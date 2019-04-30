Общество

Военный завод назвали причастным к победе дочери Алсу в «Голосе»Lenta.ru 12:44

По информации издания, в голосовании участвовали около 500 человек с завода. Их собрали и попросили отправить СМС за Абрамову. «Взгляд» пишет, что сотрудникам оплатили расходы на связь и дали небольшие бонусы.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Источник рассказал, как работники военного завода голосовали за дочь Алсу

Московский Комсомолец19:34

Голоса за дочь Алсу собирали на военном заводе

Комсомольская правда17:35

Журналисты нашли завод, рабочих которого заставили голосовать за победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»

URA.Ru14:42

Военный завод обвинили в победе дочери Алсу на «Голосе»

Газета.Ru16:16

Рабочих заставляли голосовать за победу дочери Алсу

News.ru14:57

Появились подробности голосования работников военного завода за дочь Алсу

Взгляд.ру18:33

Военный завод назвали причастным к победе дочери Алсу в «Голосе»

Lenta.ru12:44
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 23:38, Ашберн
Политика

В Чехии отелю разрешили требовать от гостей признания Крыма украинским

Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.
Обновлено в 21:12
Авто

В Сети появились первые изображения новой Lada Granta Sport

Несмотря на камуфляж, которым испытатели плотно замаскировали переднюю и заднюю часть тестовой машины, можно предположить, что седан получит новый, более массивный передний бампер в стиле «старшей» модели Vesta Sport.
Обновлено в 09:45
Авто

Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено в 16:30
Футбол

Тоттенхэм — Аякс 0:1

Голландский «Аякс» на выезде взял верх над английским «Тоттенхэмом» в первом матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:57
Финансы

Аналитики рассказали о перспективах курса рубля на лето

Рубль может незначительно ослабнуть к лету из-за спроса на валюту отпускников и угрозы новых санкций.
Обновлено в 23:21
Политика

Чичерина оценила слова Макаревича о паспортах для Донбасса

Обновлено в 19:10
Шоу-бизнес

Победивший рак певец Шура проиграл суд и потерял единственную квартиру

Эпопея с единственной московской квартирой певца Шуры (настоящее имя Александр Медведев) завершилась во вторник, 30 апреля, не в его пользу.
Обновлено в 16:10
Общество

Новый император Японии Нарухито вступил на престол

В Японии завершилась церемония интронизации нового императора Нарухито, сообщает телеканал NHK.
Обновлено в 22:19
Игры

Джон Бернтал стал лидером «Призраков» в новой операции Ghost Recon Wildlands

Ubisoft анонсировала скорый выпуск очередной операции Ghost Recon Wildlands, в которой появятся две новые миссии для прохождения в сюжетном режиме.
Обновлено в 12:18
Экономика

«Сургутнефтегаз» увеличил прибыль в четыре раза

Чистая прибыль нефтяной и газодобывающей компании "Сургутнефтегаз" по международным стандартам финансовой отчетности за 2018 год выросла в 4,4 раза до 850 млрд руб. Об этом говорится в отчете компании.
Обновлено в 19:52
Технологии

Великобритания выделит £30 млн на технологии «умных» энергосетей

Власти Великобритании выделят £30 млн в виде грантов на проекты по созданию локальных интеллектуальных энергетических систем.
Обновлено в 14:51
Шоу-бизнес

Алсу впервые вышла в свет после скандала с победой дочери на «Голосе»

Для своего первого выходя в свет после скандала артистка выбрала строгий брючный костюм.
Обновлено в 10:06
Авто

Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant

Минпромторг РФ опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant.
Обновлено в 09:18
Спорт

Все требования WADA по восстановлению в правах РУСАДА выполнены

РУСАДА была дисквалифицирована в 2015 году. Тремя годами позже WADA решило восстановить агентство в правах при условии передачи допинг-проб.
Обновлено в 19:04
Армия и оружие

Американские военные прибыли в ливийский город Мисрата

Американские военные прибыли в город Мисрата на северо-западе Ливии к востоку от столицы страны Триполи, сообщает ливийский портал Al-Wasat со ссылкой на источник в городе.
Обновлено в 10:05
Политика

Помпео заявил о попытке Мадуро сбежать из Венесуэлы

Обновлено в 18:12
Общество

ЕСПЧ вынес первое решение по акции «Он вам не Димон»

Обновлено в 04:47
Кино

В российском дубляже «Мстители: Финал» изменили реплику гея

В российском дубляже блокбастера «Мстители: Финал» изменили реплику гомосексуального персонажа. Расхождение заметил портал TJournal.
Обновлено в 09:08
Общество

Суд на три месяца закрыл театр «У Никитских ворот»

Пресненский районный суд Москвы 25 апреля признал столичный театр «У Никитских ворот» виновным в нарушении ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ (повторное невыполнение в срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор) и постановил приостановить деятельность театра на 90 суток, следует из картотеки суда.
Обновлено в 10:52
Шоу-бизнес

Алла Пугачева поздравила Филиппа Киркорова с днем рождения

Алла Пугачева поздравила своего бывшего мужа, Филиппа Киркорова, с днем рождения. Она посвятила этому событию пост в Instagram.
Обновлено в 04:30
Происшествия

Первомай на Камчатке: полицейские отбирали у людей жёлтые жилеты

На Камчатке во время первомайской демонстрации полицейские «выдёргивали» из колонн, следующих на площадь, людей, одетых в жёлтые жилеты и отбирали протестную одежду.
Обновлено в 22:13
Общество

Тони Роббинса отказались снова привозить в Россию

«Подавляющая часть населения нашей страны просто не хочет, чтобы Тони приезжал еще раз в Россию», — подчеркнул ректор, отметив, что «Синергия» как организатор не может игнорировать общественное мнение.
Обновлено в 18:38
Армия и оружие

Россия утратила лидерство по военным расходам

Лидерами рейтинга стали США и Китай (649 и 250 млрд долларов соответственно). За ними в списке — Саудовская Аравия, Индия и Франция.
Обновлено 28 апреля в 21:22
Шоу-бизнес

Продюсер рассказал о психическом заболевании певца Андрея Губина

Обновлено в 17:46
Гаджеты

Исследование: какие фитнес-трекеры обманывают своих владельцев

В целом, большинство самых неточных фитнес-трекеров занижали результаты тестировавших их марафонцев, исключение составили лишь Apple Watch Series 3 (GPS) и Huawei Watch 2 Sport, которые добавили к реальной дистанции 13 и 28 % соответственно.
Обновлено в 05:05
Футбол

«Фортуна» хочет арендовать Смолова

Обновлено в 14:37
Кино

Джим Керри предстал в роли злодея в трейлере «Соник в кино»

Обновлено в 15:14
Шоу-бизнес

«Мои любимые наряды»: Волочкова нашла необычное применение балетным пачкам

Балерина прикрыла голову одним концертным платьем и выставила второе на манер щита. «Мои любимые наряды», — подписала Анастасия Волочкова.
Обновлено в 14:37
Хоккей

«Коламбус» обыграл «Бостон» и повел в серии НХЛ

В третьем матче полуфинала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус Блю Джекетс" в родных стенах победил "Бостон Брюинз", передает "Советский спорт".
Обновлено в 22:06
Политика

Небензя призвал Запад не усугублять ситуацию в Сирии санкциями

Россия призывает западные страны не усугублять гуманитарную ситуацию в Сирии своими санкциями, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе Совбеза ООН по политической ситуации в САР.
Обновлено в 16:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алсу
Российская певица
Российская певица, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации, Заслуженная артистка Республики Татарстан, Народная артистка Республики Татарстан. Известна мононимно как Алсу. Артист ЮНЕСКО во имя мира. Член Международного союза деятелей эстрадного искусства, г. Москва. Представитель России на конкурсе песни «Евровидение-2000», проходившем в Стокгольме, где заняла второе место, уступив датскому дуэту «Olsen Brothers».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное