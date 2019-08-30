Армия и оружие
ИзвестияВоенный спутник Минобороны успешно отделился от ракеты «Рокот»
Разгонный блок «Бриз-КМ» со спутником военного назначения отделился от ракеты-носителя «Рокот», стартовавшей днем 30 августа с космодрома Плесецк. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
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Роспотребнадзор предложил снять запрет на продажу БАДов в интернете
Запрет на продажу биологически активных добавок (БАДов) в интернете может быть снят в России уже в 2021 году.
РБК вчера в 22:49
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На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону
Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия 07:41
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Россия увеличила ввоз пластикового мусора из-за рубежа
В Россию стали больше импортировать пластиковых отходов из-за отсутствия раздельного сбора мусора.
Газета.Ru 06:05
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«Болонья» благодаря голу Паласио обыграла СПАЛ
Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в этой встрече забил 37-летний Родриго Паласио в добавленное ко второму тайму время.
Матч ТВ 16:43
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Дмитрий Медведев везет в Астрахань членов правительства и губернаторов
Именно в Астрахани пройдет совещание по развитию водохозяйственного комплекса в бассейне реки Волги, ради которого министры федерального правительства и губернаторы и посещают наш регион.
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Филипп Киркоров не попал в фонограмму на «Новой волне» в Сочи
Филипп Киркоров оказался в неприятной ситуации во время выступлении в Сочи.
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Американцу Полу Уилану предъявили обвинение в шпионаже
Следствие предъявило окончательное обвинение американцу Полу Уилану, которому вменяется шпионаж.
Известия 13:37
Происшествия
В поисках пропавшего ребенка в Башкирии задействовали 150 человек
В поисках пропавшего из колыбели годовалого ребенка в Башкирии задействовали 150 человек.
Известия 09:14
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Disney снимает сиквел мультфильма «Зверополис»
Киностудия Disney работает над второй частью мультфильма «Зверополис». Главных персонажей вновь озвучат Дженнифер Гудвин и Джейсон Бейтман.
Культуромания 08:07
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Ирина Шейк поразила фанатов фото в нижнем белье
Очередная дива продемонстрировала в Инстаграм свои прелести в нижнем белье. На этот раз фигурой блеснула Ирина Шейк.
ToDay News Ufa 19:10
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Вышел новый трейлер шестой части киноистории о терминаторе. Видео опубликовали на официальном канале Paramount Pictures на YouTube.
ФАН 05:23
Общество
Российский ретейлер впервые привлек модель в хиджабе для рекламы
Одна из крупнейших в России сетей по продаже одежды — «Глория Джинс» — первой из российских массовых ретейлеров привлекла в рекламную кампанию для своей марки модель в хиджабе (хиджаб — в широком понимании традиционный исламский женский головной платок, но также и длинное скрывающее фигуру платье).
РБК 03:03
Футбол
Семак оценил шансы Дриусси сыграть против «Спартака»
В пятницу, 30 августа, тренер «Зенита» Сергей Семак оценил шансы нападающего Себастьяна Дриусси выйти в игре против «Спартака» как небольшие.
Форпост Северо-Запад 06:53
Политика
В СБУ сообщили, что Россия и Украина перенесли обмен заключенными
В Службе безопасности Украины сообщили, что обмен заключенными между Россией и Украиной в пятницу не состоится.
РИА Новости 07:26
Происшествия
В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты 140 млн рублей
В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты сумку с крупной суммой денег.
Известия 12:17
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Олеся Железняк: «Случается, что не хочется уступать мужу, но я себя сдерживаю»
StarHit.ru 21:00
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Умер художник Сергей Ковальский
Lenta.ru 20:48
Кино
Брэд Питт рассказал о своей самой сложной роли в кино
На Венецианском кинофестивале Брэд Питт рассказал, что самая сложная роль была в фильме "К звёздам", снятого режиссёром Джеймсом Грэйем.
Life.ru 15:13
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В Приамурье выявили новый очаг африканской чумы свиней
Российская газета вчера в 01:32
Космос
Видео с роботом «Федором» на МКС появилось в Сети
Опубликовано видео с роботом "Федором" на Международной космической станции (МКС), сообщает Vesti.ru.
Газета.Ru 16:08
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
В начале сентября Пенсионный фонд формально завершает перерасчет страховых пенсий, который в беззаявительном порядке проходил в России с января.
Известия вчера в 17:02
Политика
Украина договорилась о поставках газа из США через Польшу
Польский энергетический концерн PGNiG и группа «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) подписали договор, согласно которому польская сторона будет поставлять украинской стороне сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США, говорится в сообщениях компаний.
Коммерсантъ вчера в 06:41
Футбол
В «Зенит» переходит защитник «Порту» Осорио
Осорио перешел в «Порту» летом 2018 года из «Тонделы» за 2 млн евро. Минувший сезон он провел на правах аренды в «Витории Гимараэш».
Sports.ru 11:20
Наука
Робота-змею запустили в мозг человека для инспекции сосудов
Робота-змею ученые запустили в мозг человека для быстрого восстановление после инсульта, сообщает информационно-новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 13:46
Политика
МИД России прокомментировал ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии
Министерство иностранных дел прокомментировало установку Грузией блокпоста на территории Южной Осетии, заявив, что Тбилиси целенаправленно нагнетал напряженность на границе.
Известия 19:56
Политика
Режиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга
Кандидат от КПРФ – режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.
Ведомости 12:03
Общество
Ураган «Дориан» усилился до третьей степени из пяти возможных
Надвигающийся на Флориду ураган "Дориан", сформировавшийся в Атлантическом океане, усилился до третьей степени из пяти возможных.
ТАСС 15:01
Кино
Названы дата и место прощания с актером Александром Числовым
Прощание с российским актером Александром Числовым состоится в ближайший понедельник 2 сентября в Союзе кинематографистов РФ.
Национальная служба новостей 17:48
Авто
УАЗ объявил прием заказов на УАЗ «Патриот» с «автоматом»
Сегодня дан старт приёму заказов на новый "УАЗ Патриот" с автоматической трансмиссией.
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