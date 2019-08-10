Армия и оружие
Война в Донбассе: Пушилин выступил с экстренным заявлениемРоссийский Диалог вчера в 23:30
Глава ДНР дал приказ на поражение всех нарушителей перемирия, достигнутого на последнем заседании контактной группы в Минске. Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин выступил с экстренным заявлением в связи с обстрелом Коминтерново украинской армией, сообщает "Российский Диалог".
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Вопреки договоренностям, в которых регулярно принимают участие уполномоченные представители Киева, по Коминтерново были выпущены снаряды калибром 120 мм, применены автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие, также велся огонь из БМП по центру населенного пункта.
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