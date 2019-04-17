Армия и оружие
Военный транспортник Ил-112В впервые покажут на авиасалоне МАКС-2019РБК 05:37
Военный транспортный самолет Ил-112В, впервые взлетевший 30 марта 2019 года, покажут широкой публике на авиасалоне МАКС-2019. Об этом сообщил на пресс-конференции в Москве замглавы Минпромторга Олег Бочаров.
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Политика
Украина вышла из соглашения СНГ о стандартизации вооружения
Кабинет министров Украины принял решение о прекращении действия соглашения, направленного на укрепление и развитие сотрудничества между государствами СНГ в области стандартизации вооружения и военной техники, сообщила в среду пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины.
Обновлено в 06:39
Происшествия
Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле
Российского актёра Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса.
Обновлено в 05:18
Происшествия
Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали
Российский писатель Дмитрий Быков экстренно госпитализирован в Уфе в среду, 17 апреля. Об этом передает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 04:33
Игры
Геймеры пожертвовали на игры более 60 млрд рублей
Компания Kickstarter сообщила, что категория "Игры" стала первой из 15 на краудфандинговом сервисе.
Обновлено в 06:47
Политика
Найден способ спасти мир от ядерного апокалипсиса
Женщины, занятые в ядерной сфере, могут предотвратить возможный апокалипсис.
Обновлено вчера в 20:57
Экономика
Глава Хакасии обратился к президенту из-за конфликта с энергетиками
Жители Хакасии сегодня, 17 апреля, стали очевидцами очередного витка конфликта между республиканскими властями и энергетиками.
Обновлено в 07:22
Политика
Медведев оценил уровень пенсий в России
Сегодняшний уровень пенсий не обеспечивает достойную жизнь пенсионерам, в связи с этим принят целый ряд решений об индексации, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 05:58
Происшествия
Пак рассказал в суде, как Кокорин ударил его стулом
Обновлено в 08:22
Политика
От встречи Путина с Кальюлайд в Эстонии ждут экономического прорыва
Прежде всего эстонские жители ожидают, что в четверг, 18 апреля, в ходе двусторонней встречи президента Керсти Кальюлайд и президента Владимира Путина будет обсуждаться тема оживления экономических отношений двух государств.
Обновлено в 07:22
Происшествия
Трехкратный чемпион КХЛ избил девушку на улице
Бывший хоккеист казанского «Ак Барса» Дмитрий Обухов избил девушку из-за конфликта на дороге. Об этом сообщает «Бизнес-Online».
Обновлено в 06:51
Шоу-бизнес
Суд отложил заседание по бракоразводному процессу Аршавиных
Красносельский районный суд отложил заседание по бракоразводному процессу Андрея и Алисы Аршавиных до 4 июня, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Обновлено в 08:30
Общество
Кадастровая палата дала советы по покупке дачи
Эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали о мерах предосторожности при покупке дачи.
Обновлено в 02:36
Происшествия
В Челябинске из-за коммунальной аварии получили ожоги пять человек
В Челябинске организована проверка инцидента при плановых испытаниях тепломагистрали на северо-западе, где из-за разлива горячей воды пять прохожих получили ожоги ног.
Обновлено в 03:35
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в мае в европейской части России
«По нашим прогнозам, май ожидается пока близким к норме и не ожидается дефицита осадков», — цитирует его РИА Новости.
Обновлено в 07:10
Происшествия
Ване Фокину предстоит пройти еще один курс реабилитации
Выжившему при обрушении подъезда дома в Магнитогорске малышу предстоит пройти еще один курс реабилитации.
Обновлено в 07:49
Кино
Тимур Бекмамбетов спродюсирует фильм о трагедии в Керчи
Бекмамбетов спродюсирует картину, Ксения Леонова напишет сценарий, а Леонид Марантиди отвечает за постановку.
Обновлено в 07:06
Происшествия
СМИ оценили пожертвования на восстановление Нотр-Дама в €1 млрд
Сумма пожертвований, которые пообещали перечислить на восстановление Нотр-Дама, достигла почти €1 млрд.
Обновлено в 05:13
Политика
Турции не удалось согласовать с США закупку российских С-400
Обновлено в 01:32
Интернет
«Ростелеком» запустил телемедицинский сервис
Одна из крупнейших телекоммуникационных компаний России «Ростелеком» вместе с разработчиком телемедицинских сервисов «Мобильные медицинские технологии» (ММТ) запустили в пилотную эксплуатацию платформу «Ростелеком Здоровье», с помощью которой пользователи смогут получать медицинские консультации через приложение или сайт rt.ru/zdorovye.
Обновлено вчера в 08:00
Происшествия
Госдума приняла закон об ужесточении наказания за побег с места ДТП
Государственная дума приняла закон об усилении ответственности для водителей, скрывшихся с места аварии, в которой пострадали или погибли люди.
Обновлено в 03:55
Армия и оружие
Посольство России в Лондоне назвало однобоким доклад британского парламента по ДРСМД
Российское посольство в Великобритании считает однобоким доклад Комитета по обороне Палаты общин по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и категорически отвергает содержащиеся в нем выводы.
Обновлено в 07:37
Игры
Два разработчика игр из Вологды попали в список миллиардеров Bloomberg
Агентство Bloomberg оценило в $1,4 млрд состояние каждого из братьев Игоря и Дмитрия Бухмановых из Вологды.
Обновлено в 04:52
Наука
Стала известна причина крупнейшей катастрофы в истории Земли
Обновлено в 03:18
Политика
Глава «Нафтогаза» допустил полную приостановку Россией транзита газа
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что транзит газа через территорию Украины может быть полностью приостановлен.
Обновлено в 02:32
Происшествия
В Красноярске экстренно сел самолет с главой Приморья на борту
Самолет, летевший из Владивостока в Москву с главой Приморья Олегом Кожемяко на борту, экстренно сел в Красноярске, сообщила РИА Новости его пресс-секретарь Дарья Сметанина.
Обновлено в 08:19
Хоккей
Хоккейная «Сибирь» назначила нового главного тренера
Обновлено в 06:36
Авто
В Mercedes-AMG обновили «горячие» кроссоверы GLC 63 и GLC 63 Coupe
Mercedes-AMG GLC 63 Кроссоверы с литерой S располагают уже 510 л.с. и 700 Нм.
Обновлено в 08:10
Футбол
Месси и Роналду забили в Лиге чемпионов в один день впервые за 10 лет
Как сообщает Gracenote Live, это был первый случай за более чем 10 лет, когда два лучших бомбардира в истории турнира (у Роналду 126 голов и первое место, у Месси 110 голов и вторая позиция) забили в Лиге чемпионов в один день.
Обновлено в 04:55
Происшествия
Тельман Исмаилов попал под уголовное преследование в Швейцарии
В банке утверждают, что в Швейцарии могла быть спрятана или отмыта часть средств, полученных в качестве займов под поручительство Исмаилова и не возвращенных кредитору.
Обновлено в 03:25