Политика

Воевавший на стороне ВСУ актер Пашинин рассказал о попытках заработать
Известия
08:14

Российский сериальный актер Анатолий Пашинин, который отправился воевать в Донбасс на стороне украинских националистов, теперь перебивается случайными заработками, в частности, расчищает завалы перед домами.
Известия08:14

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Актёр Пашинин рассказал о заработках в Донбассе

News.ru09:02

Уехавший в Донбасс актер Пашинин ушел из ВСУ и разгребает дворы от снега, чтобы «подзаработать 500 гривен»

ФАН08:32

Воевавший в Донбассе Пашинин сменил актерскую карьеру на «разгребание» дворов

Взгляд.ру08:24

Воевавший на стороне ВСУ актер Пашинин рассказал о попытках заработать

Известия08:14

Уехавший воевать в Донбасс Пашинин теперь разгребает дворы от снега

Народные новости07:25

Уехавший в Донбасс актер Пашинин зарабатывает на жизнь «разгребанием» дворов

РЕН ТВ06:54

Бежавший из России актер Пашинин разгребает дворы на Украине, чтобы «подзаработать 500 гривен»

Царьград05:54
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 13:51, Ашберн
Политика

Песков сообщил о коротком контакте Путина и Трампа на G20

Обновлено в 13:41
Политика

Меркель обсудила с Трампом инцидент в Керченском проливе и ДРСМД

Канцлер Германии Ангела Меркель обсудила с президентом США Дональдом Трампом ситуацию в Керченском проливе, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
Обновлено в 13:47
Политика

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Джорджа Буша-старшего

Обновлено в 12:06
Политика

Европарламент рассмотрит резолюцию о разрыве партнерства с Россией

Евродепутат от Латвии Сандра Калниете вынесла на рассмотрение Европарламента проект резолюции, предусматривающий отказ Евросоюза от Соглашения о партнерстве и сотрудничестве с Россией, подписанного в 1997 году.
Обновлено в 13:06
Армия и оружие

Порошенко обвинил РФ в переброске военных к границе с Украиной

Российская Федерация якобы развернула большое количество военнослужащих и военной техники вдоль границы с Украиной.
Обновлено в 12:58
Политика

Группа «Аквариум» перенесла турне по Украине на июнь

Группа "Аквариум" перенесла концерты на Украине, запланированные на декабрь текущего года, из-за непредвиденных обстоятельств.
Обновлено в 13:20
Политика

В ДНР назначили глав пяти министерств

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин в субботу назначил министров пяти ведомств, в числе которых МВД, МЧС и министерство государственной безопасности, говорится на официальном сайте ДНР.
Обновлено в 13:46
Политика

Андрес Мануэль Лопес Обрадор вступил в должность президента Мексики

Андрес Мануэль Лопес Обрадор в субботу официально занял пост президента Мексики.
Обновлено в 13:29
Политика

Более 20 священников канонической УПЦ вызваны в СБУ на допрос

Около 20 священнослужителей Ровенской епархии и неуточненное число Сарненской епархии канонической Украинской православной церкви вызваны на допрос в Службу безопасности Украины (СБУ), передает РИА "Новости" со ссылкой на УПЦ.
Обновлено в 12:30
Армия и оружие

На Украине начались учебные сборы резервистов

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в тех областях страны, где было объявлено о введении военного положения, пройдут учебные сборы резервистов.
Обновлено в 10:54
Политика

На Украине замминистра в прямом эфире напал на депутата Рады

На Украине замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» Юрий Грымчак напал на внефракционного депутата Верховной рады Евгения Мураева.
Обновлено в 12:30
Политика

Книга Мишель Обамы стала самой продаваемой в 2018 году в США

Автобиография Мишель Обамы Becoming («Становление») стала самой продаваемой книгой 2018 года в США, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на пресс-релиз издательства Penguin Random House.
Обновлено в 13:19
Политика

Летевшую на саммит G20 обычным рейсом Меркель засняли пассажиры

Канцлер Германии прилетела на саммита G20 в Аргентину регулярным пассажирским рейсом авиакомпании Iberia из Мадрида, после того как немецкий "борт номер один" из-за технической неисправности был вынужден вернуться в Европу.
Обновлено в 10:57
Армия и оружие

США обвинили Иран в испытании БР средней дальности

Помпео написал твит, в котором указывает на проведение испытаний баллистической ракеты средней дальности, способной нести несколько боеголовок.
Обновлено в 12:34
Политика

Россияне высмеяли упрек финского журналиста в «излишнем отоплении»

Пользователи социальных сетей с иронией отреагировали на слова финского журналиста, упрекнувшего россиян в расточительной трате энергии.
Обновлено в 11:26
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Анатолий Пашинин
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Российский актёр театра, кино.
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