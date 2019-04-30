Общество

Военный завод назвали причастным к победе дочери Алсу в «Голосе»Lenta.ru 12:44

По информации издания, в голосовании участвовали около 500 человек с завода. Их собрали и попросили отправить СМС за Абрамову. «Взгляд» пишет, что сотрудникам оплатили расходы на связь и дали небольшие бонусы.
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Военный завод назвали причастным к победе дочери Алсу в «Голосе»

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Журналисты нашли завод, рабочих которого заставили голосовать за победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»

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Рамблер10:02

Голоса за дочь Алсу для шоу «Голос» покупали на военном заводе

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Российская певица
Российская певица, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации, Заслуженная артистка Республики Татарстан, Народная артистка Республики Татарстан. Известна мононимно как Алсу. Артист ЮНЕСКО во имя мира. Член Международного союза деятелей эстрадного искусства, г. Москва. Представитель России на конкурсе песни «Евровидение-2000», проходившем в Стокгольме, где заняла второе место, уступив датскому дуэту «Olsen Brothers».
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