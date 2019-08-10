Политика
Воевавший против ополченцев актер Пашинин обнищал и захотел в РоссиюИзвестия 10:46
Российский актер Анатолий Пашинин, который отправился воевать в Донбасс на стороне украинских националистов, теперь «работает за еду и может только мечтать о новых ролях». Об этом в своем блоге написал актер Сергей Марочкин, который учился с Пашининым в одном театральном вузе.
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с чего всё началось
Знакомый отправившегося воевать на Украину против ополченцев Донбасса актера Анатолия Пашинина Сергей Марочкин рассказал в своем блоге о судьбе артиста. Ведь в прошлом году число публикаций о Пашинине резко сократилось, а он пропал из медиаполя.Московский Комсомолец08:25
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На днях папарацци удалось в первый раз подловить Ричарда Гира с его младшим сыном Александром.
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Политика
Медведев поздравил Медведчука со вторым местом на выборах в Раду
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Авто
Опубликован топ-10 самых доступных новых автомобилей в России
Аналитики агентства «Автостат» опубликовали топ-10 самых доступных новых автомобилей на российском рынке.
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После согласованного с московскими властями митинга на проспекте Сахарова в центре Москвы начались задержания, передает корреспондент «Ведомостей».
Обновлено в 10:33
Происшествия
В Москве задержана Любовь Соболь
Правоохранители задержали незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь.
Обновлено в 07:35
Происшествия
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Первомайский районный суд Бишкека принял решение поместить бывшего руководителя аппарата президента Киргизии Фарида Ниязова в СИЗО до 8 октября по обвинению в захвате заложников при штурме дома экс-главы государства Алмазбека Атамбаева.
Обновлено в 09:46
Футбол
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В обновленном Hyundai Tucson 2020 модельного года базовым остается 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель на 161 л.с. Как и прежде, моторная гамма состоит из базовых 2,0-литровых комплектаций Value и SE, а 2,4-литровый вариант доступен в модификации SEL, Sport, Limited и Ultimate.
Обновлено в 01:48
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Электоральный рейтинг Путина упал до минимума за 18 лет
До 43% рейтинг Путина падал также в начале 2005 года, следует из данных ФОМ. Наиболее высоким рейтинг Путина был в 2015 году – 74%.
Обновлено вчера в 15:09
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Задержанного после массовых беспорядков Васильева госпитализировали
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Кокорин заявил, что готов играть за «Зенит» бесплатно
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Dendi окончательно покинул Natus Vincere
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«Локомотив» обыграл «Урал» в молодежном первенстве
Футболисты молодежной команды московского "Локомотива" обыграли сверстников из екатеринбургского "Урала" в матче 5-го тура первенства России.
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