Общество
Военный завод назвали причастным к победе дочери Алсу в «Голосе»Lenta.ru 12:44
По информации издания, в голосовании участвовали около 500 человек с завода. Их собрали и попросили отправить СМС за Абрамову. «Взгляд» пишет, что сотрудникам оплатили расходы на связь и дали небольшие бонусы.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 15:51, Ашберн
Политика
Михаила Бабича отозвали с поста посла России в Белоруссии
Посла России в Белоруссии Михаила Бабича снимают с должности в Минске.
Обновлено в 12:03
Кино
Джим Керри предстал в роли злодея в трейлере «Соник в кино»
Обновлено в 15:14
Политика
Центр выдачи паспортов РФ жителям ЛНР открылся в Ростовской области
В среду, 24 апреля, президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям ДНР и ЛНР.
Обновлено вчера в 07:54
Культура
Владелец прав на шоу «Голос» обеспокоен из-за скандала с дочерью Алсу
Многие отказались верить в честную победу дочери певицы. Один из наставников Валерий Меладзе призвал пересмотреть итоги финала.
Обновлено в 12:40
Общество
Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав
"Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.
Обновлено в 09:54
Политика
Зеленский встретился с митрополитом Онуфрием
Обновлено в 14:32
Театры
Театр имени Моссовета отменил спектакли с участием Виктора Сухорукова
В столичном Театре имени Моссовета отменены ближайшие спектакли с участием народного артиста России Виктора Сухорукова.
Обновлено в 15:15
Гаджеты
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 показан на первых реальных фото
Сертификацию NCC прошел фитнес-браслет Mi Band 4 Xiaomi. Помимо спецификаций, на сайте NCC имеются и изображения грядущей новинки.
Обновлено в 10:56
Общество
В Петербурге эвакуируют «Ленты» и «Макдоналдсы»
Вечером 30 апреля в Петербурге продолжается волна эвакуаций магазинов и других мест скопления людей, сообщают в соцсетях очевидцы.
Обновлено в 15:16
Шоу-бизнес
Екатерине Андреевой предложили стать царицей
Отправившись в Уфу на премьеру оперы Верди «Аттила», Екатерина Андреева не предполагала, с чем выйдет из Башкирского театра оперы и балета.
Обновлено в 14:30
Футбол
СМИ: Роналду приобрёл самый дорогой автомобиль в мире
Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду купил самый дорогой в мире автомобиль.
Обновлено в 15:43
Гаджеты
Смартфон Energizer с гигантской батареей оказался никому не нужен
Смартфон Energizer Power Max P18K Pop с треском провалил свою миссию.
Обновлено в 13:56
Политика
Министр Эстонии подозревается в домашнем насилии
Министр внешней торговли и информационных технологий Эстонии Марти Куузик подозревается в применении домашнего насилия по отношению к бывшей супруге.
Обновлено в 12:17
Экономика
Россиян предупредили о закрытии небольших магазинов
Представители организации «Опора России» и Ассоциации малоформатной торговли считают, что внедрение данной инициативы приведёт к закрытию небольших магазинов «у дома».
Обновлено вчера в 06:32
Шоу-бизнес
Поборовший рак Шура проиграл суд по делу о квартире
Обновлено в 13:11
Кино
В российском дубляже «Мстители: Финал» изменили реплику гея
В российском дубляже блокбастера «Мстители: Финал» изменили реплику гомосексуального персонажа. Расхождение заметил портал TJournal.
Обновлено в 09:08
Авто
На eBay продают два маслкара Dodge Challenger SRT Demon
Стоит отметить, что всего Dodge Challenger SRT Demon было выпущено 3 300 экземпляров, последний из которых был продан на аукционе за один миллион долларов.
Обновлено в 13:57
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко обнажила грудь для фото в Нью-Йорке
Накануне певица опубликовала снимок, на котором предстала перед фанатами полностью обнаженной.
Обновлено в 15:24
Экономика
Россия уступила только Китаю по числу эмигрировавших миллионеров
Год назад показатель был почти в 2,5 раза меньше — авторы исследования оценивали его в 3000 человек и ставили Россию на шестое место в списке стран по оттоку миллионеров (после Китая, Индии, Турции, Великобритании и Франции).
Обновлено в 11:19
Происшествия
Участницу конкурса «Мисс Франция» раздавил трактор
Участница конкурса красоты "Мисс Франция" Морган Роллан попала под колеса трактора и погибла. Об этом сообщает газета Le Dauphiné libéré.
Обновлено в 11:40
Шоу-бизнес
Вера Брежнева станцевала на столе на закрытой вечеринке
Певица зажгла на дне рождения владелицы салона красоты. Вера Брежнева устроила горячие танцы вместе с именинницей.
Обновлено в 15:30
Общество
Театр «У Никитских ворот» в Москве закрыли на три месяца
Пресненский суд Москвы приостановил работу театра "У Никитских ворот" на 90 суток из-за нарушений пожарной безопасности, сообщили "Интерфаксу" в суде во вторник.
Обновлено в 10:50
Общество
Проверяющие итоги шоу «Голос. Дети» пройдут детектор лжи
Как отмечает РБК, после проведения экспертизы все ее участники пройдут полиграфическое тестирование.
Обновлено в 00:06
Происшествия
В аэропорту Киева показали видео с картой Украины без Крыма
Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело в связи с демонстрацией видеоролика на территории международного аэропорта Борисполь.
Обновлено в 09:18
Политика
Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона
Президент холдинга "Мираторг" Виктор Линник в интервью Forbes прокомментировал идею Национальной мясной ассоциации о запрете на ввоз в Россию частными лицами мясо-молочной продукции из-за рубежа.
Обновлено в 09:11
Авто
Стартовали продажи нового Kia ProCeed
Сегодня, 30 апреля 2019 года, в России стартовали продажи модели ProCeed нового поколения в кузове шутинг-брейк.
Обновлено в 04:44
Здоровье
На Украине с начала 2019 года корью заболели почти 44 тыс. человек
На Украине с начала 2019 года корью заболели почти 44 тыс. человек — 16 из них умерли.
Обновлено в 09:14
Футбол
ПСЖ на последних минутах уступил «Монпелье» в Лиге 1
В первом тайме команды обменялись автоголами: на 12-й минуте мяч в свои ворота отправил игрок хозяев Амбруаз Ойонго, а на 34-й минуте в составе ПСЖ Преснел Кимпембе отметился тем же.
Обновлено в 14:52
Здоровье
Минздрав предложил запретить отрицание ВИЧ
Медики предлагают запретить «распространение информации, содержащей призывы к отказу от медицинского освидетельствования, диагностики, профилактики и (или) лечения ВИЧ-инфекции».
Обновлено в 13:17
Политика
Бутина рассказала об условиях содержания в тюрьме США
Осуждённая в США россиянка Мария Бутина в ходе пресс-конференции по телефону рассказала об условиях содержания в американской тюрьме.
Обновлено в 10:09