Политика

«Военторг» запустил в продажу куртку «как у Путина»ТАСС 07:45

"Военторг" запустил в продажу модель куртки, в которой президент РФ Владимир Путин ездил на рыбалку в Туву. Об этом сообщили журналистам в четверг в компании.
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«Военторг» запустил в продажу лимитированную серию «курток как у Путина»

РБК09:36

«Куртку как у Путина» отпустили в свободную продажу

Московский Комсомолец08:20

Россияне смогут ходить в «куртке Путина»

Lenta.ru08:03

«Военторг» запустил в продажу куртку «как у Путина»

News.ru08:00

«Военторг» запустил в продажу куртку «как у Путина»

ТАСС07:45

«Военторг» запустил в продажу «куртку как у Путина»

РИА Новости07:27

«Куртки Путина» начали продавать в России

URA.Ru08:09
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 13:31, Ашберн
Политика

ЦИК Украины призвал кандидатов самим оплатить дебаты на «Олимпийском»

Политические дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве с участием Владимира Зеленского и Петра Порошенко имеют признаки предвыборной агитации.
Обновлено в 07:07
Экономика

Кредиты вызывают зависимость: почему граждане не отдают долги

Как сообщалось ранее, по данным этого исследования лишь 47% респондентов сообщают, что не отдают долги из-за финансовых затруднений того или иного характера.
Обновлено в 07:00
Хоккей

«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в четвертом матче серии

Обновлено в 12:48
Экономика

Фамил Садыгов назначен зампредом правления «Газпрома» по финансам

Фамил Садыгов назначен заместителем председателя правления ПАО "Газпром", курирующим вопросы финансово-экономической деятельности.
Обновлено в 12:23
Армия и оружие

В НАТО решили поддержать Украину в Черном море

Страны НАТО согласовали меры для дополнительной поддержки Украины и Грузии.
Обновлено в 11:46
Авто

Российский авторынок в марте вернулся к росту

Российский рынок новых легковых автомобилей, который в феврале впервые упал за 22 месяца, в марте снова вернулся к росту.
Обновлено в 06:27
Футбол

Роналду проиграл суд журналистам

Конфликт начался с того, что немецкое издание опубликовало данные о способах ухода от налогов, которые использовал Роналду.
Обновлено в 10:20
Политика

Европарламент одобрил поправки к Газовой директиве ЕС

Европейский парламент окончательно одобрил поправки к Газовой директиве Евросоюза, которые касаются правил работы морских участков газопровода в ЕС, в том числе и «Северного потока».
Обновлено в 05:56
Футбол

Раскрыты доходы «Спартака» от домашних матчей

Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун рассказал, какой доход приносят клубу домашние матчи.
Обновлено в 12:31
Экономика

Научным сотрудникам повысят зарплату

Правительство направит почти 5,3 миллиарда рублей на повышение зарплат научным сотрудникам, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 06:20
Космос

«Союз-СТ» стартовал с космодрома Куру

Обновлено в 13:15
Политика

Президент Эстонии назвала русский язык угрозой для страны

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что преподавание русского языка в школах угрожает культуре страны и увеличивает разобщенность эстонского народа.
Обновлено в 12:58
Общество

Снос домов односельчан Кадырова объяснили в правительстве Чечни

Министр правительства Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров прокомментировал снос частных домов в родном селе главы республики Рамзана Кадырова Центарой (Хоси-Юрт).
Обновлено в 12:23
Авто

Bugatti может выпустить конкурента Lamborghini Urus и Bentley Bentayga

Глава Bugatti Стефан Винкельман заявил, что компания готова к созданию ещё одной модели, но решение принимать будут боссы из Volkswagen, у которых пока много вопросов.
Обновлено в 04:07
Общество

Ford назвал размер компенсаций увольняемым сотрудникам в России

Сотрудникам Ford Sollers в России при добровольном увольнении предложили выплатить от 5,5 до 12 месячных окладов; работники недовольны и настаивают на пересмотре этих сумм, сообщил "Интерфаксу" в четверг представитель профсоюза работников автомобильной промышленности МПРА Игорь Темченко.
Обновлено в 11:40
Футбол

«Фратрия» о митинге в поддержку Кокорина: пусть сидит

Обновлено в 10:20
Шоу-бизнес

У Меган Маркл нашёлся двойник, но на несколько размеров больше

Сходство с Меган Маркл принесло Эрике массу новых поклонников, но она и сама сделала себе имя благодаря модельной работе.
Обновлено в 06:17
Политика

ЦИК Украины огласил окончательные результаты выборов президента

Обновлено в 03:27
Здоровье

Стало известно, как долго россияне ожидают прибытия скорой помощи

Среднее время ожидания кареты скорой помощи в России составляет 25,8 минут. Об этом сообщает RNS со ссылкой на данные Росстата за 2018 года.
Обновлено вчера в 09:59
Космос

«Прогресс МС-11» установил рекорд по времени полета к МКС

Грузовой космический корабль "Прогресс МС-11" долетел до МКС за рекордно короткое время - за 3 часа 22 минуты, что на две минуты быстрее запланированного.
Обновлено в 11:20
Общество

В США оценили достоинства огуречного рассола

Обновлено в 04:59
Технологии

«Яндекс.Такси» планирует запустить сервис грузоперевозок

«Яндекс.Такси» в скором времени может запустить новый тариф для грузоперевозок.
Обновлено в 13:15
Экономика

Moody’s присвоило «Русалу» рейтинг Ba3

Международное рейтинговое агентство Moody's присвоило российской алюминиевой компании «Русал» корпоративный рейтинг на уровне «Ba3» со «стабильным» прогнозом.
Обновлено в 12:54
Культура

Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи»

Телеведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира программы и не вернулся.
Обновлено вчера в 15:43
Политика

Совбез России разработал дополнительные меры безопасности в школах

Совет безопасности России разработал комплекс долговременных мер по борьбе с преступлениями в школах, эти меры утверждены президентом Владимиром Путиным, сообщил заместитель секретаря Совбеза Александр Гребенкин.
Обновлено в 11:25
Политика

ЕСПЧ просит Россию дать ответы по жалобам родных жертв крушения MH17

380 граждан Австралии, Великобритании, США, Германии и ряда других стран считают, что ответственность за крушение малазийского Boeing 777 (рейс MH17) на востоке Украины в 2014 году и гибель их родных несет российская сторона.
Обновлено в 13:13
Политика

Путин поручил принять закон по защите капиталовложений

Российский президент Владимир Путин потребовал принять закон, направленный на защиту и поощрение капиталовложений, до конца весенней сессии парламента.
Обновлено в 11:54
Экономика

Выплаты россиянам по советским сбережениям проверят

Счетная палата проверит выплату в 2013-2018 годах компенсаций по вкладам времен СССР.
Обновлено в 12:54
Происшествия

В Саратове распылили газовый баллончик в школе

Обновлено в 09:53
Политика

Пионерлагерь на полигоне: как Россия прячет секретную армию

Вмешательство России было решающим при развороте хода войны в пользу союзника Москвы президента Сирии Башара Асада.
Обновлено в 10:03
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