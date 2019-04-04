Политика
«Военторг» запустил в продажу куртку «как у Путина»ТАСС 07:45
"Военторг" запустил в продажу модель куртки, в которой президент РФ Владимир Путин ездил на рыбалку в Туву. Об этом сообщили журналистам в четверг в компании.
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Происшествия
В Санкт-Петербурге коллектора задержали за избиение должника
В Санкт-Петербурге задержали коллектора, подозреваемого в избиении должника.
Обновлено в 05:56
Политика
В МИДе дали оценку первому туру выборов президента на Украине
Итоги первого тура выборов президента на Украине говорят о должной оценке народом страны деятельности Петра Порошенко на посту главы государства.
Обновлено в 09:05
Кино
Скончался режиссер Георгий Данелия
Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая газета» со ссылкой на его семью.
Обновлено в 07:53
Кино
Названа причина смерти актера Алексея Булдакова
Обновлено вчера в 08:00
Политика
Порошенко согласился сдать анализы на алкоголь и наркотики
Президент Украины Петр Порошенко принял условия лидера первого тура президентских выборов Владимира Зеленского и согласился сдать анализы на алкоголь и наркотики, заявил представитель его штаба Олег Медведев.
Обновлено в 10:16
Экономика
Кабмин одобрил упрощение контрактной системы в сфере госзакупок
Кабинет министров на заседании в четверг одобрил законопроект, упрощающий контрактную систему в сфере государственных и муниципальных закупок.
Обновлено в 06:27
Музыка
Объявлены первые участники VK Fest 2019
В социальной сети «Вконтакте» сообщили о первых участниках. В Петербурге в июле пройдет VK Fest 2019 в пятый раз.
Обновлено в 10:18
Космос
CМИ: ученые нашли облако обломков от сбитого Индией спутника
Обновлено в 06:24
Авто
В марте LADA Vesta поставила рекорд по продажам
LADA Granta в марте стала второй, показав рост продаж на 24,4% - 10,4 тыс. проданных машин.
Обновлено в 02:50
Экономика
Счетная палата проверит выполнение нацпроектов
СП проверит расходование средств и использование собственности в 2016-2018 годах и истекшем периоде 2019 года для выполнения целей Водной стратегии РФ на территории округа.
Обновлено в 05:16
Общество
Уволенная за фото учительница преподаст россиянам уроки здоровой жизни
Учительнице русского языка и литературы, много лет занимавшейся зимним плаванием и получившей множество наград, дважды пришлось писать заявление об увольнении после того, как мать одного из ее учеников пожаловалась директору на ее публикацию фото в купальнике.
Обновлено в 09:59
Общество
Сергей Галицкий впервые раскрыл причины продажи «Магнита»
Обновлено в 08:15
Культура
Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ
Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
Обновлено вчера в 16:25
Происшествия
В центре Вены установят видеонаблюдение за памятником советским воинам
Полиция поставит камеры видеонаблюдения в центре Вены, где находится памятник советским воинам, погибшим при освобождении Австрии от фашизма.
Обновлено в 09:50
Политика
Генсек Совета Европы рассчитывает на решение «российского вопроса»
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что рассчитывает на сохранение членства России в СЕ после июня 2019 года.
Обновлено в 06:43
Политика
Телеведущая Скабеева вызвалась провести дебаты Порошенко и Зеленского
Телеведущая Ольга Скабеева заявила, что готова провести дебаты кандидатов на пост президента Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
Обновлено в 06:24
Общество
Бумажный СНИЛС отменили в России
Привычные зеленые карточки СНИЛС канули в лету, сообщает корреспондент сайта cheltv.ru со ссылкой на РИА «Новости».
Обновлено вчера в 03:13
Армия и оружие
В США обосновали отказ от российских ракетных двигателей РД-180
Закупка российских ракетных двигателей РД-180 будет прекращена Соединенными Штатами после 2022 финансового года, заявил в конгрессе Джон Реймонд, командующий американскими космическими силами.
Обновлено вчера в 19:38
Космос
Корабль «Прогресс МС-11» стартовал к МКС с Байконура
В ноябре ракета-носитель «Союз-ФГ» с грузовым кораблём «Прогресс МС-10» была запущена к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур.
Обновлено в 07:02
Экономика
Многодетные семьи получат новые налоговые льготы
Многодетные семьи получат льготы по имущественному и земельному налогу, которые были предусмотрены Посланием президента РФ к Федеральному Собранию.
Обновлено в 05:23
Общество
Односельчанам Кадырова приказали разобрать свои дома и переехать
Жители селения Центарой (Хоси-Юрт), где находится родовое поместье главы Чечни Рамзана Кадырова, демонтируют свои дома, чтобы освободить место под большой парк.
Обновлено в 07:44
Общество
Пользователи «Яндекса» сообщили о сбое в работе его сервисов
Пользователи «Яндекса» сообщили о сбое в работе сразу нескольких сервисов компании.
Обновлено в 08:53
Происшествия
В Благовещенске уволен врач, проверивший ногой состояние пациента
В Благовещенске уволили врача городской станции скорой медицинской помощи, который несколько раз дотронулся носом ботинка до головы пациента, проверяя тем самым самочувствие мужчины.
Обновлено в 06:28
Происшествия
Взрыв полностью разрушил цех на заводе в Нижегородской области
Взрыв произошёл на заводе в Дзержинске Нижегородской области, в результате произошедшего полностью разрушен цех.
Обновлено в 09:54
Технологии
Южная Корея первой в мире запустила сеть 5G
Обновлено в 04:47
Происшествия
Второе дело возбуждено после ДТП с шестью погибшими в Подмосковье
Следователи возбудили уголовное дело после ДТП в Домодедовском районе Подмосковья, в котором шесть человек погибли и двое пострадали.
Обновлено в 08:09
Здоровье
Названы продукты, которые мешают похудеть
Диетологи в Инстаграм стараются перещеголять друг друга. Один из них назвал продукты, которые мешают худеть.
Обновлено в 08:04
Экономика
Главный страховщик ОСАГО в четвертый раз поменял тарифы
«Альфастрахование» меняет базовые ставки тарифов в четвертый раз с начала 2019 года.
Обновлено в 08:43
Общество
Издание «7 Дней» выдвинуло версию о квартирной афере Юлии Началовой
Как сообщает «7 Дней», певица не могла быть не в курсе аферы вокруг своей недвижимости.
Обновлено в 04:39
Шоу-бизнес
Меган Маркл обзавелась двойником
К сходству с Маркл относится с юмором.
Обновлено в 10:00