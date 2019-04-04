Политика

«Военторг» запустил в продажу куртку «как у Путина»ТАСС 07:45

"Военторг" запустил в продажу модель куртки, в которой президент РФ Владимир Путин ездил на рыбалку в Туву. Об этом сообщили журналистам в четверг в компании.
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«Военторг» запустил в продажу лимитированную серию «курток как у Путина»

РБК09:36

Россияне смогут ходить в «куртке Путина»

Lenta.ru08:03

«Куртки Путина» начали продавать в России

URA.Ru08:09

«Военторг» запустил в продажу куртку «как у Путина»

News.ru08:00

«Военторг» запустил в продажу куртку «как у Путина»

ТАСС07:45

«Военторг» запустил в продажу «куртку как у Путина»

РИА Новости07:27

«Куртку как у Путина» отпустили в свободную продажу

Московский Комсомолец08:20
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 19:46, Ашберн
Экономика

Кредиты вызывают зависимость: почему граждане не отдают долги

Как сообщалось ранее, по данным этого исследования лишь 47% респондентов сообщают, что не отдают долги из-за финансовых затруднений того или иного характера.
Обновлено в 07:00
Политика

Порошенко призвал Зеленского «быть мужиком»

Украинский лидер Петр Порошенко в ходе видеообращения в Facebook призвал кандидата в президенты Владимира Зеленского "быть мужиком" и "никем не прикрываться" в ходе предстоящих дебатов.
Обновлено в 18:55
Кино

Скончался режиссер Георгий Данелия

Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая газета» со ссылкой на его семью.
Обновлено в 07:53
Космос

SpaceX провела первые испытания Starhopper с включением двигателя

Обновлено в 06:11
Политика

Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму

Обновлено в 18:50
Экономика

Госдума приняла законопроект о крабовых аукционах в первом чтении

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении правительственный законопроект о крабовых аукционах.
Обновлено в 07:21
Футбол

«Аякс» приобрёл замену де Йонгу

Трансферу поспособствовал соотечественник Марина Кристиан Киву, выступавший за "Аякс" с 1999 по 2003 год.
Обновлено в 15:46
Политика

Мэра Риги Ушакова отправили в отставку

Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отстранил от должности мэра Риги Нила Ушакова, об этом сообщается в официальном издании "Latvijas Vēstnesis".
Обновлено в 18:00
Происшествия

В московском ТЦ лопнул гигантский аквариум

В торговом учреждении лопнуло стекло у гигантского аквариума. Инцидент произошел в ТЦ «Океания», расположенном на Славянском бульваре.
Обновлено в 06:58
Политика

Замгоссекретаря США встретился с главами МИД стран Вишеградской группы

Первый замгоссекретаря США Джон Салливан встретился с министрами иностранных дел Польши, Венгрии, Чехии и Словакии, сообщил госдепартамент в заявлении.
Обновлено в 19:20
Баскетбол

ЦСКА сыграет с «Басконией» в четвертьфинале Евролиги

Обновлено в 17:24
Кино

Состоялась премьера последнего сезона «Игры престолов»

В Нью-Йорке состоялась премьера первой серии последнего сезона «Игры престолов».
Обновлено в 18:02
Хоккей

Игроки «Салавата Юлаева» и «Авангарда» устроили массовую драку

Обновлено в 14:54
Армия и оружие

США отказались создавать рабочую группу с Турцией по С-400

Представитель Пентагона Эрик Пэхон заявил, что США не планируют создавать рабочую группу с Турцией по вопросу покупки Анкарой российских ЗРК С-400.
Обновлено в 18:51
Гаджеты

Apple показала новые беспроводные наушники

Обновлено в 04:33
Шоу-бизнес

Волочкова рассказала Собчак о зависти собственной «мамаши»

Балерина Анастасия Волочкова рассказала в интервью Ксении Собчак о личной жизни и об отношениях с матерью, сообщает Nation news.
Обновлено вчера в 14:32
Армия и оружие

Ливийской национальной армии приказали идти в наступление на Триполи

Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар отдал приказ начать наступление на Триполи, в настоящее время находящийся под контролем правительства национального единства.
Обновлено в 12:28
Политика

От Apple потребовали определиться с принадлежностью Крыма

Встреча в Думе состоялась из-за некорректного отображения территориальной принадлежности Крыма и Севастополя в приложении «Карты» для iOS, сообщается на сайте нижней палаты Парламента.
Обновлено в 18:58
Политика

В Кремле отреагировали на планы НАТО направить корабли в Черное море

В Москве прокомментировали планы НАТО обеспечить проход украинских кораблей по Керченскому проливу.
Обновлено вчера в 06:22
Футбол

Брошенная беременная жена Новосельцева выступила в «Пусть говорят»

Обновлено в 13:40
Политика

Политолог Валерий Соловей предсказал России потрясения

В руководстве страны пришли, мне кажется, к пониманию того, что попытки целенаправленно воздействовать на украинское массовое сознание дают прямо противоположный результат.
Обновлено в 06:57
Футбол

Антич: «„Золотой мяч“ Модрича – абсурд. Он не отдает голевых передач и не забивает»

В текущем клубном сезоне 33-летний Модрич забил 4 гола и отдал 7 ассистов в 40 играх всех турниров.
Обновлено в 18:15
Происшествия

В Польше поезд протаранил машину скорой помощи

Обновлено в 17:00
Экономика

Сеть детских магазинов «Бегемот» признана банкротом

Арбитражный суд Москвы признал банкротом ритейлера «Бегемот» по иску Московского кредитного банка (МКБ).
Обновлено в 16:29
Общество

Власти Чечни объяснили снос домов в родном селе Кадырова

Министр правительства Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров объяснил, почему в родном селе главы республики Рамзана Кадырова Центарой (Хоси-Юрт) сносят дома.
Обновлено в 09:02
Политика

Опубликовано фото с места гибели «Ведьмы»

Обновлено вчера в 13:14
Технологии

«Яндекс.Такси» планирует запустить сервис грузоперевозок

«Яндекс.Такси» в скором времени может запустить новый тариф для грузоперевозок.
Обновлено в 13:15
Авто

Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле

Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено в 12:20
Происшествия

Польша взяла под защиту сбежавшего из Швеции с детьми россиянина

Власти Польши взяли под защиту россиянина Дениса Лисова, который вывез своих трех дочерей из Швеции, заявил польский омбудсмен по правам ребенка Миколай Павляк.
Обновлено в 13:29
Общество

Безос сохранил при разводе с женой 75% акций Amazon

Обновлено в 17:19
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