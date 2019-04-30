Общество
Военный завод назвали причастным к победе дочери Алсу в «Голосе»Lenta.ru 12:44
По информации издания, в голосовании участвовали около 500 человек с завода. Их собрали и попросили отправить СМС за Абрамову. «Взгляд» пишет, что сотрудникам оплатили расходы на связь и дали небольшие бонусы.
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Политика
В Чехии отелю разрешили требовать от гостей признания Крыма украинским
Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.
Обновлено в 21:12
Авто
В Сети появились первые изображения новой Lada Granta Sport
Несмотря на камуфляж, которым испытатели плотно замаскировали переднюю и заднюю часть тестовой машины, можно предположить, что седан получит новый, более массивный передний бампер в стиле «старшей» модели Vesta Sport.
Обновлено в 09:45
Авто
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено в 16:30
Футбол
Тоттенхэм — Аякс 0:1
Голландский «Аякс» на выезде взял верх над английским «Тоттенхэмом» в первом матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:57
Финансы
Аналитики рассказали о перспективах курса рубля на лето
Рубль может незначительно ослабнуть к лету из-за спроса на валюту отпускников и угрозы новых санкций.
Обновлено в 23:21
Политика
Чичерина оценила слова Макаревича о паспортах для Донбасса
Обновлено в 19:10
Шоу-бизнес
Победивший рак певец Шура проиграл суд и потерял единственную квартиру
Эпопея с единственной московской квартирой певца Шуры (настоящее имя Александр Медведев) завершилась во вторник, 30 апреля, не в его пользу.
Обновлено в 16:10
Общество
Новый император Японии Нарухито вступил на престол
В Японии завершилась церемония интронизации нового императора Нарухито, сообщает телеканал NHK.
Обновлено в 22:19
Игры
Джон Бернтал стал лидером «Призраков» в новой операции Ghost Recon Wildlands
Ubisoft анонсировала скорый выпуск очередной операции Ghost Recon Wildlands, в которой появятся две новые миссии для прохождения в сюжетном режиме.
Обновлено в 12:18
Экономика
«Сургутнефтегаз» увеличил прибыль в четыре раза
Чистая прибыль нефтяной и газодобывающей компании "Сургутнефтегаз" по международным стандартам финансовой отчетности за 2018 год выросла в 4,4 раза до 850 млрд руб. Об этом говорится в отчете компании.
Обновлено в 19:52
Технологии
Великобритания выделит £30 млн на технологии «умных» энергосетей
Власти Великобритании выделят £30 млн в виде грантов на проекты по созданию локальных интеллектуальных энергетических систем.
Обновлено в 14:51
Шоу-бизнес
Алсу впервые вышла в свет после скандала с победой дочери на «Голосе»
Для своего первого выходя в свет после скандала артистка выбрала строгий брючный костюм.
Обновлено в 10:06
Авто
Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant
Минпромторг РФ опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant.
Обновлено в 09:18
Спорт
Все требования WADA по восстановлению в правах РУСАДА выполнены
РУСАДА была дисквалифицирована в 2015 году. Тремя годами позже WADA решило восстановить агентство в правах при условии передачи допинг-проб.
Обновлено в 19:04
Армия и оружие
Американские военные прибыли в ливийский город Мисрата
Американские военные прибыли в город Мисрата на северо-западе Ливии к востоку от столицы страны Триполи, сообщает ливийский портал Al-Wasat со ссылкой на источник в городе.
Обновлено в 10:05
Политика
Помпео заявил о попытке Мадуро сбежать из Венесуэлы
Обновлено в 18:12
Общество
ЕСПЧ вынес первое решение по акции «Он вам не Димон»
Обновлено в 04:47
Кино
В российском дубляже «Мстители: Финал» изменили реплику гея
В российском дубляже блокбастера «Мстители: Финал» изменили реплику гомосексуального персонажа. Расхождение заметил портал TJournal.
Обновлено в 09:08
Общество
Суд на три месяца закрыл театр «У Никитских ворот»
Пресненский районный суд Москвы 25 апреля признал столичный театр «У Никитских ворот» виновным в нарушении ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ (повторное невыполнение в срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор) и постановил приостановить деятельность театра на 90 суток, следует из картотеки суда.
Обновлено в 10:52
Шоу-бизнес
Алла Пугачева поздравила Филиппа Киркорова с днем рождения
Алла Пугачева поздравила своего бывшего мужа, Филиппа Киркорова, с днем рождения. Она посвятила этому событию пост в Instagram.
Обновлено в 04:30
Происшествия
Первомай на Камчатке: полицейские отбирали у людей жёлтые жилеты
На Камчатке во время первомайской демонстрации полицейские «выдёргивали» из колонн, следующих на площадь, людей, одетых в жёлтые жилеты и отбирали протестную одежду.
Обновлено в 22:13
Общество
Тони Роббинса отказались снова привозить в Россию
«Подавляющая часть населения нашей страны просто не хочет, чтобы Тони приезжал еще раз в Россию», — подчеркнул ректор, отметив, что «Синергия» как организатор не может игнорировать общественное мнение.
Обновлено в 18:38
Армия и оружие
Россия утратила лидерство по военным расходам
Лидерами рейтинга стали США и Китай (649 и 250 млрд долларов соответственно). За ними в списке — Саудовская Аравия, Индия и Франция.
Обновлено 28 апреля в 21:22
Гаджеты
Исследование: какие фитнес-трекеры обманывают своих владельцев
В целом, большинство самых неточных фитнес-трекеров занижали результаты тестировавших их марафонцев, исключение составили лишь Apple Watch Series 3 (GPS) и Huawei Watch 2 Sport, которые добавили к реальной дистанции 13 и 28 % соответственно.
Обновлено в 05:05
Футбол
«Фортуна» хочет арендовать Смолова
Обновлено в 14:37
Кино
Джим Керри предстал в роли злодея в трейлере «Соник в кино»
Обновлено в 15:14
Шоу-бизнес
«Мои любимые наряды»: Волочкова нашла необычное применение балетным пачкам
Балерина прикрыла голову одним концертным платьем и выставила второе на манер щита. «Мои любимые наряды», — подписала Анастасия Волочкова.
Обновлено в 14:37
Хоккей
«Коламбус» обыграл «Бостон» и повел в серии НХЛ
В третьем матче полуфинала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус Блю Джекетс" в родных стенах победил "Бостон Брюинз", передает "Советский спорт".
Обновлено в 22:06
Политика
Небензя призвал Запад не усугублять ситуацию в Сирии санкциями
Россия призывает западные страны не усугублять гуманитарную ситуацию в Сирии своими санкциями, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе Совбеза ООН по политической ситуации в САР.
Обновлено в 16:15