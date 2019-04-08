Армия и оружие
Войска Хафтара начали покидать аэропорт ТриполиРБК 08:45
Войска Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифа Хафтара начали покидать занятый ими ранее международный аэропорт в Триполи, пишут Aljazeera и Sky News Arabia. Территорию объекта занимают подконтрольные правительству национального согласия Фаиза Сараджа группировки.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 10:07, Ашберн
Транспорт
Тарифы на проезд по платным дорогам вырастут с 15 апреля
Госкомпания "Автодор" с 15 апреля на платных участках дорог М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" проиндексирует тарифы на проезд на размер инфляции.
Обновлено в 06:58
Происшествия
Струя кипятка выбила окно и убила жительницу Петербурга
Обновлено в 03:19
Политика
Официальный Берлин начал кампанию по снятию санкций с России
Немецкие политики начали негласную кампанию по снятию санкций с России в Совете Европы - об этом сообщает украинское издание "Европейская правда", ссылаясь на источники среди западных дипломатов.
Обновлено в 05:19
Единоборства
В Польше боксеры провели поединок с 10 нокдаунами за 5 раундов
Боксеры провели поединок с десятью нокдаунами за пять раундов.
Обновлено в 07:48
Кино
Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище
Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено в 09:20
Политика
Ягланд назвал возможный выход России из СЕ «потрясением для Европы»
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд предупредил, что возможный выход России из организации может обернуться потрясением для Европы.
Обновлено в 05:55
Спорт
Российскую фигуристку дисквалифицировали на год за допинг
Обновлено в 08:23
Происшествия
Суд изъял имущество Александра Шестуна на 10 млрд рублей
Обновлено в 08:24
Политика
Губернатор Одесской области отказался покидать пост по указу Порошенко
Председатель Одесской областной администрации Максим Степанов отказался уйти в отставку, несмотря на соответствующий указ президента Украины.
Обновлено в 07:27
Общество
Неизвестные выбросили гору новой обуви под мост в Краснодаре
Обновлено в 08:00
Политика
В Кремле прокомментировали готовность Зеленского к диалогу с Путиным
Как сообщало ИА REGNUM, о своей готовности к встречам и переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным в случае победы на президентских выборах претендент на высший руководящий пост Украины Владимир Зеленский заявлял неоднократно.
Обновлено в 07:16
Политика
Раскрыто настоящее место рождения жены Порошенко
Настоящим местом рождения Марины Порошенко оказался Семипалатинск, который располагается на востоке Казахстана.
Обновлено в 05:32
Авто
В России стартовали продажи дизельных седанов Audi A8
Немецкая автомобилестроительная компания Audi начала принимать заказы на дизельную модификацию седана A8.
Обновлено в 06:44
Происшествия
Ишаев возместил ущерб «Роснефти»
Бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев компенсировал нанесенный "Роснефти" финансовый ущерб.
Обновлено в 09:51
Шоу-бизнес
Виталий Гогунский развелся с женой
Еще меньше двух лет назад Виталий Гогунский хвастался в Сети подробностями и фотографиями со своей шикарной свадьбы, а уже сегодня стало известно: актер развелся.
Обновлено в 04:00
Происшествия
В Литве задержали бывшего литовского посла в России
В Литве задержан бывший литовский посол в России Римантас Шидлаускас.
Обновлено в 09:04
Общество
В России предложили ввести норму учебной нагрузки для школьников
Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) выступили с предложением разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки для школьников.
Обновлено в 02:59
Политика
Путин назвал условие для ввода «Турецкого потока» до конца этого года
Президент России Владимир Путин заявил, что для ввода «Турецкого потока» до конца 2019 года необходимо завершить работу по строительству приемного терминала.
Обновлено в 09:45
Здоровье
Россияне смогут бесплатно привиться от кори до октября
Жители России смогут бесплатно сделать прививку от кори до 1 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора 8 апреля.
Обновлено в 09:21
Кино
Умерла еще одна девушка Джеймса Бонда
Сербская актриса Надя Регин умерла на 88-м году жизни. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте франшизы о Джеймсе Бонде.
Обновлено в 08:39
Наука
В море выходят беспилотные корабли
Уже в этом году планируется спустить на воду первое беспилотное грузовое судно.
Обновлено в 08:00
Политика
Савченко помогла Зеленскому победить в первом туре выборов
Обновлено в 06:22
Происшествия
Площадь пожара на территории ЗМЗ составила 1200 кв.м
Обновлено в 09:58
Экономика
Мексиканская Interjet может отказаться от закупки российских SSJ 100
Как сообщало ИА REGNUM, во второй половине 2018 года мексиканская авиакомпания Interjet приостановила эксплуатация 15 из 22 российских самолётов Sukhoi Superjet 100, а также отправила на хранение два самолёта SSJ-100 производства российско-французского объединения PowerJet.
Обновлено в 05:16
Происшествия
Суд оставил Рауфа Арашукова под арестом
Мосгорсуд признал обоснованным продление ареста сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову.
Обновлено в 09:30
Политика
Лукашенко считает, что выборы на Украине выиграет Порошенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что действующий глава Украины Пётр Порошенко победит во втором туре президентских выборов в стране.
Обновлено в 09:09
Политика
В Конгрессе США заявили об «усталости» от антироссийских санкций
Сенаторы Конгресса США заявили о снижении энтузиазма в отношении новых санкций против России. Об этом 8 апреля сообщило агентство Bloomberg.
Обновлено в 03:39
Происшествия
В Оренбурге пенсионер умер в цирке, помогая клоунам на сцене
Следственные органы Оренбургской области проводят проверку по факту гибели пенсионера во время циркового представления: мужчина был вызван клоунами на сцену, принял участие в нескольких шуточных сценах и упал замертво, сообщили в следственном управлении СКР по региону.
Обновлено в 08:30
Культура
Серебренников выпущен из-под домашнего ареста
Обновлено в 05:25
Политика
RT публикует третий выпуск «Рейтинга травли» медиаперсон
Обновлено в 04:15