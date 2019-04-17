Политика
Самолет Ил-112 впервые покажут публике на авиасалоне МАКС-2019Российская газета 05:50
Новейший военно-транспортный самолет Ил-112В впервые покажут широкой публике на авиасалоне МАКС-2019, который в конце августа пройдет в подмосковном Жуковском.
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Наука
Захороненные в могилах мегалитов люди оказались родственниками
Обновлено вчера в 08:33
Политика
В Кремле прокомментировали данные о невыполнении майских указов Путина
В остальных регионах указы не выполнены минимум по одной из бюджетных категорий.
Обновлено в 06:49
Политика
NYT: выслать российских дипломатов Трампа убедила Джина Хаспел
Президент США Дональд Трамп изначально не планировал высылать 60 российских дипломатов из-за дела Скрипалей, но Джина Хаспел, которая тогда была заместителем директора ЦРУ, а сейчас возглавляет это ведомство, смогла переубедить его.
Обновлено в 04:27
Политика
Юрия Грудинина назначили главой «Ильюшина»
Обновлено в 04:22
Происшествия
Состояние Дмитрия Быкова признали тяжелым
Обновлено в 06:53
Общество
УФАС проверит челябинское кафе за слоган «Брать в рот за копейки»
Все началось с того, что 13 апреля жители Челябинска обнаружили в социальных сетях неоднозначную рекламу одного из кафе быстрого питания, расположенного в ТРК "Родник".
Обновлено в 03:37
Происшествия
Панкратова-Черного сняли с рейса в Барнауле
Известного российского актера Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса, сообщили РИА Новости в справочной аэропорта.
Обновлено в 05:09
Общество
В «Мостотресте» сменился руководитель
В «Мостотресте», который курирует мосты и набережные Петербурга, сменился руководитель.
Обновлено в 06:52
Игры
Разработчики игр из Вологды вошли в список миллиардеров Bloomberg
Сообщается, что первая игра, созданная братьями в 2001 году в Вологде, принесла им только $100.
Обновлено в 06:15
Армия и оружие
СБУ обвинила в убийствах украинских военных чинов генерала ФСБ
Организатором убийств представителя ГУР Минобороны Украины Шаповала и полковника СБУ Хараберюша является генерал-лейтенант ФСБ РФ Дмитрий Минаев.
Обновлено в 06:59
Происшествия
Пушков прокомментировал заявление историка о погибших в Одессе
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление историка Александра Сытина о погибших в результате пожара в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено в 05:55
Политика
Украина вышла из соглашения о стандартизации вооружения с СНГ
Украинский кабмин принял решение о прекращении действия соглашения между государствами СНГ в области стандартизации вооружения и военной техники, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на министерство экономического развития и торговли Украины.
Обновлено в 06:57
Энергетика
Гройсман пригрозил Коболеву увольнением в случае повышения цен на газ
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман намерен инициировать отставку главы «Нафтогаза Украины» Андрея Коболева, если компания до 24 апреля не уведомит граждан страны о том, что цены на газ с 1 мая повышаться не будут.
Обновлено в 06:35
Общество
Госдума приравняет e-ОСАГО к ОСАГО
Инициатива была доработана ко второму чтению. Так, предлагается фактически приравнять ОСАГО и e-ОСАГО.
Обновлено 15 апреля в 17:05
Культура
Глеб Никитин: «Премия „Инновация“ впервые пройдет в Нижнем Новгороде»
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что в 2019 г. премия "Инновация" впервые будет проведена в Нижнем Новгороде.
Обновлено в 06:59
Здоровье
Число россиян с ожирением увеличилось в два раза за 8 лет
Брагина рассказала, что примерно 5% населения в возрасте 20 лет имеют диагноз «ожирение», к 30 годам этот показатель увеличивается до 10%, а к 40 годам уже 30% населения имеют избыточный вес.
Обновлено вчера в 13:07
Шоу-бизнес
Певица Зара получила звание «Самая стильная мама»
На мероприятие собрались множество звезд, но лишь немногие завоевали звания. Певица Зара получила премию «самой стильной мамы».
Обновлено в 04:33
Футбол
Гордеев покинул пост главного тренера юношеской сборной России
Главный тренер сборной России U19 Андрей Гордеев покинул свой пост, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.
Обновлено в 05:26
Политика
Некоторые просто выживают: Медведев рассказал о бедности россиян
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе отчета о работе правительства в Госдуме рассказал о борьбе с бедностью в России.
Обновлено в 05:15
Происшествия
Трехкратный чемпион КХЛ избил девушку на улице
Обновлено в 06:51
Наука
Определен признак преждевременной смерти у мужчин
Частота сердечных сокращений более 75 ударов в минуту в состоянии покоя удваивает риск преждевременной смерти среди мужчин.
Обновлено в 01:32
Авто
Haima представила серийную копию Hyundai Santa Fe за 860 тыс. рублей
Цены пока не объявлены, но ожидается, что базовая версия кроссовера обойдется минимум в 89 900 юаней (около 860 тыс. рублей по текущему курсу).
Обновлено в 03:13
Авто
УАЗ начал принимать заказы на «Буханку Трофи», сообщил источник
Дилеры Ульяновского автозавода начали принимать заказы на УАЗ 3909 "Комби", называемый в народе "Буханкой" за характерную форму кузова, в версии для бездорожья за 830 тысяч рублей, рассказал РИА Новости источник в компании.
Обновлено в 06:34
Политика
Глава «Нафтогаза» допустил полную приостановку Россией транзита газа
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что транзит газа через территорию Украины может быть полностью приостановлен.
Обновлено в 02:32
Общество
Париж организует международный конкурс для воссоздания шпиля Нотр-Дама
Премьер Франции Эдуар Филипп заявил об организации международного конкурса среди архитекторов для восстановления шпиля собора Парижской Богоматери, разрушенного пожаром.
Обновлено в 07:01
Происшествия
Владимира Зеленского избили люди в масках
Обновлено в 07:03
Хоккей
Кучеров и Малкин были вызваны в сборную России на ЧМ-2019
Обновлено в 01:06
Политика
Опубликованы рейтинги Зеленского и Порошенко за пять дней до выборов
По данным социологической группы «Рейтинг», преимущество Зеленского над Порошенко составляет 30%.
Обновлено вчера в 07:59