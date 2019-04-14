Армия и оружие

Самолет армии Хафтара сбит в ЛивииREGNUM 14:52

«Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии сбили военный самолет армии генерала Халифы Хафтара», — передает вещатель. Отмечается, что воздушное судно рухнуло в районе населенного пункта Вади ар-Раби. Удалось ли пилоту военного самолета катапультироваться пока неизвестно.
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