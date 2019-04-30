Общество

Военный завод назвали причастным к победе дочери Алсу в «Голосе»Lenta.ru 12:44

По информации издания, в голосовании участвовали около 500 человек с завода. Их собрали и попросили отправить СМС за Абрамову. «Взгляд» пишет, что сотрудникам оплатили расходы на связь и дали небольшие бонусы.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Источник рассказал, как работники военного завода голосовали за дочь Алсу

Московский Комсомолец19:34

Голоса за дочь Алсу собирали на военном заводе

Комсомольская правда17:35

Журналисты нашли завод, рабочих которого заставили голосовать за победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»

URA.Ru14:42

Военный завод обвинили в победе дочери Алсу на «Голосе»

Газета.Ru16:16

Рабочих заставляли голосовать за победу дочери Алсу

News.ru14:57

Появились подробности голосования работников военного завода за дочь Алсу

Взгляд.ру18:33

Военный завод назвали причастным к победе дочери Алсу в «Голосе»

Lenta.ru12:44
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 20:31, Ашберн
Шоу-бизнес

Мама Ержана Максима о финале шоу «Голос.Дети»: «У нас нет претензий»

Обновлено в 16:30
Шоу-бизнес

Умерла мама Марии Порошиной и бывшая жена Дмитрия Назарова

Умерла мама Марии Порошиной и бывшая жена Дмитрия Назарова Актриса Наталья Красноярская скочалась в возрасте 70 лет.
Обновлено в 12:07
Космос

Роскосмос проверит проект частного космодрома в Нижегородской области

Главный научный институт Роскосмоса — ЦНИИмаш — проверит проект первого частного космопорта, который планируется построить в Нижегородской области.
Обновлено в 04:55
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов проведет три боя и завершит карьеру

Обновлено в 15:05
Культура

Режиссер Павел Чухрай экстренно госпитализирован

Режиссер Павел Чухрай экстренно госпитализирован в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Обновлено в 19:53
Общество

Собянин открыл после реставрации фонтаны на ВДНХ

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник дал старт сезону работы городских фонтанов, открыв после реставрации исторические фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок" на ВДНХ.
Обновлено в 07:57
Футбол

«Аякс» обыграл «Тоттенхэм» в полуфинале ЛЧ

«Аякс» с минимальным счётом обыграл «Тоттенхэм» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов и одержал третью подряд победу на выезде в плей-офф.
Обновлено в 17:52
Авто

Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant

Минпромторг опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant. Снимки появились на странице ведомства в Facebook.
Обновлено в 10:08
Транспорт

В России с 1 мая начнут устанавливать новые дорожные знаки

В российских городах с 1 мая появятся дорожные знаки уменьшенного размера. Изменения нужны, чтобы не загораживать красоту старых улиц.
Обновлено в 07:06
Общество

Ярмольник заплатит 430 тысяч за ремонт «Мерседеса» ФСО

Обновлено в 06:14
Общество

Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав

"Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.
Обновлено в 09:54
Общество

Гороскоп на 1 мая 2019 года

Овен Поначалу вам может показаться, что день складывается не лучшим образом. Однако это лишь первое впечатление.
Обновлено в 14:59
Политика

Зеленский вновь принес извинения Кадырову

Обновлено в 13:09
Авто

Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено в 16:30
Политика

Попытка военного переворота в Венесуэле провалилась

Обновлено в 11:50
Наука

Армия Индии сообщила об обнаружении следов снежного человека

Со следами мифического йети столкнулись бойцы альпинистской экспедиционной группа индийской армии 9 апреля.
Обновлено в 10:30
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба»

Инцидент с грязной нефтью в трубопроводе «Дружба» наносит России очень серьёзный экономический и имиджевый ущерб, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с главой «Транснефти» Николаем Токаревым.
Обновлено в 09:24
Музыка

После истории с «Голосом» Алсу примет участие в «Евровидении»

Обновлено в 13:28
Экономика

ЦБ нашел возможную схему вывода пенсионных накоплений за границу

Высокая доходность и скоординированные действия участников торгов указывают на возможную схему вывода части средств НПФ на счета нерезидентов, пишет ЦБ.
Обновлено в 19:21
Политика

Жена Зеленского рассказала о его планах по переговорам с Россией

Обновлено в 10:38
Авто

Продажи Lamborghini в России выросли в 9 раз

Обновлено в 05:31
Политика

Открылся первый центр выдачи российских паспортов жителям Донбасса

Центр выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) открылся в городе Новошахтинск Ростовской области неподалеку от границы.
Обновлено вчера в 08:52
Общество

В Японии наступила новая эпоха в национальном летоисчислении

Новая эпоха в национальном летоисчислении Японии пришла в ночь на 1 мая по местному времени в связи со сменой императора.
Обновлено в 11:44
Политика

Видео с картой Украины без Крыма показали в аэропорту Киева

Украинская полиция завела уголовное дело после того, как в аэропорту Борисполь транслировали видеоролик, в котором Украина изображена без Крыма, сообщила пресс-служба областного управления нацполиции Украины.
Обновлено в 07:48
Общество

Компания ищет путешественника по США и Канаде за десять тысяч долларов

Американская компания по производству краски ищет сотрудника, который будет в течение всего лета путешествовать по США и Канаде в поисках необычных цветов, сообщает Lonely Planet.
Обновлено в 17:15
Общество

ГИБДД разрабатывает новый способ лишения «прав»

Начальник управления надзорной деятельности ГИБДД полковник Роман Мишуров рассказал о планах Госавтоинспекции ужесточить порядки в сфере лишения и выдачи гражданам водительских документов.
Обновлено вчера в 05:40
Шоу-бизнес

Виктория Дайнеко опубликовала откровенное фото

На странице своего Instagram-аккаунта Виктория Дайнеко опубликовала откровенное фото.
Обновлено в 04:00
Политика

Чичерина резко ответила на слова Макаревича о паспортах для Донбасса

Певица Юлия Чичерина назвала "проявлением меркантильности" заявление лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича о том, что выдача паспортов жителям ДНР и ЛНР не должна быть приоритетом российских властей.
Обновлено в 16:39
Здоровье

Сам себе Малышева. Приборы, которые помогут вам обследоваться на дому

Сегодня лечить себя самостоятельно стало существенно проще, есть огромное количество домашних приборов, позволяющих фактически поставить себе диагноз.
Обновлено в 17:12
Здоровье

Диетологи предупредили об опасности ЗОЖ-советов Instagram-блогеров

Ученые Университета в Глазго изучили записи британских популярных блогеров о похудении и здоровом образе жизни и выяснили, что из 9 авторов только одному можно доверять.
Обновлено в 20:12
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алсу
Российская певица
Российская певица, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации, Заслуженная артистка Республики Татарстан, Народная артистка Республики Татарстан. Известна мононимно как Алсу. Артист ЮНЕСКО во имя мира. Член Международного союза деятелей эстрадного искусства, г. Москва. Представитель России на конкурсе песни «Евровидение-2000», проходившем в Стокгольме, где заняла второе место, уступив датскому дуэту «Olsen Brothers».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное