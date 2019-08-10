Знакомый отправившегося воевать на Украину против ополченцев Донбасса актера Анатолия Пашинина Сергей Марочкин рассказал в своем блоге о судьбе артиста. Ведь в прошлом году число публикаций о Пашинине резко сократилось, а он пропал из медиаполя.

с чего всё началось

Российский актер Анатолий Пашинин, который отправился воевать в Донбасс на стороне украинских националистов, теперь «работает за еду и может только мечтать о новых ролях». Об этом в своем блоге написал актер Сергей Марочкин, который учился с Пашининым в одном театральном вузе.

Воевавший против ополченцев актер Пашинин обнищал и захотел в Россию

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