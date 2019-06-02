Происшествия

Воевавший в Сирии бывший спецназовец погиб в драке с кавказцамиLenta.ru 16:01

Бывший ефрейтор ГРУ Никита Белянкин погиб в драке против десяти выходцев с Кавказа в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал «WarGonzo».
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Убитый в Подмосковье спецназовец уволился из Минобороны десять месяцев назад

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Стали известны подробности драки с участием бывшего спецназовца

Lenta.ru16:51

Следователи возбудили дело после убийства молодого человека в Путилково

Телеканал 360°17:45

СМИ узнали об участии убитого в Подмосковье спецназовца в операциях в Сирии

Известия17:38

Друг погибшего в Подмосковье спецназовца рассказал подробности его убийства

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РЕН ТВ публикует видео драки с поножовщиной в Подмосковье, где погиб спецназовец

РЕН ТВ15:43

В Подмосковье во время драки зарезали воевавшего в Сирии бойца ГРУ

Говорит Москва16:37
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Приянка Чопра назвала Меган Маркл жертвой расизма

Обновлено в 15:21
Происшествия

Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана

Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено вчера в 13:51
Общество

Начальника орловской колонии уволят из-за банкета для заключенных

Обновлено в 13:48
Армия и оружие

В Сирии обстреляли военный аэродром

Обновлено в 18:04
Общество

Лишенная приемных детей россиянка без груди рассказала о новой жизни

Скандал произошел, когда опека забрала у Савиновских двух приемных детей после того, как Юлия сделала операцию по удалению груди.
Обновлено в 08:48
Шоу-бизнес

Внучка Грейс Келли вышла замуж за французского продюсера

Внучка Грейс Келли - Шарлотта Казираги - вышла замуж за своего давнего возлюбленного, французского продюсера Дмитрия Рассама.
Обновлено в 11:30
Шоу-бизнес

Волочкова показала выступление, за которое отказался платить мэр Анапы

Российская балерина Анастасия Волочкова в своем Instagram показала номер, за который отказался платить мэр Анапы Юрий Поляков.
Обновлено в 11:33
Общество

Рестораторы предложили отменить СанПиН для заведений общепита

Федерация рестораторов и отельеров России и общественная организация «Опора России» подготовили и направили в Роспотребнадзор «Концепцию санитарно-эпидемиологического надзора деятельности предприятий ресторанной сферы».
Обновлено в 12:59
Хоккей

«Бостон» разгромил «Сент-Луис» в третьем матче финала НХЛ

"Сент-Луис Блюз" с разгромным счетом проиграл "Бостон Брюинз" в третьем матче финала Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия

Подробности романа главы Раменского района: «Готова была порвать за него»

Сам Кулаков отмалчивался, если и появлялся от него комментарий, то очень аккуратный, глава района пытался вежливо сгладить любой конфликт в сети.
Обновлено в 09:48
Происшествия

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске возросло до 89 человек

Обновлено в 03:24
Авто

Для полиции Словакии закупили Лада Веста SW Кросс

Сообщается, что «Весты» для нужд полиции приобретены у официального дилера АВТОВАЗ, работающего в Словакии.
Обновлено в 16:24
Происшествия

Четыре ребенка погибли на пожаре в Свердловской области

Обновлено в 06:46
Энергетика

Бахрейн разрешил фирмам с иностранным капиталом добывать нефть на своей территории

Согласно указу главы кабинета министров, "компаниям с иностранным капиталом разрешено полностью владеть (иметь 100-процентное владение) производством по добыче нефти и природного газа на территории королевства".
Обновлено в 15:13
Политика

Politico: Минюст США может не обвинить Ассанжа в утечке данных ЦРУ

Министерство юстиции США может не предъявлять основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу обвинения в причастности к утечке засекреченных данных ЦРУ.
Обновлено в 11:59
Футбол

Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки

Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено в 11:02
Общество

Минстрой хочет отменить установку счетчиков тепла

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства предложило прекратить обязательную установку счетчиков тепла в новостройках.
Обновлено в 16:21
Происшествия

Неймара обвинили в изнасиловании

Обновлено вчера в 23:05
Происшествия

Причиной гибели испанского футболиста Рейеса стала лопнувшая шина

Обновлено в 17:02
Происшествия

AP: 13 человек погибли при взрыве заминированной машины в Сирии

Обновлено в 16:14
Происшествия

15 человек пострадали в ДТП с автобусом под Ростовом

В Министерстве здравоохранения Ростовской области проинформировали о 15 пострадавших в результате ДТП с автобусом в регионе.
Обновлено в 09:13
Общество

Baijiahao (Китай): почему русские, работающие в Китае, редко женятся на китаянках? (Baijiahao)

В Китае есть немало высоких девушек, правда в нашей стране это понимают немного иначе.
Обновлено в 17:25
Происшествия

Круизный лайнер столкнулся с теплоходом в Венеции

Круизный лайнер MSC Opera врезался в теплоход в венецианском канале Джудекка, сообщает в воскресенье итальянская газета Corriere della sera.
Обновлено в 08:55
Происшествия

Boeing нашел дефектные детали в самолётах 737 MAX и 737 NG

Авиастроительная компания Boeing обнаружила, что некоторые детали самолетов 737 NG и 737 MAX могли быть изготовлены ненадлежащим образом и не соответствовать всем требованиям к прочности и сроку службы, сообщается на сайте Федерального управления гражданской авиации США (FAA).
Обновлено в 17:02
Музыка

Лоза раскритиковал Алсу за отданные на благотворительность деньги

Голосование вызвало негодование со стороны зрителей, в результате чего была начата проверка, которая выявила накрутку голосов.
Обновлено в 12:37
Происшествия

В Харькове возбудили дела после сноса националистами бюста Жукова

Обновлено в 13:56
Авто

Дилеры получили роскошный аналог Chevrolet Captiva

Кроссовер Chevrolet Captiva нового поколения еще не появился в продаже, но уже сейчас до дилеров добралась его роскошная копия под брендом MG.
Обновлено вчера в 23:37
Транспорт

Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено в 13:07
Армия и оружие

Американские кадеты покатались на Т-64: видео

Будучи гостями Чирчикского высшего танкового командно-инженерного училища, американцы смогли даже сесть за рычаги управления танком советской разработки Т-64, – соответствующая видеозапись недавно появилась в YouTube.
Обновлено в 15:42
Политика

Ультиматум Европе: США требуют участия в разработках вооружения

Соединенные Штаты считают, что нормы ЕС в плане защиты интеллектуальной собственности и передачи технологий препятствуют американским компаниям участвовать в разработке вооружений в Европе.
Обновлено в 11:29
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