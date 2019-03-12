Кино
«Война Анны» получила «Нику» как лучший фильмИнтерфакс вчера в 15:49
"Войну Анны" Алексея Федорченко отметили как лучший фильм на 32-й Национальной премии кинематографических искусств и наук "Ника", передаёт корреспондент "Интерфакса".
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Происшествия
СКР начал проверку по факту гибели участника трофи-рейда в Геленджике
Обновлено вчера в 11:19
Политика
Суд отменил указ Трампа о добыче нефти у берегов Аляски
Федеральный окружной суд Аляски отменил указ президента США Дональда Трампа о снятии запрета на добычу нефти на шельфах в прибрежных водах Северного Ледовитого и Атлантического океанов, сообщают СМИ.
Обновлено вчера в 14:39
Политика
Глава Тувы рассказал об отдыхе Путина в республике
Глава республики Тува Шолбан Кара-оол рассказал, что во время отдыха в регионе президент России Владимир Путин самостоятельно готовил шашлык, а также пил национальный тувинский чай.
Обновлено в 04:29
Политика
Тимошенко проголосовала на выборах на Украине
Обновлено в 03:35
Политика
Явка на выборах президента Украины достаточно высокая
Активность на избирательных участках на выборах президента Украины достаточно высокая, передает ТАСС.
Обновлено в 03:35
Кино
Серебренников получил кинопремию «Ника» за лучшую режиссуру
Кирилл Серебренников удостоен кинопремии "Ника" в номинации - "Лучшая режиссерская работа" за фильм "Лето".
Обновлено вчера в 15:46
Политика
Зузана Чапутова избрана новым президентом Словакии
Обновлено в 01:55
Хоккей
Александр Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ
Обновлено в 02:49
Культура
Съемочную группу Пятого канала задержали на конференции в Риге
Сотрудников Пятого канала, 31 марта приехавших в Ригу на конференцию «Открытой России», задержали, сообщается на сайте телеканала.
Обновлено в 03:40
Авто
Удешевленный Kia Sportage пользуется ажиотажным спросом в Китае
Обновлено вчера в 04:21
Армия и оружие
Business Insider назвал лучшее оружие НАТО для войны с Россией
Американский портал Business Insider назвал "самые мощные" образцы вооружения стран НАТО, которые альянс может применить в ходе гипотетического конфликта с Россией.
Обновлено вчера в 21:55
Наука
Ученые: Грецкие орехи могут помочь вылечить рак молочной железы
Обновлено 28 марта в 12:13
Авто
Евро-5, Евро-6... — это развод или забота об экологии?
3-е правило охраны среды (из Сети) Разводилово началось с внедрения Евро-5 и -6 – особенно для дизелей.
Обновлено в 03:02
Политика
В МВД Украины рассказали о числе нарушений в день выборов президента
В Министерстве внутренних дел Украины сообщили, что зафиксировали 25 нарушений на выборах президента страны.
Обновлено в 03:22
Происшествия
Охранник заживо сгорел в будке возле аэропорта Пулково
Будка охранника сгорела на парковке аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге, сообщает РЕН ТВ в воскресенье, 31 марта.
Обновлено в 04:25
Политика
Украина перешла на московское время
В ночь на 31 марта стрелки часов на Украине перевели на один час вперед. Таким образом Украина перешла на московское время.
Обновлено в 00:40
Единоборства
Боксер укусил соперника и впервые проиграл
Обновлено в 03:56
Футбол
Назаров сравнил «Спартак» с инфарктом и инсультом в новой песне
В тексте произведения Назаров заявляет, что «Спартак» доводит до слёз, он есть и страдание, и радость, и почти инфаркт.
Обновлено в 03:16
Происшествия
В Кузбассе произошло смертельное ДТП с участием автобуса
Свидетели аварии рассказали о подробностях ДТП в социальных сетях. По словам очевидцев, на месте происшествия погибли два человека.
Обновлено в 00:20
Гаджеты
Наушники Xiaomi Sports Bluetooth появятся в продаже 4 апреля
Наушники Xiaomi Sports Bluetooth появятся на рынке 4 апреля.
Обновлено в 03:54
Общество
Читатели из Британии оценили флешмоб российских учителей в купальниках
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее учителя русского языка и литературы Татьяну Кувшинникову попросили уволиться из-за размещения на её странице в социальных сетях фотографий в закрытом купальнике и новогоднем платье с соревнований по плаванию и зимней Универсиады 2019 года.
Обновлено в 02:07
Происшествия
Труп девушки со следами насилия на теле обнаружили в квартире в ТиНАО
Прибывшие на место сотрудники полиции задержали мужчину и женщину, находившихся в квартире вместе с погибшей, которые были настолько пьяны, что не смогли объяснить обстоятельства случившегося.
Обновлено в 03:17
Политика
Первые нарушения зафиксировали на украинских выборах
Обновлено в 03:10
Здоровье
Медики рассказали, о каких опасных заболеваниях сигнализирует кожа человека
Учёные назвали пять кожных сигналов опасных заболеваний. При обнаружении этих симптомов специалисты советуют немедленно обратиться к врачам.
Обновлено в 02:27
Происшествия
В Приморье нашли мертвым солдата-срочника
Обновлено в 03:12
Происшествия
Самолет Москва-Будапешт сел в аэропорту с третьей попытки
Лайнер Airbus при посадке в Будапеште дважды не смог выпустить шасси. Об этом сообщил информированный источник.
Обновлено в 04:02
Здоровье
Походы в туалет по ночам могут указывать на проблемы со здоровьем
Выяснилось, что заметно чаще страдали от гипертонии люди, которые жаловались на частые ночные походы в туалет.
Обновлено вчера в 15:45
Политика
Порошенко напомнил о разрыве Договора о дружбе с Россией
Президент Украины Петр Порошенко напомнил о прекращении действия Договора о дружбе с Россией с 1 апреля.
Обновлено в 02:57
Политика
Движение «Открытая Россия» объявило о самоликвидации
Как пояснил председатель «Открытой России» Андрей Пивоваров, решение о ликвидации движения было принято для защиты активистов от уголовного преследования.
Обновлено в 03:31