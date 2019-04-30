Общество

Военный завод назвали причастным к победе дочери Алсу в «Голосе»Lenta.ru 12:44

По информации издания, в голосовании участвовали около 500 человек с завода. Их собрали и попросили отправить СМС за Абрамову. «Взгляд» пишет, что сотрудникам оплатили расходы на связь и дали небольшие бонусы.
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