«Военторг» начал продавать «Куртку, как у Путина»Дождь вчера в 14:35

Подведомственная Минобороны компания «Военторг» выпустила в продажу модель куртки, в которой президент Владимир Путин ходил на рыбалку в Туве. Об этом говорится на сайте компании.

«Военторг» начал продавать «Куртку, как у Путина»

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