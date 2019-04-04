«Военторг» запустил в продажу куртку «как у Путина»ТАСС 07:45

"Военторг" запустил в продажу модель куртки, в которой президент РФ Владимир Путин ездил на рыбалку в Туву. Об этом сообщили журналистам в четверг в компании.

«Военторг» запустил в продажу куртку «как у Путина»

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