Армия и оружие

Война в Донбассе: Пушилин выступил с экстренным заявлениемРоссийский Диалог вчера в 23:30

Глава ДНР дал приказ на поражение всех нарушителей перемирия, достигнутого на последнем заседании контактной группы в Минске. Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин выступил с экстренным заявлением в связи с обстрелом Коминтерново украинской армией, сообщает "Российский Диалог".
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Денис Пушилин
Вопреки договоренностям, в которых регулярно принимают участие уполномоченные представители Киева, по Коминтерново были выпущены снаряды калибром 120 мм, применены автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие, также велся огонь из БМП по центру населенного пункта.
— Денис ПушилинNewInform вчера в 15:59
с чего всё началось
Опубликованы кадры массированного удара ВСУ по населенному пункту Коминтерново на юге ДНР, в результате чего два человека погибли, о чем ранее заявил
 глава самопровозглашенной республики Денис Пушилин.
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