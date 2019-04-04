Политика

«Военторг» запустил в продажу куртку «как у Путина»ТАСС 07:45

"Военторг" запустил в продажу модель куртки, в которой президент РФ Владимир Путин ездил на рыбалку в Туву. Об этом сообщили журналистам в четверг в компании.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Военторг» запустил в продажу лимитированную серию «курток как у Путина»

РБК09:36

«Куртку как у Путина» отпустили в свободную продажу

Московский Комсомолец08:20

«Военторг» запустил в продажу куртку «как у Путина»

News.ru08:00

«Куртки Путина» начали продавать в России

URA.Ru08:09

«Военторг» запустил в продажу куртку «как у Путина»

ТАСС07:45

«Военторг» запустил в продажу «куртку как у Путина»

РИА Новости07:27

Россияне смогут ходить в «куртке Путина»

Lenta.ru08:03
Показать все источники
Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 10:26, Ашберн
Происшествия

В Санкт-Петербурге коллектора задержали за избиение должника

В Санкт-Петербурге задержали коллектора, подозреваемого в избиении должника.
Обновлено в 05:56
Политика

В МИДе дали оценку первому туру выборов президента на Украине

Итоги первого тура выборов президента на Украине говорят о должной оценке народом страны деятельности Петра Порошенко на посту главы государства.
Обновлено в 09:05
Кино

Скончался режиссер Георгий Данелия

Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая газета» со ссылкой на его семью.
Обновлено в 07:53
Кино

Названа причина смерти актера Алексея Булдакова

Обновлено вчера в 08:00
Политика

Порошенко согласился сдать анализы на алкоголь и наркотики

Президент Украины Петр Порошенко принял условия лидера первого тура президентских выборов Владимира Зеленского и согласился сдать анализы на алкоголь и наркотики, заявил представитель его штаба Олег Медведев.
Обновлено в 10:16
Экономика

Кабмин одобрил упрощение контрактной системы в сфере госзакупок

Кабинет министров на заседании в четверг одобрил законопроект, упрощающий контрактную систему в сфере государственных и муниципальных закупок.
Обновлено в 06:27
Музыка

Объявлены первые участники VK Fest 2019

В социальной сети «Вконтакте» сообщили о первых участниках. В Петербурге в июле пройдет VK Fest 2019 в пятый раз.
Обновлено в 10:18
Космос

CМИ: ученые нашли облако обломков от сбитого Индией спутника

Обновлено в 06:24
Авто

В марте LADA Vesta поставила рекорд по продажам

LADA Granta в марте стала второй, показав рост продаж на 24,4% - 10,4 тыс. проданных машин.
Обновлено в 02:50
Экономика

Счетная палата проверит выполнение нацпроектов

СП проверит расходование средств и использование собственности в 2016-2018 годах и истекшем периоде 2019 года для выполнения целей Водной стратегии РФ на территории округа.
Обновлено в 05:16
Общество

Уволенная за фото учительница преподаст россиянам уроки здоровой жизни

Учительнице русского языка и литературы, много лет занимавшейся зимним плаванием и получившей множество наград, дважды пришлось писать заявление об увольнении после того, как мать одного из ее учеников пожаловалась директору на ее публикацию фото в купальнике.
Обновлено в 09:59
Общество

Сергей Галицкий впервые раскрыл причины продажи «Магнита»

Обновлено в 08:15
Культура

Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ

Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
Обновлено вчера в 16:25
Происшествия

В центре Вены установят видеонаблюдение за памятником советским воинам

Полиция поставит камеры видеонаблюдения в центре Вены, где находится памятник советским воинам, погибшим при освобождении Австрии от фашизма.
Обновлено в 09:50
Политика

Генсек Совета Европы рассчитывает на решение «российского вопроса»

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что рассчитывает на сохранение членства России в СЕ после июня 2019 года.
Обновлено в 06:43
Политика

Телеведущая Скабеева вызвалась провести дебаты Порошенко и Зеленского

Телеведущая Ольга Скабеева заявила, что готова провести дебаты кандидатов на пост президента Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
Обновлено в 06:24
Общество

Бумажный СНИЛС отменили в России

Привычные зеленые карточки СНИЛС канули в лету, сообщает корреспондент сайта cheltv.ru со ссылкой на РИА «Новости».
Обновлено вчера в 03:13
Армия и оружие

В США обосновали отказ от российских ракетных двигателей РД-180

Закупка российских ракетных двигателей РД-180 будет прекращена Соединенными Штатами после 2022 финансового года, заявил в конгрессе Джон Реймонд, командующий американскими космическими силами.
Обновлено вчера в 19:38
Космос

Корабль «Прогресс МС-11» стартовал к МКС с Байконура

В ноябре ракета-носитель «Союз-ФГ» с грузовым кораблём «Прогресс МС-10» была запущена к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур.
Обновлено в 07:02
Экономика

Многодетные семьи получат новые налоговые льготы

Многодетные семьи получат льготы по имущественному и земельному налогу, которые были предусмотрены Посланием президента РФ к Федеральному Собранию.
Обновлено в 05:23
Общество

Односельчанам Кадырова приказали разобрать свои дома и переехать

Жители селения Центарой (Хоси-Юрт), где находится родовое поместье главы Чечни Рамзана Кадырова, демонтируют свои дома, чтобы освободить место под большой парк.
Обновлено в 07:44
Общество

Пользователи «Яндекса» сообщили о сбое в работе его сервисов

Пользователи «Яндекса» сообщили о сбое в работе сразу нескольких сервисов компании.
Обновлено в 08:53
Происшествия

В Благовещенске уволен врач, проверивший ногой состояние пациента

В Благовещенске уволили врача городской станции скорой медицинской помощи, который несколько раз дотронулся носом ботинка до головы пациента, проверяя тем самым самочувствие мужчины.
Обновлено в 06:28
Происшествия

Взрыв полностью разрушил цех на заводе в Нижегородской области

Взрыв произошёл на заводе в Дзержинске Нижегородской области, в результате произошедшего полностью разрушен цех.
Обновлено в 09:54
Технологии

Южная Корея первой в мире запустила сеть 5G

Обновлено в 04:47
Происшествия

Второе дело возбуждено после ДТП с шестью погибшими в Подмосковье

Следователи возбудили уголовное дело после ДТП в Домодедовском районе Подмосковья, в котором шесть человек погибли и двое пострадали.
Обновлено в 08:09
Здоровье

Названы продукты, которые мешают похудеть

Диетологи в Инстаграм стараются перещеголять друг друга. Один из них назвал продукты, которые мешают худеть.
Обновлено в 08:04
Экономика

Главный страховщик ОСАГО в четвертый раз поменял тарифы

«Альфастрахование» меняет базовые ставки тарифов в четвертый раз с начала 2019 года.
Обновлено в 08:43
Общество

Издание «7 Дней» выдвинуло версию о квартирной афере Юлии Началовой

Как сообщает «7 Дней», певица не могла быть не в курсе аферы вокруг своей недвижимости.
Обновлено в 04:39
Шоу-бизнес

Меган Маркл обзавелась двойником

К сходству с Маркл относится с юмором.
Обновлено в 10:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное