с чего всё началось

В России с 1 октября 2019 года оклады военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов повысятся на 4,3%, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, документ опубликован на сайте правительства.

В России с 1 октября повысят оклады военнослужащим и полицейским

Армия и оружие В Лондоне в мусорном баке нашли сверхсекретные данные по химбазе Документы, имеющие гриф «Секретно» и относящиеся к известной британской правительственной лаборатории по созданию оружия массового поражения Портон-Даун в Уилтшире, недалеко от Солсбери, обнаружили в мусорном баке на парковке в северном районе Лондона.

Шоу-бизнес Юрия Шатунова экстренно прооперировали в Москве Экс-солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов был прооперирован в одной из клиник Москвы после гастрольного тура по югу России.

Экономика ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы Банк России обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.

Армия и оружие Спецслужбы Украины захватили в Донбассе экс-командира ПВО у Снежного Спецслужбы Украины захватили в конце июня 2019 года бывшего командира ПВО в городе Снежное Владимира Цемаха.

Происшествия Вспышка сальмонеллеза произошла в детском лагере в Ленобласти В Детском оздоровительном лагере «Восход» в деревне Мерёво Лужского района Ленинградской области произошло массовое заболевание сальмонеллёзом.

Наука В Мёртвом море происходят солевые снегопады Ни одно другое соленое озеро на Земле не демонстрирует такого необычного солевого обмена, что делает Мертвое море уникальной системой.

Транспорт Изменились правила перевозки детей в автомобилях Изменения произошли в правилах перевозки несовершеннолетних детей в автомобилях, сообщает otvprim.ru .

Общество Минсельхоз собирается регулировать сбор диких ягод и грибов Минсельхоз может получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов и березового сока.

Общество В России разработали концепт плацкартного вагона без боковых полок Как ранее сообщали «Кубанские новости», «Федеральная пассажирская компания» («дочка» РЖД) и группа «Трансмашхолдинг» в апреле 2019 года презентовали на Рижском вокзале новый вагон купе, в котором есть душ, сейфы, холодильник и микроволновка.

Политика Глава ВЦИОМ описал возможного преемника Путина Имя преемника Владимира Путина на посту президента станет известно нескоро, но он уже в настоящее время ищет среди политиков новой генерации того, кто сможет продолжить его дело.

Транспорт В Шереметьеве проведут прием по вопросу прав пассажиров при доставке багажа В аэропорту Шереметьево 3 июля проведут прием граждан по вопросу о соблюдении прав пассажиров при доставке багажа.

Общество Во Франции судят петуха за слишком ранние крики по утрам Во Франции проходит процесс по делу домашнего петуха, который слишком рано будит окрестности криком, передает газета Monde.

Шоу-бизнес «Чучело»: Брухунову смешали с грязью за нелепый наряд Татьяна Брухунова вновь вызвала на себя огонь критики – на сей раз своим нарядом. Подписчики ее микроблога поспорили с ней о моде и вкусах.

Происшествия ФСБ сообщила о задержании подозреваемого в госизмене «4 июля в рамках возбуждённого уголовного дела задержан гражданин Российской Федерации Александр Воробьёв, подозреваемый в совершении государственной измены», — приводит РИА Новости сообщение.

Политика Генпрокуратура Украины потребовала арестовать имущество Ющенко Генеральная прокуратура Украины просит суд наложить арест на недвижимость бывшего президента Виктора Ющенко.

Происшествия В Челябинске пересмотрят дело бывшего сити-менеджера Сергея Давыдова Как ранее сообщало агентство Полит74, в сентябре 2017 года Сергей Давыдов был задержан в связи с возбуждением уголовного дела по поводу хищения средств муниципального предприятия.

Общество На Камчатке началось извержение Ключевского вулкана Как рассказал директор Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН Алексей Озеров, после длительного перерыва в районе кратера Ключевского вулкана была зафиксирована термальная аномалия с температурой 800–900°C, после чего и началось извержение.

Происшествия В Подмосковье задержан пенсионер МВД, обвиняемый в похищении человека "По данным следствия, 47-летний пенсионер органов МВД, находясь с потерпевшим в конфликтных отношениях на почве финансовых вопросов, приискал для совершения преступления людей, не будучи осведомленным, что это сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области, действовавшие в рамках оперативно-разыскных мероприятий", - сообщила Врадий.

Политика Кремль ознакомился с расследованием Голунова о похоронном бизнесе Кремль прочитал расследование журналиста «Медузы» Ивана Голунова о похоронном бизнесе в Москве.

Общество Назван желаемый уровень зарплат среди молодежи в России Зарплату в 50-60 тысяч рублей считают для себя приемлемой 25% молодых людей, которые работают в правоохранительных структурах.