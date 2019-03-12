Кино
«Война Анны» получила две главные национальные кинопремии «Ника»ТАСС 16:44
Картина "Война Анны" Алексея Федорченко удостоена кинопремии "Ника" в главной номинации - "Лучший фильм". Церемония награждения победителей прошла в субботу в театре "Русская песня", передает корреспондент ТАСС. Ранее фильм получил кинопремию "Золотой орел".
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Facebook намерен ужесточить правила прямых трансляций
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Нашествие диких лис зафиксировано в Москве
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Запуски пяти ракет по Израилю из сектора Газа были зафиксированы в воскресенье израильскими военными.
Обновлено в 18:45
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Походы в туалет ночью могут указывать на проблемы со здоровьем
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Автоспорт
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В эфире телеканала "Украина" политик рассуждал о ситуации в Донбассе, пытаясь переложить ответственность за происходящее с украинского руководства на Россию.
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Правозащитник Александр Ионов заявил, что гражданку РФ Марию Бутину могут освободить после 26 апреля.
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