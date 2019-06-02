Происшествия
Воевавший в Сирии бывший спецназовец погиб в драке с кавказцамиLenta.ru 16:01
Бывший ефрейтор ГРУ Никита Белянкин погиб в драке против десяти выходцев с Кавказа в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал «WarGonzo».
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Шоу-бизнес
Приянка Чопра назвала Меган Маркл жертвой расизма
Обновлено в 15:21
Происшествия
Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана
Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено вчера в 13:51
Армия и оружие
В Сирии обстреляли военный аэродром
Обновлено в 18:04
Общество
Лишенная приемных детей россиянка без груди рассказала о новой жизни
Скандал произошел, когда опека забрала у Савиновских двух приемных детей после того, как Юлия сделала операцию по удалению груди.
Обновлено в 08:48
Шоу-бизнес
Внучка Грейс Келли вышла замуж за французского продюсера
Внучка Грейс Келли - Шарлотта Казираги - вышла замуж за своего давнего возлюбленного, французского продюсера Дмитрия Рассама.
Обновлено в 11:30
Шоу-бизнес
Волочкова показала выступление, за которое отказался платить мэр Анапы
Российская балерина Анастасия Волочкова в своем Instagram показала номер, за который отказался платить мэр Анапы Юрий Поляков.
Обновлено в 11:33
Общество
Рестораторы предложили отменить СанПиН для заведений общепита
Федерация рестораторов и отельеров России и общественная организация «Опора России» подготовили и направили в Роспотребнадзор «Концепцию санитарно-эпидемиологического надзора деятельности предприятий ресторанной сферы».
Обновлено в 12:59
Хоккей
«Бостон» разгромил «Сент-Луис» в третьем матче финала НХЛ
"Сент-Луис Блюз" с разгромным счетом проиграл "Бостон Брюинз" в третьем матче финала Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия
Подробности романа главы Раменского района: «Готова была порвать за него»
Сам Кулаков отмалчивался, если и появлялся от него комментарий, то очень аккуратный, глава района пытался вежливо сгладить любой конфликт в сети.
Обновлено в 09:48
Авто
Для полиции Словакии закупили Лада Веста SW Кросс
Сообщается, что «Весты» для нужд полиции приобретены у официального дилера АВТОВАЗ, работающего в Словакии.
Обновлено в 16:24
Происшествия
Четыре ребенка погибли на пожаре в Свердловской области
Обновлено в 06:46
Энергетика
Бахрейн разрешил фирмам с иностранным капиталом добывать нефть на своей территории
Согласно указу главы кабинета министров, "компаниям с иностранным капиталом разрешено полностью владеть (иметь 100-процентное владение) производством по добыче нефти и природного газа на территории королевства".
Обновлено в 15:13
Политика
Politico: Минюст США может не обвинить Ассанжа в утечке данных ЦРУ
Министерство юстиции США может не предъявлять основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу обвинения в причастности к утечке засекреченных данных ЦРУ.
Обновлено в 11:59
Футбол
Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки
Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено в 11:02
Общество
Минстрой хочет отменить установку счетчиков тепла
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства предложило прекратить обязательную установку счетчиков тепла в новостройках.
Обновлено в 16:21
Происшествия
Неймара обвинили в изнасиловании
Обновлено вчера в 23:05
Происшествия
15 человек пострадали в ДТП с автобусом под Ростовом
В Министерстве здравоохранения Ростовской области проинформировали о 15 пострадавших в результате ДТП с автобусом в регионе.
Обновлено в 09:13
Общество
Baijiahao (Китай): почему русские, работающие в Китае, редко женятся на китаянках? (Baijiahao)
В Китае есть немало высоких девушек, правда в нашей стране это понимают немного иначе.
Обновлено в 17:25
Происшествия
Круизный лайнер столкнулся с теплоходом в Венеции
Круизный лайнер MSC Opera врезался в теплоход в венецианском канале Джудекка, сообщает в воскресенье итальянская газета Corriere della sera.
Обновлено в 08:55
Происшествия
Boeing нашел дефектные детали в самолётах 737 MAX и 737 NG
Авиастроительная компания Boeing обнаружила, что некоторые детали самолетов 737 NG и 737 MAX могли быть изготовлены ненадлежащим образом и не соответствовать всем требованиям к прочности и сроку службы, сообщается на сайте Федерального управления гражданской авиации США (FAA).
Обновлено в 17:02
Музыка
Лоза раскритиковал Алсу за отданные на благотворительность деньги
Голосование вызвало негодование со стороны зрителей, в результате чего была начата проверка, которая выявила накрутку голосов.
Обновлено в 12:37
Авто
Дилеры получили роскошный аналог Chevrolet Captiva
Кроссовер Chevrolet Captiva нового поколения еще не появился в продаже, но уже сейчас до дилеров добралась его роскошная копия под брендом MG.
Обновлено вчера в 23:37
Транспорт
Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено в 13:07
Армия и оружие
Американские кадеты покатались на Т-64: видео
Будучи гостями Чирчикского высшего танкового командно-инженерного училища, американцы смогли даже сесть за рычаги управления танком советской разработки Т-64, – соответствующая видеозапись недавно появилась в YouTube.
Обновлено в 15:42
Политика
Ультиматум Европе: США требуют участия в разработках вооружения
Соединенные Штаты считают, что нормы ЕС в плане защиты интеллектуальной собственности и передачи технологий препятствуют американским компаниям участвовать в разработке вооружений в Европе.
Обновлено в 11:29