мрия», который украинские власти обвиняют в незаконном пересечении границы с российским Крымом, а также участии в поставках топлива для нужд подразделений российского Черноморского флота в Севастополе.

Футбол «МЮ» готов заплатить экс-защитнику «Спартака», чтобы он покинул клуб С 2010 года по 2012 год футболист защищал цвета московского «Спартака». Читайте также: Рохо хочет перейти из «МЮ» в «Фенербахче»

Транспорт В Саратове новый аэропорт «Гагарин» принял первый самолет Первый тестовый рейс из московского аэропорта Внуково приземлился в воскресенье, 18 августа, в новом саратовском аэропорту «Гагарин», сообщает РИА Новости.

Религия Православные христиане отмечают Яблочный Спас Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.

Политика Госдума отложила обсуждение работы новостных агрегаторов до октября Депутаты Госдумы изучат механизмы работы новостных агрегаторов, обсудят их со СМИ и экспертами и вернутся к рассмотрению этого вопроса в октябре.