Армия и оружие
Войска Сирийской армии вошли в город Хан-ШейхунКрасная весна вчера в 16:10
Войска Сирийской армии вошли в город Хан-Шейхун, расположенный на северо-западе страны, 18 августа передает AFP со ссылкой на информбюро «Сирийская обсерватория по правам человека» (OSDH).
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Происшествия
СК обнародовал видео с места убийства семьи под Ульяновском
Обновлено вчера в 10:19
Политика
Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила кусочек каравая в ходе торжественной встречи в киевском аэропорту "Борисполь".
Обновлено в 04:53
Армия и оружие
СМИ сообщили об ударе ВВС Сирии по турецкому военному конвою в Идлибе
Обновлено в 07:06
Политика
Трамп подтвердил заинтересованность в приобретении Гренландии
Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что действительно имеет стратегическую заинтересованность в приобретении автономной территории Дании - Гренландии.
Обновлено вчера в 19:09
Армия и оружие
Военные России выполнят наблюдательный полет над Британией
Военные из России собрались выполнить наблюдательный полет над Британией на самолете Ан-30Б, пишет газета Вооруженных сил страны "Красная звезда".
Обновлено в 00:23
Происшествия
В США опубликовали доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС
Национальный архив безопасности в США опубликовал первый отчет об аварии на Чернобыльской АЭС, который рассекретили в 2011 году.
Обновлено вчера в 19:41
Экономика
В России почти треть расходов на еду уходит на мясо
Обновлено в 03:17
Происшествия
Названа причина истязаний покалеченной девочки из Ингушетии
Лидия Евлоева, мать избитой в Ингушетии семилетней Аиши, которой ампутировали часть руки, предположила, что ее дочь была избита в отместку.
Обновлено вчера в 23:50
Здоровье
Депутат Госдумы от Татарстана раскритиковал инициативу Минздрава по штрафованию курильщиков
Врач-психиатр, депутат Госдумы от Татарстана Борис Менделевич раскритиковал инициативу Минздрава, который предложил снижать зарплату в зависимости от количества и длительности перекуров сотрудников.
Обновлено в 04:40
Театры
Новый худрук Волковского театра Сергей Пускепалис переедет в Ярославль
Пускепалис не уточнил, когда переберется в Ярославль. Все решения относительно новой работы будут приниматься позднее.
Обновлено в 05:38
Происшествия
На нелегальной свалке в Подмосковье нашли документы Минфина
На нелегальной свалке в Московской области местные жители обнаружили документы, принадлежавшие Министерству финансов.
Обновлено в 06:48
Политика
Кадыров рассказал об отказе отца лично присоединять Чечню к России
Обновлено вчера в 12:39
Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 18:35
Политика
Чемезов прокомментировал акции протеста в Москве
Интервью главы "Ростеха" Сергея Чемезова читайте на РБК в сентябре Протестные акции в Москве начались после отказа избиркомов зарегистрировать кандидатов непарламентской оппозиции из-за проблем с подписями.
Обновлено в 06:35
Общество
YouTube ограничил доступ к ролику с оскорблением флага России
YouTube по требованию Роскомнадзора ограничил доступ к ролику с оскорбительными действиями в отношении российского флага, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 06:41
Политика
Встреча Путина и Макрона пройдет в древнем замке
Встреча пройдет в летней резиденции Эммануэля Макрона на юге Франции.
Обновлено в 01:45
Театры
Владимир Панков поставит «Фабричную девчонку»
В планах театра на предстоящий сезон Владимира Панков со студентами своей мастерской эстрадного факультета РИТИ – ГИТИС выпустит постановку по пьесе Александра Володина «Фабричная девчонка».
Обновлено в 06:39
Финансы
Райффайзенбанк оценил эффект от инвестирования «излишек» ФНБ
Сегодня, 19 августа 2019 года, стало известно, что в 2020 году в Фонде национального благосостояния (ФНБ) накопится 2,7 трлн «лишних» рублей (сумма превышающая 7% ВВП).
Обновлено в 04:43
Космос
США отказались поставлять России углеволокно для телескопа «Спектр-М»
Британская компания, купленная американцами, отказалась поставлять России углеволокно для российской астрофизической космической обсерватории "Спектр-М", об этом рассказала заместитель директора Физического института РАН Лариса Лихачева, передает РИА "Новости".
Обновлено 17 августа в 21:29
Финансы
Курс доллара снизился до 66,33 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи понизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 19 копеек и составил 66,33 рубля.
Обновлено в 03:06
Политика
На Украине арестовали танкер за поставки топлива Черноморскому флоту
Херсонский апелляционный суд удовлетворил жалобу прокуратуры Автономной Республики Крым (АРК) и наложил арест на танкер «Мрия», который украинские власти обвиняют в незаконном пересечении границы с российским Крымом, а также участии в поставках топлива для нужд подразделений российского Черноморского флота в Севастополе.
Обновлено в 07:16
Футбол
«МЮ» готов заплатить экс-защитнику «Спартака», чтобы он покинул клуб
С 2010 года по 2012 год футболист защищал цвета московского «Спартака». Читайте также: Рохо хочет перейти из «МЮ» в «Фенербахче»
Обновлено в 05:12
Транспорт
В Саратове новый аэропорт «Гагарин» принял первый самолет
Первый тестовый рейс из московского аэропорта Внуково приземлился в воскресенье, 18 августа, в новом саратовском аэропорту «Гагарин», сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 07:38
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Политика
Госдума отложила обсуждение работы новостных агрегаторов до октября
Депутаты Госдумы изучат механизмы работы новостных агрегаторов, обсудят их со СМИ и экспертами и вернутся к рассмотрению этого вопроса в октябре.
Обновлено в 07:17
Футбол
Агент Рибери рассказал об активных переговорах с «Локомотивом»
Жан-Пьер Берне агент футболиста Франка Рибери, рассказал об активных переговорах с «Локомотивом».
Обновлено в 07:20
Здоровье
Кому нельзя есть чеснок, рассказали врачи
Обновлено вчера в 02:00