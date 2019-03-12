Кино

«Война Анны» получила две главные национальные кинопремии «Ника»ТАСС 16:44

Картина "Война Анны" Алексея Федорченко удостоена кинопремии "Ника" в главной номинации - "Лучший фильм". Церемония награждения победителей прошла в субботу в театре "Русская песня", передает корреспондент ТАСС. Ранее фильм получил кинопремию "Золотой орел".
Читать в источнике

Подробнее о событии

Назван российский фильм года по версии «Ники»

Газета.Ru16:49

«Война Анны» получила «Нику» как лучший российский фильм

РИА Новости16:13

В Москве назвали лауреатов премии «Ника»

RT на русском17:06

«Война Анны» получила «Нику» как лучший фильм

Интерфакс15:49

«Война Анны» получила две главные национальные кинопремии «Ника»

ТАСС16:44

Премия «Ника» за лучший фильм досталась картине «Война Анны»

Ревизор.ру12:37

Кинопремия «Ника» объявит лауреатов в театре «Русская песня»

REGNUM04:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 19:29, Ашберн
Экономика

Правительство выделит ОАК 2,22 млрд рублей для производства Ил-114

Обновлено в 07:48
Происшествия

В Мехико 14 человек пострадали при взрыве в больнице

Не менее 14 человек получили ранения в результате взрыва в субботу в одной из больниц столицы Мексики, сообщила прокуратура Мехико.
Обновлено в 16:53
Политика

Слуцкий сделал тревожное заявление о выборах на Украине

Слуцкий задался вопросом, о какой легитимности выборов может идти речь, если уже на старте подрывается их легитимность.
Обновлено в 16:18
Политика

«Открытая Россия» заявила о ликвидации организации

Конференция «Открытой России» (ОР) приняла решение о ликвидации движения, при этом продолжит свою деятельность в рамках новой организации, которая была создана 24 февраля в Москве.
Обновлено в 16:57
Технологии

Facebook намерен ужесточить правила прямых трансляций

Операционный директор Facebook Шерил Сэндберг рассказала, что в компании задумались по поводу ограничений на прямые трансляции после теракта в Новой Зеландии.
Обновлено в 17:22
Музыка

The Rolling Stones отложили тур из-за здоровья Мика Джаггера

Обновлено в 11:47
Футбол

Месси повторил рекорд Касильяса в чемпионате Испании

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси повторил рекорд бывшего вратаря мадридского "Реала" Икера Касильяса по количеству побед в чемпионате Испании, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:50
Экономика

Переход на электронные ПТС состоится в ноябре 2019 года

Переход на электронные паспорта транспортного средства состоится в ноябре 2019 года, сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов на конференции "Стратегический Форсайт развития автопрома" на Красноярском экономическом форуме.
Обновлено в 06:05
Политика

Чапутова побеждает на выборах президента Словакии

Обновлено в 17:54
Музыка

Maruv обокрали в украинском аэропорту

Обновлено в 18:50
Политика

В МИД России ответили на угрозы Вашингтона новыми санкциями

«Попытки пугать российскую сторону санкциями за легитимное сотрудничество с Венесуэлой выглядят нелепо», — говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.
Обновлено в 16:23
Шоу-бизнес

Мария Максакова: «Мама не хотела меня рожать»

Максакова призналась, что могла бы вообще не родиться, если бы отец не настоял на своем, так как ее мать не хотела ребенка.
Обновлено в 11:30
Политика

Депутат Рады опубликовал список «неприкасаемых» от посла США

Депутат Верховной рады Сергей Мельничук опубликовал в Facebook список "неприкосновенных" граждан, якобы переданный послом США Мари Йованович генпрокурору Юрию Луценко.
Обновлено в 15:16
Экономика

Правительство отказалось от установки «умных счетчиков» газа

Правительство решило отказаться от установки "умных счетчиков" газа, поскольку считает эту идею слишком дорогостоящей, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".
Обновлено в 09:22
Общество

Нашествие диких лис зафиксировано в Москве

Обновлено в 08:26
Происшествия

Полиция применила слезоточивый газ на акции «желтых жилетов» в Париже

Обновлено в 10:07
Армия и оружие

Израиль зафиксировал пять запусков ракет из сектора Газа

Запуски пяти ракет по Израилю из сектора Газа были зафиксированы в воскресенье израильскими военными.
Обновлено в 18:45
Здоровье

Походы в туалет ночью могут указывать на проблемы со здоровьем

На конференции JCS 2019 в Японии кардиологи объяснили, почему ночью люди просыпаются из-за необходимости сходить в туалет, передает РИА "Новости".
Обновлено в 19:12
Футбол

«Интер» проявляет интерес к Видалю и Ракитичу

Полузащитники «Барселоны» Артуро Видаль и Иван Ракитич попали в сферу интересов «Интера».
Обновлено в 06:17
Происшествия

Пожар в спорткомплексе «Олимпийский» в Москве ликвидирован

Обновлено в 12:29
Гаджеты

Компания Apple отказалась от выпуска беспроводной зарядки AirPower

Американская компания Apple приняла решение отказаться от выпуска беспроводного зарядного устройства AirPower.
Обновлено вчера в 23:30
Интернет

Цукерберг требует госрегулирования интернета

Основатель Facebook Марк Цукерберг призвал правительства играть более значительную роль в регулировании интернета.
Обновлено в 17:34
Происшествия

В Нальчике локализовали пожар на кондитерской фабрике

Обновлено в 12:34
Происшествия

Пилот, перевозивший Салу, был дальтоником и не мог управлять самолетом

Пилот Дэвид Ибботсон, перевозивший погибшего в авиакатастрофе футболиста Эмилиано Салу, был дальтоником и не имел права управлять самолетом ночью, сообщает BBC.
Обновлено в 04:57
Автоспорт

Грожан оштрафован стюардами на три позиции

Пилот «Хааса» Ромен Грожан потеряет три позиции на старте Гран-при Бахрейна, сообщает пресс-служба ФИА.
Обновлено в 14:25
Общество

Суббота стала самым теплым днем с начала года в Москве

Обновлено в 12:35
Общество

Гражданская панихида по Максиму Ковальскому пройдет 1 апреля в ЦДЛ

Прощание с бывшим главным редактором журнала "Коммерсантъ-Власть" Максимом Ковальским, скончавшимся на 55-м году жизни, пройдет в понедельник в Центральном доме литераторов.
Обновлено в 08:19
Общество

Пенсионер прославился в Сети, станцевав в центре города под битбокс

Пенсионер, станцевавший на улице под битбокс уличного музыканта, стал звездой Сети.
Обновлено в 18:51
Политика

Порошенко оговорился, пытаясь пожаловаться на Москву

В эфире телеканала "Украина" политик рассуждал о ситуации в Донбассе, пытаясь переложить ответственность за происходящее с украинского руководства на Россию.
Обновлено в 10:45
Общество

Бутина мечтает после освобождения навестить бабушку в деревне

Правозащитник Александр Ионов заявил, что гражданку РФ Марию Бутину могут освободить после 26 апреля.
Обновлено в 16:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Кирилл Серебренников
Российский театральный режиссёр
Российский режиссёр театра и кино, с 2012 года - художественный руководитель московского театра «Гоголь-центр». С 1990 года - на профессиональной театральной сцене, с 1998 года занимается кинематографом.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Алексей Федорченко
Российский кинорежиссёр
Российский кинорежиссёр, продюсер кинокомпании «29 февраля».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное