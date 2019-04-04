Политика
«Военторг» запустил в продажу куртку «как у Путина»ТАСС 07:45
"Военторг" запустил в продажу модель куртки, в которой президент РФ Владимир Путин ездил на рыбалку в Туву. Об этом сообщили журналистам в четверг в компании.
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Экономика
Кредиты вызывают зависимость: почему граждане не отдают долги
Как сообщалось ранее, по данным этого исследования лишь 47% респондентов сообщают, что не отдают долги из-за финансовых затруднений того или иного характера.
Обновлено в 07:00
Политика
Порошенко призвал Зеленского «быть мужиком»
Украинский лидер Петр Порошенко в ходе видеообращения в Facebook призвал кандидата в президенты Владимира Зеленского "быть мужиком" и "никем не прикрываться" в ходе предстоящих дебатов.
Обновлено в 18:55
Кино
Скончался режиссер Георгий Данелия
Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая газета» со ссылкой на его семью.
Обновлено в 07:53
Политика
Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Обновлено в 18:50
Экономика
Госдума приняла законопроект о крабовых аукционах в первом чтении
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении правительственный законопроект о крабовых аукционах.
Обновлено в 07:21
Футбол
«Аякс» приобрёл замену де Йонгу
Трансферу поспособствовал соотечественник Марина Кристиан Киву, выступавший за "Аякс" с 1999 по 2003 год.
Обновлено в 15:46
Политика
Мэра Риги Ушакова отправили в отставку
Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отстранил от должности мэра Риги Нила Ушакова, об этом сообщается в официальном издании "Latvijas Vēstnesis".
Обновлено в 18:00
Происшествия
В московском ТЦ лопнул гигантский аквариум
В торговом учреждении лопнуло стекло у гигантского аквариума. Инцидент произошел в ТЦ «Океания», расположенном на Славянском бульваре.
Обновлено в 06:58
Политика
Замгоссекретаря США встретился с главами МИД стран Вишеградской группы
Первый замгоссекретаря США Джон Салливан встретился с министрами иностранных дел Польши, Венгрии, Чехии и Словакии, сообщил госдепартамент в заявлении.
Обновлено в 19:20
Баскетбол
ЦСКА сыграет с «Басконией» в четвертьфинале Евролиги
Обновлено в 17:24
Кино
Состоялась премьера последнего сезона «Игры престолов»
В Нью-Йорке состоялась премьера первой серии последнего сезона «Игры престолов».
Обновлено в 18:02
Хоккей
Игроки «Салавата Юлаева» и «Авангарда» устроили массовую драку
Обновлено в 14:54
Армия и оружие
США отказались создавать рабочую группу с Турцией по С-400
Представитель Пентагона Эрик Пэхон заявил, что США не планируют создавать рабочую группу с Турцией по вопросу покупки Анкарой российских ЗРК С-400.
Обновлено в 18:51
Гаджеты
Apple показала новые беспроводные наушники
Обновлено в 04:33
Шоу-бизнес
Волочкова рассказала Собчак о зависти собственной «мамаши»
Балерина Анастасия Волочкова рассказала в интервью Ксении Собчак о личной жизни и об отношениях с матерью, сообщает Nation news.
Обновлено вчера в 14:32
Армия и оружие
Ливийской национальной армии приказали идти в наступление на Триполи
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар отдал приказ начать наступление на Триполи, в настоящее время находящийся под контролем правительства национального единства.
Обновлено в 12:28
Политика
От Apple потребовали определиться с принадлежностью Крыма
Встреча в Думе состоялась из-за некорректного отображения территориальной принадлежности Крыма и Севастополя в приложении «Карты» для iOS, сообщается на сайте нижней палаты Парламента.
Обновлено в 18:58
Политика
В Кремле отреагировали на планы НАТО направить корабли в Черное море
В Москве прокомментировали планы НАТО обеспечить проход украинских кораблей по Керченскому проливу.
Обновлено вчера в 06:22
Политика
Политолог Валерий Соловей предсказал России потрясения
В руководстве страны пришли, мне кажется, к пониманию того, что попытки целенаправленно воздействовать на украинское массовое сознание дают прямо противоположный результат.
Обновлено в 06:57
Футбол
Антич: «„Золотой мяч“ Модрича – абсурд. Он не отдает голевых передач и не забивает»
В текущем клубном сезоне 33-летний Модрич забил 4 гола и отдал 7 ассистов в 40 играх всех турниров.
Обновлено в 18:15
Происшествия
В Польше поезд протаранил машину скорой помощи
Обновлено в 17:00
Экономика
Сеть детских магазинов «Бегемот» признана банкротом
Арбитражный суд Москвы признал банкротом ритейлера «Бегемот» по иску Московского кредитного банка (МКБ).
Обновлено в 16:29
Общество
Власти Чечни объяснили снос домов в родном селе Кадырова
Министр правительства Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров объяснил, почему в родном селе главы республики Рамзана Кадырова Центарой (Хоси-Юрт) сносят дома.
Обновлено в 09:02
Политика
Опубликовано фото с места гибели «Ведьмы»
Обновлено вчера в 13:14
Технологии
«Яндекс.Такси» планирует запустить сервис грузоперевозок
«Яндекс.Такси» в скором времени может запустить новый тариф для грузоперевозок.
Обновлено в 13:15
Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле
Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено в 12:20
Происшествия
Польша взяла под защиту сбежавшего из Швеции с детьми россиянина
Власти Польши взяли под защиту россиянина Дениса Лисова, который вывез своих трех дочерей из Швеции, заявил польский омбудсмен по правам ребенка Миколай Павляк.
Обновлено в 13:29
Общество
Безос сохранил при разводе с женой 75% акций Amazon
Обновлено в 17:19