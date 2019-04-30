Общество
Военный завод назвали причастным к победе дочери Алсу в «Голосе»Lenta.ru 12:44
По информации издания, в голосовании участвовали около 500 человек с завода. Их собрали и попросили отправить СМС за Абрамову. «Взгляд» пишет, что сотрудникам оплатили расходы на связь и дали небольшие бонусы.
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Умерла мама Марии Порошиной и бывшая жена Дмитрия Назарова Актриса Наталья Красноярская скочалась в возрасте 70 лет.
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Режиссер Павел Чухрай экстренно госпитализирован в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Обновлено в 19:53
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Собянин открыл после реставрации фонтаны на ВДНХ
Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник дал старт сезону работы городских фонтанов, открыв после реставрации исторические фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок" на ВДНХ.
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«Аякс» с минимальным счётом обыграл «Тоттенхэм» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов и одержал третью подряд победу на выезде в плей-офф.
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Ярмольник заплатит 430 тысяч за ремонт «Мерседеса» ФСО
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Зеленский вновь принес извинения Кадырову
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Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
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Попытка военного переворота в Венесуэле провалилась
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Наука
Армия Индии сообщила об обнаружении следов снежного человека
Со следами мифического йети столкнулись бойцы альпинистской экспедиционной группа индийской армии 9 апреля.
Обновлено в 10:30
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Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба»
Инцидент с грязной нефтью в трубопроводе «Дружба» наносит России очень серьёзный экономический и имиджевый ущерб, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с главой «Транснефти» Николаем Токаревым.
Обновлено в 09:24
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После истории с «Голосом» Алсу примет участие в «Евровидении»
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ЦБ нашел возможную схему вывода пенсионных накоплений за границу
Высокая доходность и скоординированные действия участников торгов указывают на возможную схему вывода части средств НПФ на счета нерезидентов, пишет ЦБ.
Обновлено в 19:21
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Продажи Lamborghini в России выросли в 9 раз
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Обновлено вчера в 08:52
Общество
В Японии наступила новая эпоха в национальном летоисчислении
Новая эпоха в национальном летоисчислении Японии пришла в ночь на 1 мая по местному времени в связи со сменой императора.
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Политика
Видео с картой Украины без Крыма показали в аэропорту Киева
Украинская полиция завела уголовное дело после того, как в аэропорту Борисполь транслировали видеоролик, в котором Украина изображена без Крыма, сообщила пресс-служба областного управления нацполиции Украины.
Обновлено в 07:48
Общество
Компания ищет путешественника по США и Канаде за десять тысяч долларов
Американская компания по производству краски ищет сотрудника, который будет в течение всего лета путешествовать по США и Канаде в поисках необычных цветов, сообщает Lonely Planet.
Обновлено в 17:15
Общество
ГИБДД разрабатывает новый способ лишения «прав»
Начальник управления надзорной деятельности ГИБДД полковник Роман Мишуров рассказал о планах Госавтоинспекции ужесточить порядки в сфере лишения и выдачи гражданам водительских документов.
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На странице своего Instagram-аккаунта Виктория Дайнеко опубликовала откровенное фото.
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Политика
Чичерина резко ответила на слова Макаревича о паспортах для Донбасса
Певица Юлия Чичерина назвала "проявлением меркантильности" заявление лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича о том, что выдача паспортов жителям ДНР и ЛНР не должна быть приоритетом российских властей.
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Сегодня лечить себя самостоятельно стало существенно проще, есть огромное количество домашних приборов, позволяющих фактически поставить себе диагноз.
Обновлено в 17:12
Здоровье
Диетологи предупредили об опасности ЗОЖ-советов Instagram-блогеров
Ученые Университета в Глазго изучили записи британских популярных блогеров о похудении и здоровом образе жизни и выяснили, что из 9 авторов только одному можно доверять.
Обновлено в 20:12