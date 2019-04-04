Политика
«Военторг» запустил в продажу куртку «как у Путина»ТАСС 07:45
"Военторг" запустил в продажу модель куртки, в которой президент РФ Владимир Путин ездил на рыбалку в Туву. Об этом сообщили журналистам в четверг в компании.
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Политика
ЦИК Украины призвал кандидатов самим оплатить дебаты на «Олимпийском»
Политические дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве с участием Владимира Зеленского и Петра Порошенко имеют признаки предвыборной агитации.
Обновлено в 07:07
Экономика
Кредиты вызывают зависимость: почему граждане не отдают долги
Как сообщалось ранее, по данным этого исследования лишь 47% респондентов сообщают, что не отдают долги из-за финансовых затруднений того или иного характера.
Обновлено в 07:00
Хоккей
«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в четвертом матче серии
Обновлено в 12:48
Экономика
Фамил Садыгов назначен зампредом правления «Газпрома» по финансам
Фамил Садыгов назначен заместителем председателя правления ПАО "Газпром", курирующим вопросы финансово-экономической деятельности.
Обновлено в 12:23
Армия и оружие
В НАТО решили поддержать Украину в Черном море
Страны НАТО согласовали меры для дополнительной поддержки Украины и Грузии.
Обновлено в 11:46
Авто
Российский авторынок в марте вернулся к росту
Российский рынок новых легковых автомобилей, который в феврале впервые упал за 22 месяца, в марте снова вернулся к росту.
Обновлено в 06:27
Футбол
Роналду проиграл суд журналистам
Конфликт начался с того, что немецкое издание опубликовало данные о способах ухода от налогов, которые использовал Роналду.
Обновлено в 10:20
Политика
Европарламент одобрил поправки к Газовой директиве ЕС
Европейский парламент окончательно одобрил поправки к Газовой директиве Евросоюза, которые касаются правил работы морских участков газопровода в ЕС, в том числе и «Северного потока».
Обновлено в 05:56
Футбол
Раскрыты доходы «Спартака» от домашних матчей
Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун рассказал, какой доход приносят клубу домашние матчи.
Обновлено в 12:31
Экономика
Научным сотрудникам повысят зарплату
Правительство направит почти 5,3 миллиарда рублей на повышение зарплат научным сотрудникам, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 06:20
Космос
«Союз-СТ» стартовал с космодрома Куру
Обновлено в 13:15
Политика
Президент Эстонии назвала русский язык угрозой для страны
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что преподавание русского языка в школах угрожает культуре страны и увеличивает разобщенность эстонского народа.
Обновлено в 12:58
Общество
Снос домов односельчан Кадырова объяснили в правительстве Чечни
Министр правительства Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров прокомментировал снос частных домов в родном селе главы республики Рамзана Кадырова Центарой (Хоси-Юрт).
Обновлено в 12:23
Авто
Bugatti может выпустить конкурента Lamborghini Urus и Bentley Bentayga
Глава Bugatti Стефан Винкельман заявил, что компания готова к созданию ещё одной модели, но решение принимать будут боссы из Volkswagen, у которых пока много вопросов.
Обновлено в 04:07
Общество
Ford назвал размер компенсаций увольняемым сотрудникам в России
Сотрудникам Ford Sollers в России при добровольном увольнении предложили выплатить от 5,5 до 12 месячных окладов; работники недовольны и настаивают на пересмотре этих сумм, сообщил "Интерфаксу" в четверг представитель профсоюза работников автомобильной промышленности МПРА Игорь Темченко.
Обновлено в 11:40
Футбол
«Фратрия» о митинге в поддержку Кокорина: пусть сидит
Обновлено в 10:20
Шоу-бизнес
У Меган Маркл нашёлся двойник, но на несколько размеров больше
Сходство с Меган Маркл принесло Эрике массу новых поклонников, но она и сама сделала себе имя благодаря модельной работе.
Обновлено в 06:17
Здоровье
Стало известно, как долго россияне ожидают прибытия скорой помощи
Среднее время ожидания кареты скорой помощи в России составляет 25,8 минут. Об этом сообщает RNS со ссылкой на данные Росстата за 2018 года.
Обновлено вчера в 09:59
Космос
«Прогресс МС-11» установил рекорд по времени полета к МКС
Грузовой космический корабль "Прогресс МС-11" долетел до МКС за рекордно короткое время - за 3 часа 22 минуты, что на две минуты быстрее запланированного.
Обновлено в 11:20
Общество
В США оценили достоинства огуречного рассола
Обновлено в 04:59
Технологии
«Яндекс.Такси» планирует запустить сервис грузоперевозок
«Яндекс.Такси» в скором времени может запустить новый тариф для грузоперевозок.
Обновлено в 13:15
Экономика
Moody’s присвоило «Русалу» рейтинг Ba3
Международное рейтинговое агентство Moody's присвоило российской алюминиевой компании «Русал» корпоративный рейтинг на уровне «Ba3» со «стабильным» прогнозом.
Обновлено в 12:54
Культура
Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи»
Телеведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира программы и не вернулся.
Обновлено вчера в 15:43
Политика
Совбез России разработал дополнительные меры безопасности в школах
Совет безопасности России разработал комплекс долговременных мер по борьбе с преступлениями в школах, эти меры утверждены президентом Владимиром Путиным, сообщил заместитель секретаря Совбеза Александр Гребенкин.
Обновлено в 11:25
Политика
ЕСПЧ просит Россию дать ответы по жалобам родных жертв крушения MH17
380 граждан Австралии, Великобритании, США, Германии и ряда других стран считают, что ответственность за крушение малазийского Boeing 777 (рейс MH17) на востоке Украины в 2014 году и гибель их родных несет российская сторона.
Обновлено в 13:13
Политика
Путин поручил принять закон по защите капиталовложений
Российский президент Владимир Путин потребовал принять закон, направленный на защиту и поощрение капиталовложений, до конца весенней сессии парламента.
Обновлено в 11:54
Экономика
Выплаты россиянам по советским сбережениям проверят
Счетная палата проверит выплату в 2013-2018 годах компенсаций по вкладам времен СССР.
Обновлено в 12:54
Происшествия
В Саратове распылили газовый баллончик в школе
Обновлено в 09:53
Политика
Пионерлагерь на полигоне: как Россия прячет секретную армию
Вмешательство России было решающим при развороте хода войны в пользу союзника Москвы президента Сирии Башара Асада.
Обновлено в 10:03