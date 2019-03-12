Кино

«Война Анны» получила «Нику» как лучший фильмИнтерфакс вчера в 15:49

"Войну Анны" Алексея Федорченко отметили как лучший фильм на 32-й Национальной премии кинематографических искусств и наук "Ника", передаёт корреспондент "Интерфакса".
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Фильм «Война Анны» Алексея Федорченко получил премию «Ника» как лучший игровой фильм

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